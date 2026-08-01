سعر MetFi (METFI)
السعر المباشر لمشروع MetFi (METFI) اليوم هو $ 0.00880203، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METFI الحالي إلى USD هو $ 0.00880203 لكل METFI.
يحتل MetFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,888,385، مع عرض متداول قدره 328.11M METFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METFI بين $ 0.00857993 (أدنى) و$ 0.00881397 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00855623.
على المدى القصير، تحرك METFI بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.32K.
القيمة السوقية الحالية لـ MetFi هي $ 2.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.32K. العرض المتداول لـ METFI يبلغ 328.11M، مع إجمالي عرض 449856545.7126848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.96M.
-0.13%
+2.11%
+0.76%
+0.76%
خلال اليوم، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ +0.0001823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ -0.0020192869 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ -0.0038457442 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ -5.2604278269342215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001823
|+2.11%
|30 يوم
|$ -0.0020192869
|-22.94%
|60 يوم
|$ -0.0038457442
|-43.69%
|90 يوم
|$ -5.2604278269342215
|-0.99%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MetFi نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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MetFi هي منظمة مستقلة لامركزية (DAO) توفر الوصول المبكر إلى الشركات الناشئة الواعدة في مجال Web3 والعالم الافتراضي، وتتقاسم الأرباح مع المجتمع. إنها نظام بيئي لاستخدامات NFT يتيح للمشاركين شراء NFTs، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى مشاريع ذات نمو مرتفع. تهدف MetFi إلى أن تصبح الحاضنة الرائدة عالميًا لمشاريع العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي وWeb3، وتتقاسم العوائد مع مجتمعها.
ما هو السعر الحالي لـ MetFi؟
السعر المباشر لـ MetFi (METFI) هو $0.00880203 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.
كيف يُصنَّف MetFi في السوق؟
تحتلّ MetFi حاليًا المرتبة #1927 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $2888385. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.
ما هو المعروض المتداول لـ METFI؟
يبلغ المعروض المتداول لـ METFI 328110816.1111054 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.
ما هو نطاق سعر MetFi خلال 24 ساعة؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت MetFi ضمن نطاق يتراوح بين $0.00857993 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.00881397 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.
كم يبعد MetFi عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟
بلغت MetFi أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $5.7، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $0.00855623. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.
كم هو حجم تداول METFI اليوم؟
يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.
ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ MetFi؟
إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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