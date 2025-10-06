سعر KLK Foundation المباشر اليوم هو 0.488 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KLK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KLK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KLK Foundation المباشر اليوم هو 0.488 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KLK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KLK بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 KLK إلى USD:

$0.4882
$0.4882$0.4882
-0.38%1D
USD
مخطط أسعار KLK Foundation (KLK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:28:54 (UTC+8)

معلومات سعر KLK Foundation (KLK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4795
$ 0.4795$ 0.4795
24 ساعة منخفض
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
24 ساعة مرتفع

$ 0.4795
$ 0.4795$ 0.4795

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.66%

-0.38%

+2.99%

+2.99%

سعر KLK Foundation (KLK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.488. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KLK بين أدنى سعر $ 0.4795 وأعلى سعر $ 0.5، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKLK على الإطلاق هو $ 0.631953236889443، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.35187983578947896.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KLK -0.66% على مدار الساعة الماضية، -0.38% على مدار 24 ساعة، و +2.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KLK Foundation (KLK)

No.516

$ 48.80M
$ 48.80M$ 48.80M

$ 550.94K
$ 550.94K$ 550.94K

$ 488.00M
$ 488.00M$ 488.00M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ KLK Foundation هي $ 48.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 550.94K. العرض المتداول لـ KLK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 488.00M.

سجل سعر KLK Foundation (KLK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار KLK Foundation لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001862-0.38%
30 يوم$ +0.0256+5.53%
60 يوم$ +0.0419+9.39%
90 يوم$ -0.0334-6.41%
تغير سعر KLK Foundation اليوم

سجل اليوم KLK تغيرًا $ -0.001862 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر KLK Foundation لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0256 (+5.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر KLK Foundation لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KLK تغييرًا في $ +0.0419 (+9.39%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر KLK Foundation لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0334 (-6.41%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة KLK Foundation (KLK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار KLK Foundation.

ما هو KLK Foundation ( KLK )

تهدف مؤسسة KLK إلى إعادة تعريف التمويل اللامركزي وإدارة الأصول الرقمية، واستهداف المستثمرين المؤسسيين والشركات والأفراد المهتمين بالمدفوعات عبر الحدود السلسة، وحفظ الأصول الافتراضية الآمنة، والخدمات المالية المبتكرة عبر أنظمة Web 3.0 .

متوفر KLK Foundation على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك KLK Foundation الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KLKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول KLK Foundation على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء KLK Foundation سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر KLK Foundation (USD)

كم ستكون قيمة KLK Foundation (KLK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KLK Foundation (KLK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KLK Foundation.

تحقق الآن من توقعات سعر KLK Foundation!

توكنوميكس KLK Foundation (KLK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KLK Foundation (KLK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KLK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء KLK Foundation ( KLK )

هل تبحث عن كيفية شراء KLK Foundation؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء KLK Foundation على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KLK إلى العملات المحلية

1 KLK Foundation (KLK) إلى VND
12,841.72
1 KLK Foundation (KLK) إلى AUD
A$0.73688
1 KLK Foundation (KLK) إلى GBP
0.366
1 KLK Foundation (KLK) إلى EUR
0.4148
1 KLK Foundation (KLK) إلى USD
$0.488
1 KLK Foundation (KLK) إلى MYR
RM2.04472
1 KLK Foundation (KLK) إلى TRY
20.4716
1 KLK Foundation (KLK) إلى JPY
¥74.176
1 KLK Foundation (KLK) إلى ARS
ARS$718.702
1 KLK Foundation (KLK) إلى RUB
38.66912
1 KLK Foundation (KLK) إلى INR
43.05136
1 KLK Foundation (KLK) إلى IDR
Rp8,133.33008
1 KLK Foundation (KLK) إلى PHP
28.67
1 KLK Foundation (KLK) إلى EGP
￡E.23.12632
1 KLK Foundation (KLK) إلى BRL
R$2.6108
1 KLK Foundation (KLK) إلى CAD
C$0.67832
1 KLK Foundation (KLK) إلى BDT
59.74096
1 KLK Foundation (KLK) إلى NGN
710.3328
1 KLK Foundation (KLK) إلى COP
$1,876.9212
1 KLK Foundation (KLK) إلى ZAR
R.8.35944
1 KLK Foundation (KLK) إلى UAH
20.54968
1 KLK Foundation (KLK) إلى TZS
T.Sh.1,201.9684
1 KLK Foundation (KLK) إلى VES
Bs105.896
1 KLK Foundation (KLK) إلى CLP
$459.208
1 KLK Foundation (KLK) إلى PKR
Rs138.35776
1 KLK Foundation (KLK) إلى KZT
260.40168
1 KLK Foundation (KLK) إلى THB
฿15.74288
1 KLK Foundation (KLK) إلى TWD
NT$14.91816
1 KLK Foundation (KLK) إلى AED
د.إ1.79096
1 KLK Foundation (KLK) إلى CHF
Fr0.38552
1 KLK Foundation (KLK) إلى HKD
HK$3.79176
1 KLK Foundation (KLK) إلى AMD
֏186.97232
1 KLK Foundation (KLK) إلى MAD
.د.م4.50424
1 KLK Foundation (KLK) إلى MXN
$8.99872
1 KLK Foundation (KLK) إلى SAR
ريال1.82512
1 KLK Foundation (KLK) إلى ETB
Br74.01496
1 KLK Foundation (KLK) إلى KES
KSh63.04472
1 KLK Foundation (KLK) إلى JOD
د.أ0.345992
1 KLK Foundation (KLK) إلى PLN
1.77144
1 KLK Foundation (KLK) إلى RON
лв2.12768
1 KLK Foundation (KLK) إلى SEK
kr4.56768
1 KLK Foundation (KLK) إلى BGN
лв0.81984
1 KLK Foundation (KLK) إلى HUF
Ft162.87976
1 KLK Foundation (KLK) إلى CZK
10.19432
1 KLK Foundation (KLK) إلى KWD
د.ك0.149328
1 KLK Foundation (KLK) إلى ILS
1.586
1 KLK Foundation (KLK) إلى BOB
Bs3.37208
1 KLK Foundation (KLK) إلى AZN
0.8296
1 KLK Foundation (KLK) إلى TJS
SM4.50912
1 KLK Foundation (KLK) إلى GEL
1.32736
1 KLK Foundation (KLK) إلى AOA
Kz444.84616
1 KLK Foundation (KLK) إلى BHD
.د.ب0.183488
1 KLK Foundation (KLK) إلى BMD
$0.488
1 KLK Foundation (KLK) إلى DKK
kr3.12808
1 KLK Foundation (KLK) إلى HNL
L12.85392
1 KLK Foundation (KLK) إلى MUR
22.20888
1 KLK Foundation (KLK) إلى NAD
$8.42776
1 KLK Foundation (KLK) إلى NOK
kr4.87024
1 KLK Foundation (KLK) إلى NZD
$0.83936
1 KLK Foundation (KLK) إلى PAB
B/.0.488
1 KLK Foundation (KLK) إلى PGK
K2.05448
1 KLK Foundation (KLK) إلى QAR
ر.ق1.77632
1 KLK Foundation (KLK) إلى RSD
дин.49.166
1 KLK Foundation (KLK) إلى UZS
soʻm5,879.51672
1 KLK Foundation (KLK) إلى ALL
L40.53816
1 KLK Foundation (KLK) إلى ANG
ƒ0.87352
1 KLK Foundation (KLK) إلى AWG
ƒ0.8784
1 KLK Foundation (KLK) إلى BBD
$0.976
1 KLK Foundation (KLK) إلى BAM
KM0.81496
1 KLK Foundation (KLK) إلى BIF
Fr1,439.112
1 KLK Foundation (KLK) إلى BND
$0.62952
1 KLK Foundation (KLK) إلى BSD
$0.488
1 KLK Foundation (KLK) إلى JMD
$78.31424
1 KLK Foundation (KLK) إلى KHR
1,967.738
1 KLK Foundation (KLK) إلى KMF
Fr205.448
1 KLK Foundation (KLK) إلى LAK
10,608.69544
1 KLK Foundation (KLK) إلى LKR
රු148.63992
1 KLK Foundation (KLK) إلى MDL
L8.27648
1 KLK Foundation (KLK) إلى MGA
Ar2,178.56864
1 KLK Foundation (KLK) إلى MOP
P3.90888
1 KLK Foundation (KLK) إلى MVR
7.4664
1 KLK Foundation (KLK) إلى MWK
MK847.22168
1 KLK Foundation (KLK) إلى MZN
MT31.1832
1 KLK Foundation (KLK) إلى NPR
रु68.9544
1 KLK Foundation (KLK) إلى PYG
3,460.896
1 KLK Foundation (KLK) إلى RWF
Fr709.064
1 KLK Foundation (KLK) إلى SBD
$4.01136
1 KLK Foundation (KLK) إلى SCR
6.77344
1 KLK Foundation (KLK) إلى SRD
$19.29552
1 KLK Foundation (KLK) إلى SVC
$4.27
1 KLK Foundation (KLK) إلى SZL
L8.42776
1 KLK Foundation (KLK) إلى TMT
m1.708
1 KLK Foundation (KLK) إلى TND
د.ت1.432768
1 KLK Foundation (KLK) إلى TTD
$3.31352
1 KLK Foundation (KLK) إلى UGX
Sh1,700.192
1 KLK Foundation (KLK) إلى XAF
Fr274.744
1 KLK Foundation (KLK) إلى XCD
$1.3176
1 KLK Foundation (KLK) إلى XOF
Fr274.744
1 KLK Foundation (KLK) إلى XPF
Fr49.776
1 KLK Foundation (KLK) إلى BWP
P6.94424
1 KLK Foundation (KLK) إلى BZD
$0.98088
1 KLK Foundation (KLK) إلى CVE
$46.19896
1 KLK Foundation (KLK) إلى DJF
Fr86.864
1 KLK Foundation (KLK) إلى DOP
$31.26128
1 KLK Foundation (KLK) إلى DZD
د.ج63.3912
1 KLK Foundation (KLK) إلى FJD
$1.098
1 KLK Foundation (KLK) إلى GNF
Fr4,243.16
1 KLK Foundation (KLK) إلى GTQ
Q3.73808
1 KLK Foundation (KLK) إلى GYD
$102.19696
1 KLK Foundation (KLK) إلى ISK
kr60.024

KLK Foundation المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KLK Foundation، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب KLK Foundation الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول KLK Foundation

كم يساوي KLK Foundation (KLK) اليوم؟
سعر KLK المباشر في USD هو USD 0.488، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KLK إلى USD الحالي؟
سعر KLK إلى USD الحالي هو $ 0.488. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KLK Foundation ؟
القيمة السوقية لعملة KLK هي $ 48.80M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KLK؟
العرض المتداول لتوكن KLK هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KLK؟
حقق KLK سعرًا قياسيًا قدره 0.631953236889443 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KLK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.35187983578947896 KLK.
ما هو حجم تداول KLK؟
حجم تداول KLK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 550.94K USD.
هل سترتفع KLK هذا العام؟
قد يرتفع KLK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KLK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:28:54 (UTC+8)

تحديثات KLK Foundation (KLK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة KLK إلى USD

المبلغ

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.488 USD

تداول KLK

/USDTKLK
$0.4882
$0.4882$0.4882
-0.36%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

