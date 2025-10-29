استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع NVIDIA xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 208.73 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد NVIDIA xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 219.1664 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر NVDAX هو $ 230.1248 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر NVDAX هو $ 241.6310 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NVDAX في عام 2029 هو $ 253.7126 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NVDAX في عام 2030 هو $ 266.3982 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NVIDIA xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 433.9346.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر NVIDIA xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 706.8338.