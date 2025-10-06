سعر Flux AI المباشر اليوم هو 0.0001926 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLUXAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLUXAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Flux AI المباشر اليوم هو 0.0001926 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLUXAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLUXAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

Flux AI السعر(FLUXAI)

السعر المباشر لـ 1 FLUXAI إلى USD:

$0.0001908
$0.0001908$0.0001908
+17.41%1D
USD
مخطط أسعار Flux AI (FLUXAI) المباشر
معلومات سعر Flux AI (FLUXAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0001352
$ 0.0001352$ 0.0001352
24 ساعة منخفض
$ 0.0002228
$ 0.0002228$ 0.0002228
24 ساعة مرتفع

$ 0.0001352
$ 0.0001352$ 0.0001352

$ 0.0002228
$ 0.0002228$ 0.0002228

--
----

--
----

+1.26%

+17.41%

+28.65%

+28.65%

سعر Flux AI (FLUXAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0001926. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLUXAI بين أدنى سعر $ 0.0001352 وأعلى سعر $ 0.0002228، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLUXAI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLUXAI +1.26% على مدار الساعة الماضية، +17.41% على مدار 24 ساعة، و +28.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 192.60K
$ 192.60K$ 192.60K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Flux AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07M. العرض المتداول لـ FLUXAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 192.60K.

سجل سعر Flux AI (FLUXAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Flux AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000028293+17.41%
30 يوم$ -0.0029704-93.92%
60 يوم$ -0.0008074-80.74%
90 يوم$ -0.0008074-80.74%
تغير سعر Flux AI اليوم

سجل اليوم FLUXAI تغيرًا $ +0.000028293 (+17.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Flux AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0029704 (-93.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Flux AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLUXAI تغييرًا في $ -0.0008074 (-80.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Flux AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0008074 (-80.74%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Flux AI (FLUXAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Flux AI.

ما هو Flux AI ( FLUXAI )

مستقبل الإبداع: الذكاء الاصطناعي يلتقي بالخيال FLUXAI#

متوفر Flux AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Flux AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FLUXAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Flux AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Flux AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Flux AI (USD)

كم ستكون قيمة Flux AI (FLUXAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Flux AI (FLUXAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Flux AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Flux AI!

توكنوميكس Flux AI (FLUXAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Flux AI (FLUXAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FLUXAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Flux AI ( FLUXAI )

هل تبحث عن كيفية شراء Flux AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Flux AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FLUXAI إلى العملات المحلية

1 Flux AI (FLUXAI) إلى VND
5.068269
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AUD
A$0.000290826
1 Flux AI (FLUXAI) إلى GBP
0.00014445
1 Flux AI (FLUXAI) إلى EUR
0.00016371
1 Flux AI (FLUXAI) إلى USD
$0.0001926
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MYR
RM0.000806994
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TRY
0.00807957
1 Flux AI (FLUXAI) إلى JPY
¥0.0292752
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ARS
ARS$0.28365165
1 Flux AI (FLUXAI) إلى RUB
0.01526355
1 Flux AI (FLUXAI) إلى INR
0.016991172
1 Flux AI (FLUXAI) إلى IDR
Rp3.209998716
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PHP
0.011313324
1 Flux AI (FLUXAI) إلى EGP
￡E.0.009127314
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BRL
R$0.00103041
1 Flux AI (FLUXAI) إلى CAD
C$0.000267714
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BDT
0.023578092
1 Flux AI (FLUXAI) إلى NGN
0.28034856
1 Flux AI (FLUXAI) إلى COP
$0.7436286
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ZAR
R.0.003301164
1 Flux AI (FLUXAI) إلى UAH
0.008110386
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TZS
T.Sh.0.47438343
1 Flux AI (FLUXAI) إلى VES
Bs0.0417942
1 Flux AI (FLUXAI) إلى CLP
$0.1812366
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PKR
Rs0.054605952
1 Flux AI (FLUXAI) إلى KZT
0.102773286
1 Flux AI (FLUXAI) إلى THB
฿0.006217128
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TWD
NT$0.005887782
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AED
د.إ0.000706842
1 Flux AI (FLUXAI) إلى CHF
Fr0.000152154
1 Flux AI (FLUXAI) إلى HKD
HK$0.001496502
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AMD
֏0.073792764
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MAD
.د.م0.001777698
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MXN
$0.003551544
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SAR
ريال0.00072225
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ETB
Br0.029211642
1 Flux AI (FLUXAI) إلى KES
KSh0.024881994
1 Flux AI (FLUXAI) إلى JOD
د.أ0.0001365534
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PLN
0.000699138
1 Flux AI (FLUXAI) إلى RON
лв0.000841662
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SEK
kr0.001806588
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BGN
лв0.000323568
1 Flux AI (FLUXAI) إلى HUF
Ft0.064305288
1 Flux AI (FLUXAI) إلى CZK
0.00402534
1 Flux AI (FLUXAI) إلى KWD
د.ك0.0000589356
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ILS
0.00062595
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BOB
Bs0.001330866
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AZN
0.00032742
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TJS
SM0.001779624
1 Flux AI (FLUXAI) إلى GEL
0.000523872
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AOA
Kz0.175568382
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BHD
.د.ب0.0000724176
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BMD
$0.0001926
1 Flux AI (FLUXAI) إلى DKK
kr0.001236492
1 Flux AI (FLUXAI) إلى HNL
L0.005073084
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MUR
0.008765226
1 Flux AI (FLUXAI) إلى NAD
$0.003326202
1 Flux AI (FLUXAI) إلى NOK
kr0.001922148
1 Flux AI (FLUXAI) إلى NZD
$0.000331272
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PAB
B/.0.0001926
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PGK
K0.000810846
1 Flux AI (FLUXAI) إلى QAR
ر.ق0.000701064
1 Flux AI (FLUXAI) إلى RSD
дин.0.019417932
1 Flux AI (FLUXAI) إلى UZS
soʻm2.320481394
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ALL
L0.015999282
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ANG
ƒ0.000344754
1 Flux AI (FLUXAI) إلى AWG
ƒ0.00034668
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BBD
$0.0003852
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BAM
KM0.000321642
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BIF
Fr0.5679774
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BND
$0.000248454
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BSD
$0.0001926
1 Flux AI (FLUXAI) إلى JMD
$0.030908448
1 Flux AI (FLUXAI) إلى KHR
0.77661135
1 Flux AI (FLUXAI) إلى KMF
Fr0.0810846
1 Flux AI (FLUXAI) إلى LAK
4.186956438
1 Flux AI (FLUXAI) إلى LKR
රු0.058664034
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MDL
L0.0032742
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MGA
Ar0.859820328
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MOP
P0.001542726
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MVR
0.00294678
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MWK
MK0.334374786
1 Flux AI (FLUXAI) إلى MZN
MT0.01230714
1 Flux AI (FLUXAI) إلى NPR
रु0.02721438
1 Flux AI (FLUXAI) إلى PYG
1.3659192
1 Flux AI (FLUXAI) إلى RWF
Fr0.2798478
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SBD
$0.001583172
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SCR
0.002673288
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SRD
$0.007615404
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SVC
$0.00168525
1 Flux AI (FLUXAI) إلى SZL
L0.003326202
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TMT
m0.0006741
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TND
د.ت0.0005654736
1 Flux AI (FLUXAI) إلى TTD
$0.001307754
1 Flux AI (FLUXAI) إلى UGX
Sh0.6710184
1 Flux AI (FLUXAI) إلى XAF
Fr0.1086264
1 Flux AI (FLUXAI) إلى XCD
$0.00052002
1 Flux AI (FLUXAI) إلى XOF
Fr0.1086264
1 Flux AI (FLUXAI) إلى XPF
Fr0.0196452
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BWP
P0.002740698
1 Flux AI (FLUXAI) إلى BZD
$0.000387126
1 Flux AI (FLUXAI) إلى CVE
$0.018233442
1 Flux AI (FLUXAI) إلى DJF
Fr0.0342828
1 Flux AI (FLUXAI) إلى DOP
$0.012337956
1 Flux AI (FLUXAI) إلى DZD
د.ج0.02501874
1 Flux AI (FLUXAI) إلى FJD
$0.00043335
1 Flux AI (FLUXAI) إلى GNF
Fr1.674657
1 Flux AI (FLUXAI) إلى GTQ
Q0.001475316
1 Flux AI (FLUXAI) إلى GYD
$0.040334292
1 Flux AI (FLUXAI) إلى ISK
kr0.0236898

Flux AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Flux AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Flux AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Flux AI

كم يساوي Flux AI (FLUXAI) اليوم؟
سعر FLUXAI المباشر في USD هو USD 0.0001926، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FLUXAI إلى USD الحالي؟
سعر FLUXAI إلى USD الحالي هو $ 0.0001926. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Flux AI ؟
القيمة السوقية لعملة FLUXAI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FLUXAI؟
العرض المتداول لتوكن FLUXAI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FLUXAI؟
حقق FLUXAI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FLUXAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- FLUXAI.
ما هو حجم تداول FLUXAI؟
حجم تداول FLUXAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.07M USD.
هل سترتفع FLUXAI هذا العام؟
قد يرتفع FLUXAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FLUXAI لمزيد من التحليل المتعمق.
