سعر Black Mirror المباشر اليوم هو 0.00931 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MIRROR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MIRROR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Black Mirror

Black Mirror السعر(MIRROR)

السعر المباشر لـ 1 MIRROR إلى USD:

$0.00931
$0.00931$0.00931
-10.56%1D
USD
مخطط أسعار Black Mirror (MIRROR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:31:54 (UTC+8)

معلومات سعر Black Mirror (MIRROR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008901
$ 0.008901$ 0.008901
24 ساعة منخفض
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
24 ساعة مرتفع

$ 0.008901
$ 0.008901$ 0.008901

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

+1.38%

-10.56%

-9.11%

-9.11%

سعر Black Mirror (MIRROR) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00931. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIRROR بين أدنى سعر $ 0.008901 وأعلى سعر $ 0.012، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIRROR على الإطلاق هو $ 0.08619121021102388، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.008786149593027325.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIRROR +1.38% على مدار الساعة الماضية، -10.56% على مدار 24 ساعة، و -9.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Black Mirror (MIRROR)

No.2231

$ 893.54K
$ 893.54K$ 893.54K

$ 103.19K
$ 103.19K$ 103.19K

$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Black Mirror هي $ 893.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 103.19K. العرض المتداول لـ MIRROR يبلغ 95.98M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.31M.

سجل سعر Black Mirror (MIRROR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Black Mirror لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00109921-10.56%
30 يوم$ -0.01489-61.53%
60 يوم$ -0.01069-53.45%
90 يوم$ -0.01069-53.45%
تغير سعر Black Mirror اليوم

سجل اليوم MIRROR تغيرًا $ -0.00109921 (-10.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Black Mirror لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01489 (-61.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Black Mirror لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MIRROR تغييرًا في $ -0.01069 (-53.45%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Black Mirror لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01069 (-53.45%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Black Mirror (MIRROR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Black Mirror.

ما هو Black Mirror ( MIRROR )

التوسع الرسمي عبر الإنترنت لعالم Black Mirror - تحويل الامتياز التلفزيوني الشهير إلى نظام بيئي ترفيهي تفاعلي مملوك ومُشكل ومُدار من قبل مجتمعه.

متوفر Black Mirror على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Black Mirror الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MIRRORلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Black Mirror على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Black Mirror سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Black Mirror (USD)

كم ستكون قيمة Black Mirror (MIRROR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Black Mirror (MIRROR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Black Mirror.

تحقق الآن من توقعات سعر Black Mirror!

توكنوميكس Black Mirror (MIRROR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Black Mirror (MIRROR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MIRROR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Black Mirror ( MIRROR )

هل تبحث عن كيفية شراء Black Mirror؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Black Mirror على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MIRROR إلى العملات المحلية

1 Black Mirror (MIRROR) إلى VND
244.99265
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AUD
A$0.0140581
1 Black Mirror (MIRROR) إلى GBP
0.0069825
1 Black Mirror (MIRROR) إلى EUR
0.0079135
1 Black Mirror (MIRROR) إلى USD
$0.00931
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MYR
RM0.0390089
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TRY
0.3905545
1 Black Mirror (MIRROR) إلى JPY
¥1.41512
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ARS
ARS$13.7113025
1 Black Mirror (MIRROR) إلى RUB
0.7377244
1 Black Mirror (MIRROR) إلى INR
0.8213282
1 Black Mirror (MIRROR) إلى IDR
Rp155.1666046
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PHP
0.5469625
1 Black Mirror (MIRROR) إلى EGP
￡E.0.4412009
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BRL
R$0.0498085
1 Black Mirror (MIRROR) إلى CAD
C$0.0129409
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BDT
1.1397302
1 Black Mirror (MIRROR) إلى NGN
13.551636
1 Black Mirror (MIRROR) إلى COP
$35.8076565
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ZAR
R.0.1594803
1 Black Mirror (MIRROR) إلى UAH
0.3920441
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TZS
T.Sh.22.9309955
1 Black Mirror (MIRROR) إلى VES
Bs2.02027
1 Black Mirror (MIRROR) إلى CLP
$8.76071
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PKR
Rs2.6395712
1 Black Mirror (MIRROR) إلى KZT
4.9679091
1 Black Mirror (MIRROR) إلى THB
฿0.3003406
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TWD
NT$0.2846067
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AED
د.إ0.0341677
1 Black Mirror (MIRROR) إلى CHF
Fr0.0073549
1 Black Mirror (MIRROR) إلى HKD
HK$0.0723387
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AMD
֏3.5670334
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MAD
.د.م0.0859313
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MXN
$0.1716764
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SAR
ريال0.0348194
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ETB
Br1.4120477
1 Black Mirror (MIRROR) إلى KES
KSh1.2027589
1 Black Mirror (MIRROR) إلى JOD
د.أ0.00660079
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PLN
0.0337953
1 Black Mirror (MIRROR) إلى RON
лв0.0405916
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SEK
kr0.0871416
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BGN
лв0.0156408
1 Black Mirror (MIRROR) إلى HUF
Ft3.1073987
1 Black Mirror (MIRROR) إلى CZK
0.1944859
1 Black Mirror (MIRROR) إلى KWD
د.ك0.00284886
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ILS
0.0302575
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BOB
Bs0.0643321
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AZN
0.015827
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TJS
SM0.0860244
1 Black Mirror (MIRROR) إلى GEL
0.0253232
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AOA
Kz8.4867167
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BHD
.د.ب0.00350056
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BMD
$0.00931
1 Black Mirror (MIRROR) إلى DKK
kr0.0596771
1 Black Mirror (MIRROR) إلى HNL
L0.2452254
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MUR
0.4236981
1 Black Mirror (MIRROR) إلى NAD
$0.1607837
1 Black Mirror (MIRROR) إلى NOK
kr0.0929138
1 Black Mirror (MIRROR) إلى NZD
$0.0160132
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PAB
B/.0.00931
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PGK
K0.0391951
1 Black Mirror (MIRROR) إلى QAR
ر.ق0.0338884
1 Black Mirror (MIRROR) إلى RSD
дин.0.9379825
1 Black Mirror (MIRROR) إلى UZS
soʻm112.1686489
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ALL
L0.7733817
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ANG
ƒ0.0166649
1 Black Mirror (MIRROR) إلى AWG
ƒ0.016758
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BBD
$0.01862
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BAM
KM0.0155477
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BIF
Fr27.45519
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BND
$0.0120099
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BSD
$0.00931
1 Black Mirror (MIRROR) إلى JMD
$1.4940688
1 Black Mirror (MIRROR) إلى KHR
37.5402475
1 Black Mirror (MIRROR) إلى KMF
Fr3.91951
1 Black Mirror (MIRROR) إلى LAK
202.3913003
1 Black Mirror (MIRROR) إلى LKR
රු2.8357329
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MDL
L0.1578976
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MGA
Ar41.5624468
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MOP
P0.0745731
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MVR
0.142443
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MWK
MK16.1631841
1 Black Mirror (MIRROR) إلى MZN
MT0.594909
1 Black Mirror (MIRROR) إلى NPR
रु1.315503
1 Black Mirror (MIRROR) إلى PYG
66.02652
1 Black Mirror (MIRROR) إلى RWF
Fr13.52743
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SBD
$0.0765282
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SCR
0.1292228
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SRD
$0.3681174
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SVC
$0.0814625
1 Black Mirror (MIRROR) إلى SZL
L0.1607837
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TMT
m0.032585
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TND
د.ت0.02733416
1 Black Mirror (MIRROR) إلى TTD
$0.0632149
1 Black Mirror (MIRROR) إلى UGX
Sh32.43604
1 Black Mirror (MIRROR) إلى XAF
Fr5.24153
1 Black Mirror (MIRROR) إلى XCD
$0.025137
1 Black Mirror (MIRROR) إلى XOF
Fr5.24153
1 Black Mirror (MIRROR) إلى XPF
Fr0.94962
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BWP
P0.1324813
1 Black Mirror (MIRROR) إلى BZD
$0.0187131
1 Black Mirror (MIRROR) إلى CVE
$0.8813777
1 Black Mirror (MIRROR) إلى DJF
Fr1.65718
1 Black Mirror (MIRROR) إلى DOP
$0.5963986
1 Black Mirror (MIRROR) إلى DZD
د.ج1.209369
1 Black Mirror (MIRROR) إلى FJD
$0.0209475
1 Black Mirror (MIRROR) إلى GNF
Fr80.95045
1 Black Mirror (MIRROR) إلى GTQ
Q0.0713146
1 Black Mirror (MIRROR) إلى GYD
$1.9497002
1 Black Mirror (MIRROR) إلى ISK
kr1.14513

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Black Mirror، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Black Mirror الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Black Mirror

كم يساوي Black Mirror (MIRROR) اليوم؟
سعر MIRROR المباشر في USD هو USD 0.00931، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MIRROR إلى USD الحالي؟
سعر MIRROR إلى USD الحالي هو $ 0.00931. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Black Mirror ؟
القيمة السوقية لعملة MIRROR هي $ 893.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MIRROR؟
العرض المتداول لتوكن MIRROR هو 95.98M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MIRROR؟
حقق MIRROR سعرًا قياسيًا قدره 0.08619121021102388 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MIRROR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.008786149593027325 MIRROR.
ما هو حجم تداول MIRROR؟
حجم تداول MIRROR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 103.19K USD.
هل سترتفع MIRROR هذا العام؟
قد يرتفع MIRROR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MIRROR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:31:54 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MIRROR إلى USD

المبلغ

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.00931 USD

تداول MIRROR

/USDTMIRROR
$0.00931
$0.00931$0.00931
-10.54%

