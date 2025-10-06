سعر BLACKHOLE المباشر اليوم هو 0.1448 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLACK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLACK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BLACKHOLE المباشر اليوم هو 0.1448 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLACK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLACK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BLACK

معلومات سعر BLACK

الوثيقة البيضاء لـ BLACK

الموقع الرسمي لـ BLACK

اقتصاد توكن BLACK

توقعات سعر BLACK

سجل BLACK

دليل شراء BLACK

محول عملة BLACK إلى الفيات

BLACK العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BLACKHOLE

BLACKHOLE السعر(BLACK)

السعر المباشر لـ 1 BLACK إلى USD:

$0.1448
$0.1448$0.1448
+0.69%1D
USD
مخطط أسعار BLACKHOLE (BLACK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:11:57 (UTC+8)

معلومات سعر BLACKHOLE (BLACK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414
24 ساعة منخفض
$ 0.1727
$ 0.1727$ 0.1727
24 ساعة مرتفع

$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414

$ 0.1727
$ 0.1727$ 0.1727

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.13900268936037719
$ 0.13900268936037719$ 0.13900268936037719

+0.69%

+0.69%

-25.48%

-25.48%

سعر BLACKHOLE (BLACK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1448. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLACK بين أدنى سعر $ 0.1414 وأعلى سعر $ 0.1727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLACK على الإطلاق هو $ 1.542695123942573، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.13900268936037719.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLACK +0.69% على مدار الساعة الماضية، +0.69% على مدار 24 ساعة، و -25.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.78K
$ 57.78K$ 57.78K

$ 16.52M
$ 16.52M$ 16.52M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ BLACKHOLE هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.78K. العرض المتداول لـ BLACK يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 114083333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.52M.

سجل سعر BLACKHOLE (BLACK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BLACKHOLE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000992+0.69%
30 يوم$ -0.2079-58.95%
60 يوم$ -0.1718-54.27%
90 يوم$ -1.0822-88.20%
تغير سعر BLACKHOLE اليوم

سجل اليوم BLACK تغيرًا $ +0.000992 (+0.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BLACKHOLE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.2079 (-58.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BLACKHOLE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BLACK تغييرًا في $ -0.1718 (-54.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BLACKHOLE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.0822 (-88.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BLACKHOLE (BLACK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BLACKHOLE.

ما هو BLACKHOLE ( BLACK )

Blackhole هو DEX من الجيل التالي على Avalanche C-Chain.

متوفر BLACKHOLE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BLACKHOLE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BLACKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BLACKHOLE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BLACKHOLE سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر BLACKHOLE (USD)

كم ستكون قيمة BLACKHOLE (BLACK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BLACKHOLE (BLACK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BLACKHOLE.

تحقق الآن من توقعات سعر BLACKHOLE!

توكنوميكس BLACKHOLE (BLACK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BLACKHOLE (BLACK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BLACK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء BLACKHOLE ( BLACK )

هل تبحث عن كيفية شراء BLACKHOLE؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BLACKHOLE على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BLACK إلى العملات المحلية

1 BLACKHOLE (BLACK) إلى VND
3,810.412
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AUD
A$0.221544
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى GBP
0.107152
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى EUR
0.12308
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى USD
$0.1448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MYR
RM0.611056
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TRY
6.062776
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى JPY
¥21.72
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ARS
ARS$204.230264
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى RUB
11.789616
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى INR
12.745296
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى IDR
Rp2,413.332368
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PHP
8.415776
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى EGP
￡E.6.879448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BRL
R$0.78192
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى CAD
C$0.20272
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BDT
17.690216
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى NGN
212.939984
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى COP
$559.0728
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ZAR
R.2.513728
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى UAH
6.061328
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TZS
T.Sh.357.530024
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى VES
Bs29.1048
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى CLP
$139.1528
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PKR
Rs41.111616
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى KZT
78.142768
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى THB
฿4.752336
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TWD
NT$4.435224
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AED
د.إ0.531416
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى CHF
Fr0.114392
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى HKD
HK$1.125096
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AMD
֏55.77696
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MAD
.د.م1.327816
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MXN
$2.659976
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SAR
ريال0.543
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ETB
Br21.585336
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى KES
KSh18.75884
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى JOD
د.أ0.1026632
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PLN
0.527072
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى RON
лв0.631328
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SEK
kr1.36836
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BGN
лв0.241816
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى HUF
Ft48.57316
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى CZK
3.017632
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى KWD
د.ك0.0444536
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ILS
0.47784
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BOB
Bs1.003464
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AZN
0.24616
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TJS
SM1.3394
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى GEL
0.39096
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AOA
Kz132.722232
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BHD
.د.ب0.0547344
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BMD
$0.1448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى DKK
kr0.92672
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى HNL
L3.814032
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MUR
6.520344
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى NAD
$2.532552
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى NOK
kr1.456688
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى NZD
$0.251952
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PAB
B/.0.1448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PGK
K0.618296
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى QAR
ر.ق0.52852
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى RSD
дин.14.561088
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى UZS
soʻm1,765.853376
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ALL
L12.005368
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ANG
ƒ0.259192
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى AWG
ƒ0.26064
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BBD
$0.2896
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BAM
KM0.241816
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BIF
Fr428.3184
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BND
$0.186792
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BSD
$0.1448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى JMD
$23.343208
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى KHR
583.8698
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى KMF
Fr61.1056
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى LAK
3,147.826024
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى LKR
රු43.971416
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MDL
L2.4254
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MGA
Ar646.427744
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MOP
P1.161296
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MVR
2.21544
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MWK
MK251.826024
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى MZN
MT9.254168
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى NPR
रु20.454448
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى PYG
1,034.1616
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى RWF
Fr210.684
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SBD
$1.191704
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SCR
2.011272
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SRD
$5.706568
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SVC
$1.269896
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى SZL
L2.531104
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TMT
m0.5068
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TND
د.ت0.4239744
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى TTD
$0.98464
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى UGX
Sh507.9584
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى XAF
Fr81.3776
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى XCD
$0.39096
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى XOF
Fr81.3776
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى XPF
Fr14.7696
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BWP
P1.946112
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى BZD
$0.291048
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى CVE
$13.69808
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى DJF
Fr25.7744
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى DOP
$9.184664
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى DZD
د.ج18.767528
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى FJD
$0.328696
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى GNF
Fr1,259.036
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى GTQ
Q1.112064
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى GYD
$30.380488
1 BLACKHOLE (BLACK) إلى ISK
kr17.5208

BLACKHOLE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BLACKHOLE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BLACKHOLE الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BLACKHOLE

كم يساوي BLACKHOLE (BLACK) اليوم؟
سعر BLACK المباشر في USD هو USD 0.1448، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BLACK إلى USD الحالي؟
سعر BLACK إلى USD الحالي هو $ 0.1448. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BLACKHOLE ؟
القيمة السوقية لعملة BLACK هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BLACK؟
العرض المتداول لتوكن BLACK هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLACK؟
حقق BLACK سعرًا قياسيًا قدره 1.542695123942573 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLACK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.13900268936037719 BLACK.
ما هو حجم تداول BLACK؟
حجم تداول BLACK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.78K USD.
هل سترتفع BLACK هذا العام؟
قد يرتفع BLACK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BLACK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 00:11:57 (UTC+8)

تحديثات BLACKHOLE (BLACK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-19 14:26:41تحديثات المجال
سوق العملات المشفرة يتداول في سوق جانبي، إجمالي القيمة السوقية حالياً عند 3.723 تريليون دولار
10-19 04:16:21تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
10-18 16:36:53تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
10-18 09:33:00تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
10-17 19:52:08تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين
10-17 14:38:57تحديثات المجال
انخفاض واسع في أسهم العملات المشفرة الأمريكية، وتراجع MSTR بنسبة 4.35%، وانخفاض سهم خزينة SOL المسمى HSDT بنسبة 36.49%

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BLACK إلى USD

المبلغ

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.1448 USD

تداول BLACK

/USDTBLACK
$0.1448
$0.1448$0.1448
+0.20%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة