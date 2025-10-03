سعر WorldAssets المباشر اليوم هو 0.7632 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي INC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر INC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر WorldAssets المباشر اليوم هو 0.7632 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي INC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر INC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن INC

معلومات سعر INC

الوثيقة البيضاء لـ INC

الموقع الرسمي لـ INC

اقتصاد توكن INC

توقعات سعر INC

سجل INC

دليل شراء INC

محول عملة INC إلى الفيات

INC العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار WorldAssets

WorldAssets السعر(INC)

السعر المباشر لـ 1 INC إلى USD:

$0.7632
$0.7632$0.7632
+33.82%1D
USD
مخطط أسعار WorldAssets (INC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:35:08 (UTC+8)

معلومات سعر WorldAssets (INC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
24 ساعة منخفض
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24 ساعة مرتفع

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-0.40%

+33.82%

+663.20%

+663.20%

سعر WorldAssets (INC) في الوقت الحقيقي هو $ 0.7632. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INC بين أدنى سعر $ 0.5552 وأعلى سعر $ 0.98، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINC على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INC -0.40% على مدار الساعة الماضية، +33.82% على مدار 24 ساعة، و +663.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WorldAssets (INC)

--
----

$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K

$ 228.96M
$ 228.96M$ 228.96M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ WorldAssets هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.01K. العرض المتداول لـ INC يبلغ --، مع إجمالي عرض 300000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.96M.

سجل سعر WorldAssets (INC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار WorldAssets لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.192882+33.82%
30 يوم$ +0.6632+663.20%
60 يوم$ +0.6632+663.20%
90 يوم$ +0.6632+663.20%
تغير سعر WorldAssets اليوم

سجل اليوم INC تغيرًا $ +0.192882 (+33.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر WorldAssets لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.6632 (+663.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر WorldAssets لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد INC تغييرًا في $ +0.6632 (+663.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر WorldAssets لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.6632 (+663.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة WorldAssets (INC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار WorldAssets.

ما هو WorldAssets ( INC )

منصة WORLDASSETS (بروتوكول WAT) هي منصة خدمات مالية مبتكرة ترميزية في الأصول الحقيقية (RWA). من خلال بروتوكول WAT، تدمج المنصة الأصول المادية على السلسلة، ونموذج التوكن المزدوج (توكن ملكية الأصول + توكن عائد الأصول)، وRWAFi (RWA + DeFi)، وسيولة AMM، ولجنة أصول POS-DAO، وامتثال الأصول، وآلية خروج كاملة من الترميزية لتحقيق التنفيذ الفعلي لـ RWA.

متوفر WorldAssets على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك WorldAssets الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين INCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول WorldAssets على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء WorldAssets سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر WorldAssets (USD)

كم ستكون قيمة WorldAssets (INC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك WorldAssets (INC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة WorldAssets.

تحقق الآن من توقعات سعر WorldAssets!

توكنوميكس WorldAssets (INC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس WorldAssets (INC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس INC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء WorldAssets ( INC )

هل تبحث عن كيفية شراء WorldAssets؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء WorldAssets على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة INC إلى العملات المحلية

1 WorldAssets (INC) إلى VND
20,083.608
1 WorldAssets (INC) إلى AUD
A$1.152432
1 WorldAssets (INC) إلى GBP
0.564768
1 WorldAssets (INC) إلى EUR
0.64872
1 WorldAssets (INC) إلى USD
$0.7632
1 WorldAssets (INC) إلى MYR
RM3.20544
1 WorldAssets (INC) إلى TRY
31.78728
1 WorldAssets (INC) إلى JPY
¥112.1904
1 WorldAssets (INC) إلى ARS
ARS$1,087.1784
1 WorldAssets (INC) إلى RUB
62.742672
1 WorldAssets (INC) إلى INR
67.718736
1 WorldAssets (INC) إلى IDR
Rp12,719.994912
1 WorldAssets (INC) إلى KRW
1,074.92904
1 WorldAssets (INC) إلى PHP
44.18928
1 WorldAssets (INC) إلى EGP
￡E.36.427536
1 WorldAssets (INC) إلى BRL
R$4.067856
1 WorldAssets (INC) إلى CAD
C$1.060848
1 WorldAssets (INC) إلى BDT
92.84328
1 WorldAssets (INC) إلى NGN
1,117.416384
1 WorldAssets (INC) إلى COP
$2,969.64936
1 WorldAssets (INC) إلى ZAR
R.13.142304
1 WorldAssets (INC) إلى UAH
31.474368
1 WorldAssets (INC) إلى TZS
T.Sh.1,875.1824
1 WorldAssets (INC) إلى VES
Bs138.9024
1 WorldAssets (INC) إلى CLP
$736.488
1 WorldAssets (INC) إلى PKR
Rs214.680528
1 WorldAssets (INC) إلى KZT
417.729888
1 WorldAssets (INC) إلى THB
฿24.681888
1 WorldAssets (INC) إلى TWD
NT$23.193648
1 WorldAssets (INC) إلى AED
د.إ2.800944
1 WorldAssets (INC) إلى CHF
Fr0.602928
1 WorldAssets (INC) إلى HKD
HK$5.937696
1 WorldAssets (INC) إلى AMD
֏292.412448
1 WorldAssets (INC) إلى MAD
.د.م6.937488
1 WorldAssets (INC) إلى MXN
$14.035248
1 WorldAssets (INC) إلى SAR
ريال2.854368
1 WorldAssets (INC) إلى ETB
Br110.732688
1 WorldAssets (INC) إلى KES
KSh98.559648
1 WorldAssets (INC) إلى JOD
د.أ0.5411088
1 WorldAssets (INC) إلى PLN
2.762784
1 WorldAssets (INC) إلى RON
лв3.304656
1 WorldAssets (INC) إلى SEK
kr7.151184
1 WorldAssets (INC) إلى BGN
лв1.266912
1 WorldAssets (INC) إلى HUF
Ft252.374976
1 WorldAssets (INC) إلى CZK
15.767712
1 WorldAssets (INC) إلى KWD
د.ك0.232776
1 WorldAssets (INC) إلى ILS
2.51856
1 WorldAssets (INC) إلى BOB
Bs5.26608
1 WorldAssets (INC) إلى AZN
1.29744
1 WorldAssets (INC) إلى TJS
SM7.105392
1 WorldAssets (INC) إلى GEL
2.075904
1 WorldAssets (INC) إلى AOA
Kz699.541488
1 WorldAssets (INC) إلى BHD
.د.ب0.2869632
1 WorldAssets (INC) إلى BMD
$0.7632
1 WorldAssets (INC) إلى DKK
kr4.853952
1 WorldAssets (INC) إلى HNL
L19.95768
1 WorldAssets (INC) إلى MUR
34.580592
1 WorldAssets (INC) إلى NAD
$13.149936
1 WorldAssets (INC) إلى NOK
kr7.59384
1 WorldAssets (INC) إلى NZD
$1.305072
1 WorldAssets (INC) إلى PAB
B/.0.7632
1 WorldAssets (INC) إلى PGK
K3.2436
1 WorldAssets (INC) إلى QAR
ر.ق2.778048
1 WorldAssets (INC) إلى RSD
дин.76.144464
1 WorldAssets (INC) إلى UZS
soʻm9,195.178608
1 WorldAssets (INC) إلى ALL
L62.880048
1 WorldAssets (INC) إلى ANG
ƒ1.366128
1 WorldAssets (INC) إلى AWG
ƒ1.37376
1 WorldAssets (INC) إلى BBD
$1.5264
1 WorldAssets (INC) إلى BAM
KM1.266912
1 WorldAssets (INC) إلى BIF
Fr2,244.5712
1 WorldAssets (INC) إلى BND
$0.976896
1 WorldAssets (INC) إلى BSD
$0.7632
1 WorldAssets (INC) إلى JMD
$122.539392
1 WorldAssets (INC) إلى KHR
3,065.056992
1 WorldAssets (INC) إلى KMF
Fr319.7808
1 WorldAssets (INC) إلى LAK
16,591.304016
1 WorldAssets (INC) إلى LKR
Rs230.776416
1 WorldAssets (INC) إلى MDL
L12.775968
1 WorldAssets (INC) إلى MGA
Ar3,407.138496
1 WorldAssets (INC) إلى MOP
P6.113232
1 WorldAssets (INC) إلى MVR
11.67696
1 WorldAssets (INC) إلى MWK
MK1,324.999152
1 WorldAssets (INC) إلى MZN
MT48.76848
1 WorldAssets (INC) إلى NPR
Rs108.52704
1 WorldAssets (INC) إلى PYG
5,374.4544
1 WorldAssets (INC) إلى RWF
Fr1,104.3504
1 WorldAssets (INC) إلى SBD
$6.288768
1 WorldAssets (INC) إلى SCR
11.157984
1 WorldAssets (INC) إلى SRD
$29.07792
1 WorldAssets (INC) إلى SVC
$6.670368
1 WorldAssets (INC) إلى SZL
L13.142304
1 WorldAssets (INC) إلى TMT
m2.6712
1 WorldAssets (INC) إلى TND
د.ت2.2224384
1 WorldAssets (INC) إلى TTD
$5.166864
1 WorldAssets (INC) إلى UGX
Sh2,640.672
1 WorldAssets (INC) إلى XAF
Fr425.8656
1 WorldAssets (INC) إلى XCD
$2.06064
1 WorldAssets (INC) إلى XOF
Fr425.8656
1 WorldAssets (INC) إلى XPF
Fr77.0832
1 WorldAssets (INC) إلى BWP
P10.135296
1 WorldAssets (INC) إلى BZD
$1.534032
1 WorldAssets (INC) إلى CVE
$71.672112
1 WorldAssets (INC) إلى DJF
Fr135.8496
1 WorldAssets (INC) إلى DOP
$47.77632
1 WorldAssets (INC) إلى DZD
د.ج98.819136
1 WorldAssets (INC) إلى FJD
$1.7172
1 WorldAssets (INC) إلى GNF
Fr6,636.024
1 WorldAssets (INC) إلى GTQ
Q5.846112
1 WorldAssets (INC) إلى GYD
$159.592752
1 WorldAssets (INC) إلى ISK
kr91.584

WorldAssets المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ WorldAssets، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب WorldAssets الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول WorldAssets

كم يساوي WorldAssets (INC) اليوم؟
سعر INC المباشر في USD هو USD 0.7632، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر INC إلى USD الحالي؟
سعر INC إلى USD الحالي هو $ 0.7632. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ WorldAssets ؟
القيمة السوقية لعملة INC هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن INC؟
العرض المتداول لتوكن INC هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ INC؟
حقق INC سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ INC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- INC.
ما هو حجم تداول INC؟
حجم تداول INC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 44.01K USD.
هل سترتفع INC هذا العام؟
قد يرتفع INC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر INC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:35:08 (UTC+8)

تحديثات WorldAssets (INC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

أهم الأخبار

عائدات مارجين العقود الآجلة MEXC: الفرص والتحديات لتحقيق دخل مزدوج من التداول

October 3, 2025

تجارة أذكى، بدون رسوم: كيف تعمل أوامر MEXC المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة

October 3, 2025

GameFi 2.0: لماذا ستحدد اقتصاديات الرموز مستقبل ألعاب البلوكتشين

October 3, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة INC إلى USD

المبلغ

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.7632 USD

تداول INC

/USDTINC
$0.7632
$0.7632$0.7632
+33.59%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة