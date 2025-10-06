ما هو BLACKHOLE ( BLACK )

Blackhole هو DEX من الجيل التالي على Avalanche C-Chain. Blackhole هو DEX من الجيل التالي على Avalanche C-Chain.

توقعات سعر BLACKHOLE (USD)

توكنوميكس BLACKHOLE (BLACK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BLACKHOLE (BLACK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BLACK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء BLACKHOLE ( BLACK )

عملة BLACK إلى العملات المحلية

BLACKHOLE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BLACKHOLE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

كم يساوي BLACKHOLE (BLACK) اليوم؟ سعر BLACK المباشر في USD هو USD 0.1448 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر BLACK إلى USD الحالي؟ $ 0.1448 . راجع سعر BLACK إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ BLACKHOLE ؟ القيمة السوقية لعملة BLACK هي $ 0.00 USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن BLACK؟ العرض المتداول لتوكن BLACK هو 0.00 USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLACK؟ حقق BLACK سعرًا قياسيًا قدره 1.542695123942573 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLACK؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.13900268936037719 BLACK . ما هو حجم تداول BLACK؟ حجم تداول BLACK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.78K USD .

تحديثات BLACKHOLE (BLACK) المهمة في الصناعة

