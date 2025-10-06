معلومات سعر MON Protocol (MONPRO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01722 $ 0.01722 $ 0.01722 24 ساعة منخفض $ 0.01831 $ 0.01831 $ 0.01831 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01722$ 0.01722 $ 0.01722 24 ساعة مرتفع $ 0.01831$ 0.01831 $ 0.01831 عالية طوال الوقت $ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051 $ 0.9595624143978051 أدنى سعر $ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736 $ 0.014962049622685736 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -5.68% تغير السعر (7 أيام) -3.21% تغير السعر (7 أيام) -3.21%

سعر MON Protocol (MONPRO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONPRO بين أدنى سعر $ 0.01722 وأعلى سعر $ 0.01831، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONPRO على الإطلاق هو $ 0.9595624143978051، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.014962049622685736.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONPRO -0.18% على مدار الساعة الماضية، -5.68% على مدار 24 ساعة، و -3.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MON Protocol (MONPRO)

التصنيف No.1134 القيمة السوقية $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M الحجم (24 ساعة) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.23M$ 17.23M $ 17.23M إمداد دورة التداول 593.31M 593.31M 593.31M إجمالي العرض 999,517,431 999,517,431 999,517,431 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ MON Protocol هي $ 10.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.65K. العرض المتداول لـ MONPRO يبلغ 593.31M، مع إجمالي عرض 999517431. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.23M.