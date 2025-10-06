سعر Fleek المباشر اليوم هو 0.1736 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Fleek المباشر اليوم هو 0.1736 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FLK

معلومات سعر FLK

الوثيقة البيضاء لـ FLK

الموقع الرسمي لـ FLK

اقتصاد توكن FLK

توقعات سعر FLK

سجل FLK

دليل شراء FLK

محول عملة FLK إلى الفيات

FLK العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Fleek

Fleek السعر(FLK)

السعر المباشر لـ 1 FLK إلى USD:

$0.1735
$0.1735$0.1735
-1.64%1D
USD
مخطط أسعار Fleek (FLK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:52:54 (UTC+8)

معلومات سعر Fleek (FLK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685
24 ساعة منخفض
$ 0.1893
$ 0.1893$ 0.1893
24 ساعة مرتفع

$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685

$ 0.1893
$ 0.1893$ 0.1893

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-0.29%

-1.64%

-28.39%

-28.39%

سعر Fleek (FLK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1736. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLK بين أدنى سعر $ 0.1685 وأعلى سعر $ 0.1893، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLK على الإطلاق هو $ 0.6289933396082115، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.11349214572806128.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLK -0.29% على مدار الساعة الماضية، -1.64% على مدار 24 ساعة، و -28.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fleek (FLK)

No.1588

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 113.70K
$ 113.70K$ 113.70K

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Fleek هي $ 3.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.70K. العرض المتداول لـ FLK يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.36M.

سجل سعر Fleek (FLK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fleek لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002893-1.64%
30 يوم$ -0.0764-30.56%
60 يوم$ -0.0764-30.56%
90 يوم$ -0.0764-30.56%
تغير سعر Fleek اليوم

سجل اليوم FLK تغيرًا $ -0.002893 (-1.64%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fleek لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0764 (-30.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fleek لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLK تغييرًا في $ -0.0764 (-30.56%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fleek لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0764 (-30.56%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fleek (FLK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Fleek.

ما هو Fleek ( FLK )

مشروع The Platform منصة تواصل اجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى وتحسينه ومشاركته على منصات التواصل الاجتماعي. وهي من أوائل المنصات التي تدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لخلق تجارب اجتماعية فريدة وجديدة.

متوفر Fleek على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Fleek الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FLKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Fleek على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Fleek سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Fleek (USD)

كم ستكون قيمة Fleek (FLK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Fleek (FLK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Fleek.

تحقق الآن من توقعات سعر Fleek!

توكنوميكس Fleek (FLK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Fleek (FLK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FLK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Fleek ( FLK )

هل تبحث عن كيفية شراء Fleek؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Fleek على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FLK إلى العملات المحلية

1 Fleek (FLK) إلى VND
4,568.284
1 Fleek (FLK) إلى AUD
A$0.262136
1 Fleek (FLK) إلى GBP
0.1302
1 Fleek (FLK) إلى EUR
0.14756
1 Fleek (FLK) إلى USD
$0.1736
1 Fleek (FLK) إلى MYR
RM0.725648
1 Fleek (FLK) إلى TRY
7.284256
1 Fleek (FLK) إلى JPY
¥26.3872
1 Fleek (FLK) إلى ARS
ARS$255.6694
1 Fleek (FLK) إلى RUB
13.8446
1 Fleek (FLK) إلى INR
15.313256
1 Fleek (FLK) إلى IDR
Rp2,893.332176
1 Fleek (FLK) إلى PHP
10.183376
1 Fleek (FLK) إلى EGP
￡E.8.209544
1 Fleek (FLK) إلى BRL
R$0.92876
1 Fleek (FLK) إلى CAD
C$0.241304
1 Fleek (FLK) إلى BDT
21.252112
1 Fleek (FLK) إلى NGN
252.324128
1 Fleek (FLK) إلى COP
$670.2696
1 Fleek (FLK) إلى ZAR
R.2.972032
1 Fleek (FLK) إلى UAH
7.310296
1 Fleek (FLK) إلى TZS
T.Sh.427.58548
1 Fleek (FLK) إلى VES
Bs37.6712
1 Fleek (FLK) إلى CLP
$163.3576
1 Fleek (FLK) إلى PKR
Rs49.219072
1 Fleek (FLK) إلى KZT
92.634696
1 Fleek (FLK) إلى THB
฿5.610752
1 Fleek (FLK) إلى TWD
NT$5.313896
1 Fleek (FLK) إلى AED
د.إ0.637112
1 Fleek (FLK) إلى CHF
Fr0.137144
1 Fleek (FLK) إلى HKD
HK$1.348872
1 Fleek (FLK) إلى AMD
֏66.513104
1 Fleek (FLK) إلى MAD
.د.م1.602328
1 Fleek (FLK) إلى MXN
$3.201184
1 Fleek (FLK) إلى SAR
ريال0.651
1 Fleek (FLK) إلى ETB
Br26.329912
1 Fleek (FLK) إلى KES
KSh22.418704
1 Fleek (FLK) إلى JOD
د.أ0.1230824
1 Fleek (FLK) إلى PLN
0.631904
1 Fleek (FLK) إلى RON
лв0.756896
1 Fleek (FLK) إلى SEK
kr1.624896
1 Fleek (FLK) إلى BGN
лв0.289912
1 Fleek (FLK) إلى HUF
Ft57.961568
1 Fleek (FLK) إلى CZK
3.62824
1 Fleek (FLK) إلى KWD
د.ك0.0531216
1 Fleek (FLK) إلى ILS
0.5642
1 Fleek (FLK) إلى BOB
Bs1.199576
1 Fleek (FLK) إلى AZN
0.29512
1 Fleek (FLK) إلى TJS
SM1.604064
1 Fleek (FLK) إلى GEL
0.472192
1 Fleek (FLK) إلى AOA
Kz158.248552
1 Fleek (FLK) إلى BHD
.د.ب0.0652736
1 Fleek (FLK) إلى BMD
$0.1736
1 Fleek (FLK) إلى DKK
kr1.112776
1 Fleek (FLK) إلى HNL
L4.572624
1 Fleek (FLK) إلى MUR
7.900536
1 Fleek (FLK) إلى NAD
$2.998072
1 Fleek (FLK) إلى NOK
kr1.734264
1 Fleek (FLK) إلى NZD
$0.300328
1 Fleek (FLK) إلى PAB
B/.0.1736
1 Fleek (FLK) إلى PGK
K0.730856
1 Fleek (FLK) إلى QAR
ر.ق0.631904
1 Fleek (FLK) إلى RSD
дин.17.493672
1 Fleek (FLK) إلى UZS
soʻm2,091.565784
1 Fleek (FLK) إلى ALL
L14.420952
1 Fleek (FLK) إلى ANG
ƒ0.310744
1 Fleek (FLK) إلى AWG
ƒ0.31248
1 Fleek (FLK) إلى BBD
$0.3472
1 Fleek (FLK) إلى BAM
KM0.289912
1 Fleek (FLK) إلى BIF
Fr511.9464
1 Fleek (FLK) إلى BND
$0.223944
1 Fleek (FLK) إلى BSD
$0.1736
1 Fleek (FLK) إلى JMD
$27.859328
1 Fleek (FLK) إلى KHR
699.9986
1 Fleek (FLK) إلى KMF
Fr73.0856
1 Fleek (FLK) إلى LAK
3,773.912968
1 Fleek (FLK) إلى LKR
රු52.876824
1 Fleek (FLK) إلى MDL
L2.949464
1 Fleek (FLK) إلى MGA
Ar774.999008
1 Fleek (FLK) إلى MOP
P1.390536
1 Fleek (FLK) إلى MVR
2.65608
1 Fleek (FLK) إلى MWK
MK301.388696
1 Fleek (FLK) إلى MZN
MT11.09304
1 Fleek (FLK) إلى NPR
रु24.52968
1 Fleek (FLK) إلى PYG
1,231.1712
1 Fleek (FLK) إلى RWF
Fr252.2408
1 Fleek (FLK) إلى SBD
$1.426992
1 Fleek (FLK) إلى SCR
2.409568
1 Fleek (FLK) إلى SRD
$6.864144
1 Fleek (FLK) إلى SVC
$1.519
1 Fleek (FLK) إلى SZL
L2.998072
1 Fleek (FLK) إلى TMT
m0.6076
1 Fleek (FLK) إلى TND
د.ت0.5096896
1 Fleek (FLK) إلى TTD
$1.178744
1 Fleek (FLK) إلى UGX
Sh604.8224
1 Fleek (FLK) إلى XAF
Fr97.7368
1 Fleek (FLK) إلى XCD
$0.46872
1 Fleek (FLK) إلى XOF
Fr97.7368
1 Fleek (FLK) إلى XPF
Fr17.7072
1 Fleek (FLK) إلى BWP
P2.470328
1 Fleek (FLK) إلى BZD
$0.348936
1 Fleek (FLK) إلى CVE
$16.434712
1 Fleek (FLK) إلى DJF
Fr30.9008
1 Fleek (FLK) إلى DOP
$11.120816
1 Fleek (FLK) إلى DZD
د.ج22.51592
1 Fleek (FLK) إلى FJD
$0.3906
1 Fleek (FLK) إلى GNF
Fr1,509.452
1 Fleek (FLK) إلى GTQ
Q1.329776
1 Fleek (FLK) إلى GYD
$36.355312
1 Fleek (FLK) إلى ISK
kr21.3528

Fleek المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fleek، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fleek الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fleek

كم يساوي Fleek (FLK) اليوم؟
سعر FLK المباشر في USD هو USD 0.1736، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FLK إلى USD الحالي؟
سعر FLK إلى USD الحالي هو $ 0.1736. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Fleek ؟
القيمة السوقية لعملة FLK هي $ 3.47M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FLK؟
العرض المتداول لتوكن FLK هو 20.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FLK؟
حقق FLK سعرًا قياسيًا قدره 0.6289933396082115 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FLK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.11349214572806128 FLK.
ما هو حجم تداول FLK؟
حجم تداول FLK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 113.70K USD.
هل سترتفع FLK هذا العام؟
قد يرتفع FLK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FLK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:52:54 (UTC+8)

تحديثات Fleek (FLK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة FLK إلى USD

المبلغ

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1736 USD

تداول FLK

/USDCFLK
$0.1739
$0.1739$0.1739
-1.47%
/USDTFLK
$0.1735
$0.1735$0.1735
-1.53%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,115.50
$113,115.50$113,115.50

-1.33%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.63
$4,012.63$4,012.63

-2.05%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04235
$0.04235$0.04235

-8.80%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0454
$3.0454$3.0454

-21.05%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.63
$4,012.63$4,012.63

-2.05%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,115.50
$113,115.50$113,115.50

-1.33%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.11%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6492
$2.6492$2.6492

+0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19542
$0.19542$0.19542

-2.17%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09755
$0.09755$0.09755

+4,777.50%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.222
$2.222$2.222

+196.26%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000217
$0.0000000217$0.0000000217

+152.32%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000350
$0.000000000000000000000350$0.000000000000000000000350

+105.88%