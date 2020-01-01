توكنوميكس Kendu Inu (KENDU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kendu Inu (KENDU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kendu Inu (KENDU) Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? الموقع الرسمي: https://kendu.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 اشتر KENDU الآن!

توكنوميكس Kendu Inu (KENDU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kendu Inu (KENDU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M إجمالي العرض: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B العرض المتداول: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 السعر الحالي: $ 0.00001797 $ 0.00001797 $ 0.00001797 معرفة المزيد عن سعر Kendu Inu (KENDU)

توكنوميكس Kendu Inu (KENDU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kendu Inu (KENDU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KENDU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KENDU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KENDU، استكشف السعر المباشر لتوكن KENDU!

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