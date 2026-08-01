سعر MetFi اليوم

السعر المباشر لمشروع MetFi (METFI) اليوم هو $ 0.00880203، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METFI الحالي إلى USD هو $ 0.00880203 لكل METFI.

يحتل MetFi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,888,385، مع عرض متداول قدره 328.11M METFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METFI بين $ 0.00857993 (أدنى) و$ 0.00881397 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00855623.

على المدى القصير، تحرك METFI بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.32K.

معلومات سوق MetFi (METFI)

القيمة السوقية $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M الحجم (24 ساعة) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M إمداد دورة التداول 328.11M 328.11M 328.11M إجمالي العرض 449,856,545.7126848 449,856,545.7126848 449,856,545.7126848

القيمة السوقية الحالية لـ MetFi هي $ 2.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.32K. العرض المتداول لـ METFI يبلغ 328.11M، مع إجمالي عرض 449856545.7126848. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.96M.