استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Meta Platforms نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 750.49 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Meta Platforms نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 788.0145 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر METAON هو $ 827.4152 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر METAON هو $ 868.7859 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAON في عام 2029 هو $ 912.2252 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAON في عام 2030 هو $ 957.8365 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Meta Platforms نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,560.2148.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Meta Platforms نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,541.4255.