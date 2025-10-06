سعر Fellaz المباشر اليوم هو 0.26622 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLZ بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Fellaz المباشر اليوم هو 0.26622 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLZ إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLZ بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FLZ

معلومات سعر FLZ

الوثيقة البيضاء لـ FLZ

الموقع الرسمي لـ FLZ

اقتصاد توكن FLZ

توقعات سعر FLZ

سجل FLZ

دليل شراء FLZ

محول عملة FLZ إلى الفيات

FLZ العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Fellaz

Fellaz السعر(FLZ)

السعر المباشر لـ 1 FLZ إلى USD:

$0.26623
$0.26623$0.26623
+0.68%1D
USD
مخطط أسعار Fellaz (FLZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:17 (UTC+8)

معلومات سعر Fellaz (FLZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.26042
$ 0.26042$ 0.26042
24 ساعة منخفض
$ 0.27287
$ 0.27287$ 0.27287
24 ساعة مرتفع

$ 0.26042
$ 0.26042$ 0.26042

$ 0.27287
$ 0.27287$ 0.27287

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

-0.12%

+0.68%

+0.83%

+0.83%

سعر Fellaz (FLZ) في الوقت الحقيقي هو $ 0.26622. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLZ بين أدنى سعر $ 0.26042 وأعلى سعر $ 0.27287، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLZ على الإطلاق هو $ 7.031902618598005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.08700985391066055.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLZ -0.12% على مدار الساعة الماضية، +0.68% على مدار 24 ساعة، و +0.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fellaz (FLZ)

No.281

$ 125.62M
$ 125.62M$ 125.62M

$ 58.45K
$ 58.45K$ 58.45K

$ 532.44M
$ 532.44M$ 532.44M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Fellaz هي $ 125.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.45K. العرض المتداول لـ FLZ يبلغ 471.87M، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 532.44M.

سجل سعر Fellaz (FLZ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fellaz لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0017981+0.68%
30 يوم$ -0.0215-7.48%
60 يوم$ +0.17181+181.98%
90 يوم$ -0.33378-55.63%
تغير سعر Fellaz اليوم

سجل اليوم FLZ تغيرًا $ +0.0017981 (+0.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fellaz لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0215 (-7.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fellaz لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLZ تغييرًا في $ +0.17181 (+181.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fellaz لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.33378 (-55.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fellaz (FLZ)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Fellaz.

ما هو Fellaz ( FLZ )

باعتبارها القوة الترفيهية الرائدة التي تعتمد على تقنية Web2-Web3، تدمج Fellaz الوسائط التقليدية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتشغيل تجارب غامرة للمعجبين وإطلاق العنان لإمكانات المبدعين في جميع أنحاء العالم.

متوفر Fellaz على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Fellaz الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FLZلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Fellaz على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Fellaz سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Fellaz (USD)

كم ستكون قيمة Fellaz (FLZ) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Fellaz (FLZ) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Fellaz.

تحقق الآن من توقعات سعر Fellaz!

توكنوميكس Fellaz (FLZ)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Fellaz (FLZ) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FLZ والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Fellaz ( FLZ )

هل تبحث عن كيفية شراء Fellaz؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Fellaz على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FLZ إلى العملات المحلية

1 Fellaz (FLZ) إلى VND
7,005.5793
1 Fellaz (FLZ) إلى AUD
A$0.4019922
1 Fellaz (FLZ) إلى GBP
0.199665
1 Fellaz (FLZ) إلى EUR
0.226287
1 Fellaz (FLZ) إلى USD
$0.26622
1 Fellaz (FLZ) إلى MYR
RM1.1154618
1 Fellaz (FLZ) إلى TRY
11.167929
1 Fellaz (FLZ) إلى JPY
¥40.46544
1 Fellaz (FLZ) إلى ARS
ARS$392.075505
1 Fellaz (FLZ) إلى RUB
21.0926106
1 Fellaz (FLZ) إلى INR
23.4965772
1 Fellaz (FLZ) إلى IDR
Rp4,436.9982252
1 Fellaz (FLZ) إلى PHP
15.6297762
1 Fellaz (FLZ) إلى EGP
￡E.12.6108414
1 Fellaz (FLZ) إلى BRL
R$1.424277
1 Fellaz (FLZ) إلى CAD
C$0.3700458
1 Fellaz (FLZ) إلى BDT
32.5906524
1 Fellaz (FLZ) إلى NGN
387.509832
1 Fellaz (FLZ) إلى COP
$1,027.87542
1 Fellaz (FLZ) إلى ZAR
R.4.5603486
1 Fellaz (FLZ) إلى UAH
11.2105242
1 Fellaz (FLZ) إلى TZS
T.Sh.655.713171
1 Fellaz (FLZ) إلى VES
Bs57.76974
1 Fellaz (FLZ) إلى CLP
$250.51302
1 Fellaz (FLZ) إلى PKR
Rs75.4786944
1 Fellaz (FLZ) إلى KZT
142.0576542
1 Fellaz (FLZ) إلى THB
฿8.6015682
1 Fellaz (FLZ) إلى TWD
NT$8.1356832
1 Fellaz (FLZ) إلى AED
د.إ0.9770274
1 Fellaz (FLZ) إلى CHF
Fr0.2103138
1 Fellaz (FLZ) إلى HKD
HK$2.0685294
1 Fellaz (FLZ) إلى AMD
֏101.9995308
1 Fellaz (FLZ) إلى MAD
.د.م2.4572106
1 Fellaz (FLZ) إلى MXN
$4.9090968
1 Fellaz (FLZ) إلى SAR
ريال0.998325
1 Fellaz (FLZ) إلى ETB
Br40.3775874
1 Fellaz (FLZ) إلى KES
KSh34.3929618
1 Fellaz (FLZ) إلى JOD
د.أ0.18874998
1 Fellaz (FLZ) إلى PLN
0.9663786
1 Fellaz (FLZ) إلى RON
лв1.1633814
1 Fellaz (FLZ) إلى SEK
kr2.4998058
1 Fellaz (FLZ) إلى BGN
лв0.4472496
1 Fellaz (FLZ) إلى HUF
Ft88.8562494
1 Fellaz (FLZ) إلى CZK
5.563998
1 Fellaz (FLZ) إلى KWD
د.ك0.08146332
1 Fellaz (FLZ) إلى ILS
0.865215
1 Fellaz (FLZ) إلى BOB
Bs1.8395802
1 Fellaz (FLZ) إلى AZN
0.452574
1 Fellaz (FLZ) إلى TJS
SM2.4598728
1 Fellaz (FLZ) إلى GEL
0.7241184
1 Fellaz (FLZ) إلى AOA
Kz242.6781654
1 Fellaz (FLZ) إلى BHD
.د.ب0.10009872
1 Fellaz (FLZ) إلى BMD
$0.26622
1 Fellaz (FLZ) إلى DKK
kr1.7091324
1 Fellaz (FLZ) إلى HNL
L7.0122348
1 Fellaz (FLZ) إلى MUR
12.1156722
1 Fellaz (FLZ) إلى NAD
$4.5976194
1 Fellaz (FLZ) إلى NOK
kr2.6568756
1 Fellaz (FLZ) إلى NZD
$0.4578984
1 Fellaz (FLZ) إلى PAB
B/.0.26622
1 Fellaz (FLZ) إلى PGK
K1.1207862
1 Fellaz (FLZ) إلى QAR
ر.ق0.9690408
1 Fellaz (FLZ) إلى RSD
дин.26.8190028
1 Fellaz (FLZ) إلى UZS
soʻm3,207.4691418
1 Fellaz (FLZ) إلى ALL
L22.1148954
1 Fellaz (FLZ) إلى ANG
ƒ0.4765338
1 Fellaz (FLZ) إلى AWG
ƒ0.479196
1 Fellaz (FLZ) إلى BBD
$0.53244
1 Fellaz (FLZ) إلى BAM
KM0.4445874
1 Fellaz (FLZ) إلى BIF
Fr785.08278
1 Fellaz (FLZ) إلى BND
$0.3434238
1 Fellaz (FLZ) إلى BSD
$0.26622
1 Fellaz (FLZ) إلى JMD
$42.7229856
1 Fellaz (FLZ) إلى KHR
1,073.465595
1 Fellaz (FLZ) إلى KMF
Fr112.07862
1 Fellaz (FLZ) إلى LAK
5,787.3911886
1 Fellaz (FLZ) إلى LKR
රු81.0879498
1 Fellaz (FLZ) إلى MDL
L4.52574
1 Fellaz (FLZ) إلى MGA
Ar1,188.4806216
1 Fellaz (FLZ) إلى MOP
P2.1324222
1 Fellaz (FLZ) إلى MVR
4.073166
1 Fellaz (FLZ) إلى MWK
MK462.1872042
1 Fellaz (FLZ) إلى MZN
MT17.011458
1 Fellaz (FLZ) إلى NPR
रु37.616886
1 Fellaz (FLZ) إلى PYG
1,888.03224
1 Fellaz (FLZ) إلى RWF
Fr386.81766
1 Fellaz (FLZ) إلى SBD
$2.1883284
1 Fellaz (FLZ) إلى SCR
3.6951336
1 Fellaz (FLZ) إلى SRD
$10.5263388
1 Fellaz (FLZ) إلى SVC
$2.329425
1 Fellaz (FLZ) إلى SZL
L4.5976194
1 Fellaz (FLZ) إلى TMT
m0.93177
1 Fellaz (FLZ) إلى TND
د.ت0.78162192
1 Fellaz (FLZ) إلى TTD
$1.8076338
1 Fellaz (FLZ) إلى UGX
Sh927.51048
1 Fellaz (FLZ) إلى XAF
Fr150.14808
1 Fellaz (FLZ) إلى XCD
$0.718794
1 Fellaz (FLZ) إلى XOF
Fr150.14808
1 Fellaz (FLZ) إلى XPF
Fr27.15444
1 Fellaz (FLZ) إلى BWP
P3.7883106
1 Fellaz (FLZ) إلى BZD
$0.5351022
1 Fellaz (FLZ) إلى CVE
$25.2030474
1 Fellaz (FLZ) إلى DJF
Fr47.38716
1 Fellaz (FLZ) إلى DOP
$17.0540532
1 Fellaz (FLZ) إلى DZD
د.ج34.581978
1 Fellaz (FLZ) إلى FJD
$0.598995
1 Fellaz (FLZ) إلى GNF
Fr2,314.7829
1 Fellaz (FLZ) إلى GTQ
Q2.0392452
1 Fellaz (FLZ) إلى GYD
$55.7517924
1 Fellaz (FLZ) إلى ISK
kr32.74506

Fellaz المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fellaz، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fellaz الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fellaz

كم يساوي Fellaz (FLZ) اليوم؟
سعر FLZ المباشر في USD هو USD 0.26622، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FLZ إلى USD الحالي؟
سعر FLZ إلى USD الحالي هو $ 0.26622. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Fellaz ؟
القيمة السوقية لعملة FLZ هي $ 125.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FLZ؟
العرض المتداول لتوكن FLZ هو 471.87M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FLZ؟
حقق FLZ سعرًا قياسيًا قدره 7.031902618598005 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FLZ؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.08700985391066055 FLZ.
ما هو حجم تداول FLZ؟
حجم تداول FLZ المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.45K USD.
هل سترتفع FLZ هذا العام؟
قد يرتفع FLZ هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FLZ لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:17 (UTC+8)

تحديثات Fellaz (FLZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة FLZ إلى USD

المبلغ

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26622 USD

تداول FLZ

/USDTFLZ
$0.26623
$0.26623$0.26623
+0.68%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,119.21
$113,119.21$113,119.21

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.19
$4,023.19$4,023.19

-1.79%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04298
$0.04298$0.04298

-7.45%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.23
$195.23$195.23

-1.84%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4800
$3.4800$3.4800

-9.78%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.19
$4,023.19$4,023.19

-1.79%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,119.21
$113,119.21$113,119.21

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.23
$195.23$195.23

-1.84%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6254
$2.6254$2.6254

-0.40%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19397
$0.19397$0.19397

-2.90%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000360
$0.0000000360$0.0000000360

+318.60%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.327
$2.327$2.327

+210.26%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001900
$0.00001900$0.00001900

+192.30%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000107
$0.0000000000000000107$0.0000000000000000107

+137.77%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008614
$0.0008614$0.0008614

+86.97%