استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع MON Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.01723 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد MON Protocol نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.018091 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MONPRO هو $ 0.018996 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MONPRO هو $ 0.019945 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MONPRO في عام 2029 هو $ 0.020943 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MONPRO في عام 2030 هو $ 0.021990 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MON Protocol نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.035819.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر MON Protocol نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.058346.