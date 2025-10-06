سعر MON Protocol المباشر اليوم هو 0.01724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MONPRO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MONPRO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MON Protocol المباشر اليوم هو 0.01724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MONPRO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MONPRO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MONPRO

معلومات سعر MONPRO

الوثيقة البيضاء لـ MONPRO

الموقع الرسمي لـ MONPRO

اقتصاد توكن MONPRO

توقعات سعر MONPRO

سجل MONPRO

دليل شراء MONPRO

محول عملة MONPRO إلى الفيات

MONPRO العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار MON Protocol

MON Protocol السعر(MONPRO)

السعر المباشر لـ 1 MONPRO إلى USD:

$0.01724
$0.01724$0.01724
-5.68%1D
USD
مخطط أسعار MON Protocol (MONPRO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:15 (UTC+8)

معلومات سعر MON Protocol (MONPRO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722
24 ساعة منخفض
$ 0.01831
$ 0.01831$ 0.01831
24 ساعة مرتفع

$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722

$ 0.01831
$ 0.01831$ 0.01831

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

-0.18%

-5.68%

-3.21%

-3.21%

سعر MON Protocol (MONPRO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONPRO بين أدنى سعر $ 0.01722 وأعلى سعر $ 0.01831، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONPRO على الإطلاق هو $ 0.9595624143978051، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.014962049622685736.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONPRO -0.18% على مدار الساعة الماضية، -5.68% على مدار 24 ساعة، و -3.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MON Protocol (MONPRO)

No.1134

$ 10.23M
$ 10.23M$ 10.23M

$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K

$ 17.23M
$ 17.23M$ 17.23M

593.31M
593.31M 593.31M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MON Protocol هي $ 10.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.65K. العرض المتداول لـ MONPRO يبلغ 593.31M، مع إجمالي عرض 999517431. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.23M.

سجل سعر MON Protocol (MONPRO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MON Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010382-5.68%
30 يوم$ -0.00001-0.06%
60 يوم$ -0.00096-5.28%
90 يوم$ -0.00366-17.52%
تغير سعر MON Protocol اليوم

سجل اليوم MONPRO تغيرًا $ -0.0010382 (-5.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MON Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00001 (-0.06%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MON Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MONPRO تغييرًا في $ -0.00096 (-5.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MON Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00366 (-17.52%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MON Protocol (MONPRO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MON Protocol.

ما هو MON Protocol ( MONPRO )

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

متوفر MON Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MON Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MONPROلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MON Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MON Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر MON Protocol (USD)

كم ستكون قيمة MON Protocol (MONPRO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MON Protocol (MONPRO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MON Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر MON Protocol!

توكنوميكس MON Protocol (MONPRO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MON Protocol (MONPRO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MONPRO والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MON Protocol ( MONPRO )

هل تبحث عن كيفية شراء MON Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء MON Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MONPRO إلى العملات المحلية

1 MON Protocol (MONPRO) إلى VND
453.6706
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AUD
A$0.0260324
1 MON Protocol (MONPRO) إلى GBP
0.01293
1 MON Protocol (MONPRO) إلى EUR
0.014654
1 MON Protocol (MONPRO) إلى USD
$0.01724
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MYR
RM0.0722356
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TRY
0.723218
1 MON Protocol (MONPRO) إلى JPY
¥2.62048
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ARS
ARS$25.39021
1 MON Protocol (MONPRO) إلى RUB
1.3659252
1 MON Protocol (MONPRO) إلى INR
1.5216024
1 MON Protocol (MONPRO) إلى IDR
Rp287.3332184
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PHP
1.0121604
1 MON Protocol (MONPRO) إلى EGP
￡E.0.8166588
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BRL
R$0.092234
1 MON Protocol (MONPRO) إلى CAD
C$0.0239636
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BDT
2.1105208
1 MON Protocol (MONPRO) إلى NGN
25.094544
1 MON Protocol (MONPRO) إلى COP
$66.56364
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ZAR
R.0.2953212
1 MON Protocol (MONPRO) إلى UAH
0.7259764
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TZS
T.Sh.42.462982
1 MON Protocol (MONPRO) إلى VES
Bs3.74108
1 MON Protocol (MONPRO) إلى CLP
$16.22284
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PKR
Rs4.8878848
1 MON Protocol (MONPRO) إلى KZT
9.1994364
1 MON Protocol (MONPRO) إلى THB
฿0.5570244
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TWD
NT$0.5268544
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AED
د.إ0.0632708
1 MON Protocol (MONPRO) إلى CHF
Fr0.0136196
1 MON Protocol (MONPRO) إلى HKD
HK$0.1339548
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AMD
֏6.6053336
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MAD
.د.م0.1591252
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MXN
$0.3179056
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SAR
ريال0.06465
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ETB
Br2.6147908
1 MON Protocol (MONPRO) إلى KES
KSh2.2272356
1 MON Protocol (MONPRO) إلى JOD
د.أ0.01222316
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PLN
0.0625812
1 MON Protocol (MONPRO) إلى RON
лв0.0753388
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SEK
kr0.1618836
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BGN
лв0.0289632
1 MON Protocol (MONPRO) إلى HUF
Ft5.7541948
1 MON Protocol (MONPRO) إلى CZK
0.360316
1 MON Protocol (MONPRO) إلى KWD
د.ك0.00527544
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ILS
0.05603
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BOB
Bs0.1191284
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AZN
0.029308
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TJS
SM0.1592976
1 MON Protocol (MONPRO) إلى GEL
0.0468928
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AOA
Kz15.7154668
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BHD
.د.ب0.00648224
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BMD
$0.01724
1 MON Protocol (MONPRO) إلى DKK
kr0.1106808
1 MON Protocol (MONPRO) إلى HNL
L0.4541016
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MUR
0.7845924
1 MON Protocol (MONPRO) إلى NAD
$0.2977348
1 MON Protocol (MONPRO) إلى NOK
kr0.1720552
1 MON Protocol (MONPRO) إلى NZD
$0.0296528
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PAB
B/.0.01724
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PGK
K0.0725804
1 MON Protocol (MONPRO) إلى QAR
ر.ق0.0627536
1 MON Protocol (MONPRO) إلى RSD
дин.1.7367576
1 MON Protocol (MONPRO) إلى UZS
soʻm207.7107956
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ALL
L1.4321268
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ANG
ƒ0.0308596
1 MON Protocol (MONPRO) إلى AWG
ƒ0.031032
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BBD
$0.03448
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BAM
KM0.0287908
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BIF
Fr50.84076
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BND
$0.0222396
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BSD
$0.01724
1 MON Protocol (MONPRO) إلى JMD
$2.7666752
1 MON Protocol (MONPRO) إلى KHR
69.51599
1 MON Protocol (MONPRO) إلى KMF
Fr7.25804
1 MON Protocol (MONPRO) إلى LAK
374.7826012
1 MON Protocol (MONPRO) إلى LKR
රු5.2511316
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MDL
L0.29308
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MGA
Ar76.9641872
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MOP
P0.1380924
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MVR
0.263772
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MWK
MK29.9305364
1 MON Protocol (MONPRO) إلى MZN
MT1.101636
1 MON Protocol (MONPRO) إلى NPR
रु2.436012
1 MON Protocol (MONPRO) إلى PYG
122.26608
1 MON Protocol (MONPRO) إلى RWF
Fr25.04972
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SBD
$0.1417128
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SCR
0.2392912
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SRD
$0.6816696
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SVC
$0.15085
1 MON Protocol (MONPRO) إلى SZL
L0.2977348
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TMT
m0.06034
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TND
د.ت0.05061664
1 MON Protocol (MONPRO) إلى TTD
$0.1170596
1 MON Protocol (MONPRO) إلى UGX
Sh60.06416
1 MON Protocol (MONPRO) إلى XAF
Fr9.72336
1 MON Protocol (MONPRO) إلى XCD
$0.046548
1 MON Protocol (MONPRO) إلى XOF
Fr9.72336
1 MON Protocol (MONPRO) إلى XPF
Fr1.75848
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BWP
P0.2453252
1 MON Protocol (MONPRO) إلى BZD
$0.0346524
1 MON Protocol (MONPRO) إلى CVE
$1.6321108
1 MON Protocol (MONPRO) إلى DJF
Fr3.06872
1 MON Protocol (MONPRO) إلى DOP
$1.1043944
1 MON Protocol (MONPRO) إلى DZD
د.ج2.239476
1 MON Protocol (MONPRO) إلى FJD
$0.03879
1 MON Protocol (MONPRO) إلى GNF
Fr149.9018
1 MON Protocol (MONPRO) إلى GTQ
Q0.1320584
1 MON Protocol (MONPRO) إلى GYD
$3.6104008
1 MON Protocol (MONPRO) إلى ISK
kr2.12052

MON Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MON Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MON Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MON Protocol

كم يساوي MON Protocol (MONPRO) اليوم؟
سعر MONPRO المباشر في USD هو USD 0.01724، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MONPRO إلى USD الحالي؟
سعر MONPRO إلى USD الحالي هو $ 0.01724. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MON Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة MONPRO هي $ 10.23M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MONPRO؟
العرض المتداول لتوكن MONPRO هو 593.31M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MONPRO؟
حقق MONPRO سعرًا قياسيًا قدره 0.9595624143978051 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MONPRO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.014962049622685736 MONPRO.
ما هو حجم تداول MONPRO؟
حجم تداول MONPRO المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.65K USD.
هل سترتفع MONPRO هذا العام؟
قد يرتفع MONPRO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MONPRO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:15 (UTC+8)

تحديثات MON Protocol (MONPRO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MONPRO إلى USD

المبلغ

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01723 USD

تداول MONPRO

/USDTMONPRO
$0.01724
$0.01724$0.01724
-5.63%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.99
$113,319.99$113,319.99

-1.15%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.00
$4,027.00$4,027.00

-1.70%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04400
$0.04400$0.04400

-5.25%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.68
$195.68$195.68

-1.61%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4261
$3.4261$3.4261

-11.18%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.00
$4,027.00$4,027.00

-1.70%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.99
$113,319.99$113,319.99

-1.15%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.68
$195.68$195.68

-1.61%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6330
$2.6330$2.6330

-0.11%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19430
$0.19430$0.19430

-2.73%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000328
$0.0000000328$0.0000000328

+281.39%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.301
$2.301$2.301

+206.80%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+72.72%