توكنوميكس Tron Bull (BULL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tron Bull (BULL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tron Bull (BULL) Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! الموقع الرسمي: https://www.tronbullcoin.com/ مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM اشتر BULL الآن!

توكنوميكس Tron Bull (BULL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tron Bull (BULL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 950.28M $ 950.28M $ 950.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002889339212793615 $ 0.002889339212793615 $ 0.002889339212793615 السعر الحالي: $ 0.003937 $ 0.003937 $ 0.003937 معرفة المزيد عن سعر Tron Bull (BULL)

توكنوميكس Tron Bull (BULL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tron Bull (BULL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BULL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BULL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BULL، استكشف السعر المباشر لتوكن BULL!

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