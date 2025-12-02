سعر IRIS Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع IRIS Chain (IRC) اليوم هو $ 0.0223، مع تغير بنسبة 4.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRC الحالي إلى USD هو $ 0.0223 لكل IRC.

يحتل IRIS Chain حاليًا المرتبة #3851 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 IRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRC بين $ 0.02098 (أدنى) و$ 0.0246 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.213517579217701، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00832572179997189.

على المدى القصير، تحرك IRC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+15.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 385.22K.

معلومات سوق IRIS Chain (IRC)

التصنيف No.3851 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 385.22K$ 385.22K $ 385.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.60M$ 44.60M $ 44.60M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ IRIS Chain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 385.22K. العرض المتداول لـ IRC يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.60M.