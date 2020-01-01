توكنوميكس APED (APED) اكتشف الرؤى الرئيسية حول APED (APED)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات APED (APED) $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. الموقع الرسمي: https://apedcto.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 اشتر APED الآن!

توكنوميكس APED (APED) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار APED (APED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 418.84K $ 418.84K $ 418.84K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 429.80K $ 429.80K $ 429.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 السعر الحالي: $ 0.4298 $ 0.4298 $ 0.4298 معرفة المزيد عن سعر APED (APED)

توكنوميكس APED (APED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس APED (APED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APED التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APED، استكشف السعر المباشر لتوكن APED!

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