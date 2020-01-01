توكنوميكس Gaia (GAIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gaia (GAIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gaia (GAIA) مشروع Gaia هو بنية تحتية لامركزية للحوسبة تُمكّن الجميع من إنشاء، ونشر، وتوسيع نطاق، وتحقيق الربح من وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بهم، بما يعكس أساليبهم وقيمهم ومعارفهم وخبراتهم. 100% من وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم عبارة عن تطبيقات ضمن بيئة OpenAI. بفضل API الخاص بنا، تُعدّ Gaia بديلاً عن OpenAI. تتمتع كل عقدة في Gaia بالقدرة على التخصيص باستخدام نموذج مُحسّن بدقة، مدعوم بمعرفة المجال، مما يُلغي الاستجابات العامة التي يتوقعها الكثيرون. الموقع الرسمي: https://www.gaianet.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 اشتر GAIA الآن!

توكنوميكس Gaia (GAIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gaia (GAIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.39M $ 47.39M $ 47.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06598856756159287 $ 0.06598856756159287 $ 0.06598856756159287 السعر الحالي: $ 0.04739 $ 0.04739 $ 0.04739 معرفة المزيد عن سعر Gaia (GAIA)

توكنوميكس Gaia (GAIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gaia (GAIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAIA، استكشف السعر المباشر لتوكن GAIA!

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