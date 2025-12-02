البورصةDEX+
سعر IRIS Chain المباشر اليوم هو 0.0223 USD. القيمة السوقية لـ IRC هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار IRC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

IRIS Chain السعر(IRC)

السعر المباشر لـ 1 IRC إلى USD:

$0.0223
$0.0223
-4.12%1D
USD
مخطط أسعار IRIS Chain (IRC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-12-06 05:53:49 (UTC+8)

سعر IRIS Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع IRIS Chain (IRC) اليوم هو $ 0.0223، مع تغير بنسبة 4.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRC الحالي إلى USD هو $ 0.0223 لكل IRC.

يحتل IRIS Chain حاليًا المرتبة #3851 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 IRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRC بين $ 0.02098 (أدنى) و$ 0.0246 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.213517579217701، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00832572179997189.

على المدى القصير، تحرك IRC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+15.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 385.22K.

معلومات سوق IRIS Chain (IRC)

No.3851

$ 0.00
$ 0.00

$ 385.22K
$ 385.22K

$ 44.60M
$ 44.60M

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

0.00%

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ IRIS Chain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 385.22K. العرض المتداول لـ IRC يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.60M.

سجل سعر IRIS Chain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02098
$ 0.02098
24 ساعة منخفض
$ 0.0246
$ 0.0246
24 ساعة مرتفع

$ 0.02098
$ 0.02098

$ 0.0246
$ 0.0246

$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701

$ 0.00832572179997189
$ 0.00832572179997189

-0.18%

-4.12%

+15.30%

+15.30%

سجل سعر IRIS Chain (IRC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار IRIS Chain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0009582-4.12%
30 يوم$ -0.0777-77.70%
60 يوم$ -0.0777-77.70%
90 يوم$ -0.0777-77.70%
تغير سعر IRIS Chain اليوم

سجل اليوم IRC تغيرًا $ -0.0009582 (-4.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر IRIS Chain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0777 (-77.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر IRIS Chain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IRC تغييرًا في $ -0.0777 (-77.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر IRIS Chain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0777 (-77.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة IRIS Chain (IRC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار IRIS Chain.

تحليل AI لـ IRIS Chain

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار IRIS Chain واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار IRIS Chain؟

تتأثر أسعار IRIS Chain (IRC) بعدة عوامل رئيسية:

1. المعنويات السوقية والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. معدل اعتماد حلول التوافق بين السلاسل من IRIS Hub
3. نشاط المطورين ونمو النظام البيئي
4. الشراكات مع مشاريع سلسلة الكتل الأخرى
5. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة
6. حجم التداول والسيولة في البورصات
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على بروتوكولات الربط بين السلاسل
8. المنافسة من منصات أخرى للربط بين السلاسل
9. التحديثات التقنية وأداء الشبكة
10. الرغبة العامة للمستثمرين في المخاطرة بالعملات البديلة

توقعات أسعار IRIS Chain

IRIS Chain (IRC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IRC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
IRIS Chain (IRC) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IRIS Chain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

هل ترغب بمعرفة سعر IRIS Chain المتوقع في الفترة 2025-2026؟ تفضل بزيارة صفحة توقعات الأسعار للاطلاع على توقعات أسعار IRC للفترة 2025-2026 بالنقر على توقعات أسعار IRIS Chain.

كيفية شراء واستثمار IRIS Chain

هل أنت مستعد للبدء مع IRIS Chain؟ شراء IRC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء IRIS Chain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء IRIS Chain (IRC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة IRIS Chain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء IRIS Chain (IRC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع IRIS Chain

يسمح لك امتلاك IRIS Chain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء IRIS Chain (IRC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو IRIS Chain ( IRC )

سلسلة IRIS Chain هي منظومة بلوكتشين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدمج تقنية التعرف البيومتري على قزحية العين مع إدارة البيانات اللامركزية، لإحداث ثورة في الرعاية الصحية الشخصية. يمكن للمستخدمين مسح قزحية العين عبر هواتفهم الذكية أو أكشاك الخدمة الذاتية لتلقي تشخيصات صحية فورية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع ربح توكنات IRC كمكافآت. يمكن استخدام هذه التوكنات للاشتراكات الصحية، أو التخزين، أو التحقق اللامركزي من الهوية داخل المنظومة. تتمثل مهمة سلسلة IRIS في تمكين الأفراد من مراقبة صحتهم في الوقت الفعلي مع ضمان خصوصية بياناتهم من خلال تقنية بلوكتشين.

IRIS Chain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ IRIS Chain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب IRIS Chain الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IRIS Chain

كم سيبلغ سعر 1 IRIS Chain في عام 2030؟
إذا قام IRIS Chain بالنمو بمعدل سنوي قدره %5، فمن المتوقع أن يصل قيمته التقديرية إلى حوالي --$ بحلول عام 2026، و --$ بحلول عام 2030، و --$ بحلول عام 2035، و --$ بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو نمو مركب ثابت، مع أن السعر المستقبلي الفعلي سيعتمد على مدى تبني السوق، والتطورات التنظيمية، والظروف الاقتصادية الكلية. يمكنك الاطلاع على جدول التوقعات الكامل أدناه للحصول على تحليل سنوي مفصل لأسعار IRIS Chain المحتملة وROI المتوقع.
آخر تحديث للصفحة: 2025-12-06 05:53:49 (UTC+8)

