سعر Monkey اليوم

السعر المباشر لمشروع Monkey (MONKEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONKEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONKEY.

يحتل Monkey حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,225، مع عرض متداول قدره 295.91T MONKEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONKEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONKEY بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-18.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Monkey (MONKEY)

القيمة السوقية $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K إمداد دورة التداول 295.91T 295.91T 295.91T إجمالي العرض 295,910,090,975,627.8 295,910,090,975,627.8 295,910,090,975,627.8

القيمة السوقية الحالية لـ Monkey هي $ 39.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONKEY يبلغ 295.91T، مع إجمالي عرض 295910090975627.8. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.23K.