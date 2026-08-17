سعر NWSOLD اليوم

السعر المباشر لمشروع NWSOLD (NWSOLD) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NWSOLD الحالي إلى USD هو -- لكل NWSOLD.

يحتل NWSOLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NWSOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NWSOLD بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NWSOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NWSOLD (NWSOLD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- --

القيمة السوقية الحالية لـ NWSOLD هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NWSOLD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.