سعر AVIAH Protocol المباشر اليوم هو 6.154 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AVIAH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AVIAH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AVIAH Protocol المباشر اليوم هو 6.154 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AVIAH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AVIAH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AVIAH

معلومات سعر AVIAH

الوثيقة البيضاء لـ AVIAH

الموقع الرسمي لـ AVIAH

اقتصاد توكن AVIAH

توقعات سعر AVIAH

سجل AVIAH

دليل شراء AVIAH

محول عملة AVIAH إلى الفيات

AVIAH العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار AVIAH Protocol

AVIAH Protocol السعر(AVIAH)

السعر المباشر لـ 1 AVIAH إلى USD:

$6.153
$6.153$6.153
+0.01%1D
USD
مخطط أسعار AVIAH Protocol (AVIAH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:36:17 (UTC+8)

معلومات سعر AVIAH Protocol (AVIAH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.128
$ 6.128$ 6.128
24 ساعة منخفض
$ 6.163
$ 6.163$ 6.163
24 ساعة مرتفع

$ 6.128
$ 6.128$ 6.128

$ 6.163
$ 6.163$ 6.163

--
----

--
----

+0.01%

+0.01%

-0.57%

-0.57%

سعر AVIAH Protocol (AVIAH) في الوقت الحقيقي هو $ 6.154. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AVIAH بين أدنى سعر $ 6.128 وأعلى سعر $ 6.163، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAVIAH على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AVIAH +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 67.34K
$ 67.34K$ 67.34K

$ 30.77B
$ 30.77B$ 30.77B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AVIAH Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.34K. العرض المتداول لـ AVIAH يبلغ --، مع إجمالي عرض 5000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.77B.

سجل سعر AVIAH Protocol (AVIAH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AVIAH Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00062+0.01%
30 يوم$ +3.654+146.16%
60 يوم$ +3.654+146.16%
90 يوم$ +3.654+146.16%
تغير سعر AVIAH Protocol اليوم

سجل اليوم AVIAH تغيرًا $ +0.00062 (+0.01%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AVIAH Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +3.654 (+146.16%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AVIAH Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AVIAH تغييرًا في $ +3.654 (+146.16%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AVIAH Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +3.654 (+146.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AVIAH Protocol (AVIAH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AVIAH Protocol.

ما هو AVIAH Protocol ( AVIAH )

توكن AVIAH هو توكن خدمة على سلسلة كتل سولانا، يُشغّل نظام AVIAH.ai البيئي، مما يُمكّن المطورين من إنشاء بشر افتراضيين مُعتمدين على الذكاء الاصطناعي ونشرهم وتحقيق الربح منهم. يُسهّل هذا التوكنملكية الأصول الافتراضية، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومكافآت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والحوكمة اللامركزية، مما يضمن نظامًا بيئيًا بشريًا رقميًا مستدامًا وقابلًا للتطوير، مُدعّمًا بالذكاء الاصطناعي.

متوفر AVIAH Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AVIAH Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AVIAHلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AVIAH Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AVIAH Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AVIAH Protocol (USD)

كم ستكون قيمة AVIAH Protocol (AVIAH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AVIAH Protocol (AVIAH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AVIAH Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر AVIAH Protocol!

توكنوميكس AVIAH Protocol (AVIAH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AVIAH Protocol (AVIAH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AVIAH والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AVIAH Protocol ( AVIAH )

هل تبحث عن كيفية شراء AVIAH Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AVIAH Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AVIAH إلى العملات المحلية

1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى VND
161,942.51
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AUD
A$9.29254
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى GBP
4.6155
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى EUR
5.2309
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى USD
$6.154
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MYR
RM25.78526
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TRY
258.1603
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى JPY
¥935.408
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ARS
ARS$9,063.3035
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى RUB
487.64296
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى INR
543.27512
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى IDR
Rp102,566.62564
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PHP
361.5475
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى EGP
￡E.291.63806
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BRL
R$32.9239
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى CAD
C$8.55406
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BDT
753.37268
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى NGN
8,957.7624
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى COP
$23,760.594
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ZAR
R.105.5411
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى UAH
259.14494
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TZS
T.Sh.15,157.6097
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى VES
Bs1,335.418
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى CLP
$5,790.914
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PKR
Rs1,744.78208
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى KZT
3,283.83594
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى THB
฿199.0819
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TWD
NT$188.18932
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AED
د.إ22.58518
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى CHF
Fr4.86166
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى HKD
HK$47.81658
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AMD
֏2,357.84356
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MAD
.د.م56.80142
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MXN
$113.47976
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SAR
ريال23.0775
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ETB
Br933.37718
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى KES
KSh795.03526
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى JOD
د.أ4.363186
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PLN
22.33902
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى RON
лв26.89298
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SEK
kr57.78606
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BGN
лв10.33872
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى HUF
Ft2,055.436
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى CZK
128.6186
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى KWD
د.ك1.883124
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ILS
20.0005
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BOB
Bs42.52414
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AZN
10.4618
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TJS
SM56.86296
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى GEL
16.73888
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AOA
Kz5,609.80178
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BHD
.د.ب2.313904
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BMD
$6.154
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى DKK
kr39.50868
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى HNL
L162.09636
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MUR
280.06854
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى NAD
$106.27958
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى NOK
kr61.47846
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى NZD
$10.58488
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PAB
B/.6.154
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PGK
K25.90834
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى QAR
ر.ق22.40056
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى RSD
дин.620.07704
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى UZS
soʻm74,144.56126
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ALL
L511.21278
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ANG
ƒ11.01566
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى AWG
ƒ11.0772
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BBD
$12.308
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BAM
KM10.27718
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BIF
Fr18,148.146
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BND
$7.93866
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BSD
$6.154
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى JMD
$987.59392
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى KHR
24,814.4665
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى KMF
Fr2,590.834
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى LAK
133,782.60602
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى LKR
රු1,874.44686
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MDL
L104.618
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MGA
Ar27,473.17912
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MOP
P49.29354
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MVR
94.1562
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MWK
MK10,684.02094
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى MZN
MT393.2406
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى NPR
रु869.5602
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى PYG
43,644.168
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى RWF
Fr8,941.762
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SBD
$50.58588
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SCR
88.06374
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SRD
$243.32916
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SVC
$53.8475
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى SZL
L106.27958
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TMT
m21.539
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TND
د.ت18.068144
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى TTD
$41.78566
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى UGX
Sh21,440.536
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى XAF
Fr3,470.856
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى XCD
$16.6158
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى XOF
Fr3,470.856
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى XPF
Fr627.708
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BWP
P87.57142
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى BZD
$12.36954
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى CVE
$582.59918
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى DJF
Fr1,095.412
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى DOP
$394.22524
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى DZD
د.ج799.4046
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى FJD
$13.8465
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى GNF
Fr53,509.03
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى GTQ
Q47.13964
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى GYD
$1,288.77068
1 AVIAH Protocol (AVIAH) إلى ISK
kr756.942

AVIAH Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AVIAH Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AVIAH Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AVIAH Protocol

كم يساوي AVIAH Protocol (AVIAH) اليوم؟
سعر AVIAH المباشر في USD هو USD 6.154، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AVIAH إلى USD الحالي؟
سعر AVIAH إلى USD الحالي هو $ 6.154. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AVIAH Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة AVIAH هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AVIAH؟
العرض المتداول لتوكن AVIAH هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AVIAH؟
حقق AVIAH سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AVIAH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- AVIAH.
ما هو حجم تداول AVIAH؟
حجم تداول AVIAH المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 67.34K USD.
هل سترتفع AVIAH هذا العام؟
قد يرتفع AVIAH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AVIAH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:36:17 (UTC+8)

تحديثات AVIAH Protocol (AVIAH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AVIAH إلى USD

المبلغ

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.154 USD

تداول AVIAH

/USDTAVIAH
$6.153
$6.153$6.153
+0.01%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.09
$4,022.09$4,022.09

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04311
$0.04311$0.04311

-7.17%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.18
$195.18$195.18

-1.87%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4715
$3.4715$3.4715

-10.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.09
$4,022.09$4,022.09

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.18
$195.18$195.18

-1.87%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6231
$2.6231$2.6231

-0.48%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19373
$0.19373$0.19373

-3.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000288
$0.0000000288$0.0000000288

+234.88%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.417
$2.417$2.417

+222.26%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000116
$0.0000000000000000116$0.0000000000000000116

+157.77%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001300
$0.00001300$0.00001300

+100.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008550
$0.0008550$0.0008550

+85.58%