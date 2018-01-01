توكنوميكس ApeX Protocol (APEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ApeX Protocol (APEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ApeX Protocol (APEX) ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. الموقع الرسمي: https://apex.exchange/ الوثيقة البيضاء: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 اشتر APEX الآن!

توكنوميكس ApeX Protocol (APEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ApeX Protocol (APEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 122.86M $ 122.86M $ 122.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 130.95M $ 130.95M $ 130.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 السعر الحالي: $ 0.2619 $ 0.2619 $ 0.2619 معرفة المزيد عن سعر ApeX Protocol (APEX)

توكنوميكس ApeX Protocol (APEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ApeX Protocol (APEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APEX، استكشف السعر المباشر لتوكن APEX!

كيفية شراء APEX هل أنت مهتم بإضافة ApeX Protocol (APEX) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء APEX ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء APEX على MEXC الآن!

تاريخ سعر ApeX Protocol (APEX) يساعد تحليل تاريخ أسعار APEX المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار APEX الآن!

توقعات سعر APEX هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه APEX؟ تجمع صفحة توقعات أسعار APEX الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر APEX الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!