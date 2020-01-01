توكنوميكس Mumu The Bull (MUMU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mumu The Bull (MUMU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mumu The Bull (MUMU) MUMU is a meme coin on the Solana chain. الموقع الرسمي: https://www.mumu.ing مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA اشتر MUMU الآن!

توكنوميكس Mumu The Bull (MUMU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mumu The Bull (MUMU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M إجمالي العرض: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T العرض المتداول: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 السعر الحالي: $ 0.00000331 $ 0.00000331 $ 0.00000331 معرفة المزيد عن سعر Mumu The Bull (MUMU)

توكنوميكس Mumu The Bull (MUMU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mumu The Bull (MUMU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUMU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUMU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUMU، استكشف السعر المباشر لتوكن MUMU!

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