سعر Ani Grok Companion المباشر اليوم هو 0.001584 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANI بسهولة على موقع MEXC الآن.

Ani Grok Companion السعر(ANI)

السعر المباشر لـ 1 ANI إلى USD:

$0.001582
$0.001582$0.001582
+3.60%1D
USD
مخطط أسعار Ani Grok Companion (ANI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:46 (UTC+8)

معلومات سعر Ani Grok Companion (ANI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001487
$ 0.001487$ 0.001487
24 ساعة منخفض
$ 0.001684
$ 0.001684$ 0.001684
24 ساعة مرتفع

$ 0.001487
$ 0.001487$ 0.001487

$ 0.001684
$ 0.001684$ 0.001684

--
----

--
----

+0.31%

+3.60%

+0.50%

+0.50%

سعر Ani Grok Companion (ANI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.001584. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANI بين أدنى سعر $ 0.001487 وأعلى سعر $ 0.001684، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANI +0.31% على مدار الساعة الماضية، +3.60% على مدار 24 ساعة، و +0.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 80.60K
$ 80.60K$ 80.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Ani Grok Companion هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.60K. العرض المتداول لـ ANI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Ani Grok Companion (ANI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ani Grok Companion لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00005497+3.60%
30 يوم$ -0.001516-48.91%
60 يوم$ -0.007125-81.82%
90 يوم$ -0.041006-96.29%
تغير سعر Ani Grok Companion اليوم

سجل اليوم ANI تغيرًا $ +0.00005497 (+3.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ani Grok Companion لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001516 (-48.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ani Grok Companion لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ANI تغييرًا في $ -0.007125 (-81.82%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ani Grok Companion لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.041006 (-96.29%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ani Grok Companion (ANI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ani Grok Companion.

ما هو Ani Grok Companion ( ANI )

Ani هي عملة ميمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأنمي، ويجمع اسمها بين "أنيمي" و"الذكاء الاصطناعي". وهي مستمدة من آني، إحدى أولى شخصيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق Grok iOS من قِبل xAI التابع لإيلون ماسك، وهو ذكاء اصطناعي قائم على الشخصية روّج له ماسك شخصيًا على X.

متوفر Ani Grok Companion على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ani Grok Companion الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ANIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ani Grok Companion على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ani Grok Companion سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ani Grok Companion (USD)

كم ستكون قيمة Ani Grok Companion (ANI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ani Grok Companion (ANI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ani Grok Companion.

تحقق الآن من توقعات سعر Ani Grok Companion!

توكنوميكس Ani Grok Companion (ANI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ani Grok Companion (ANI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ANI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ani Grok Companion ( ANI )

هل تبحث عن كيفية شراء Ani Grok Companion؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ani Grok Companion على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ANI إلى العملات المحلية

1 Ani Grok Companion (ANI) إلى VND
41.68296
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AUD
A$0.00239184
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى GBP
0.001188
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى EUR
0.0013464
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى USD
$0.001584
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MYR
RM0.00663696
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TRY
0.0664488
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى JPY
¥0.240768
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ARS
ARS$2.332836
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى RUB
0.12551616
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى INR
0.13983552
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى IDR
Rp26.39998944
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PHP
0.09306
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى EGP
￡E.0.07506576
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BRL
R$0.0084744
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى CAD
C$0.00220176
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BDT
0.19391328
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى NGN
2.3056704
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى COP
$6.115824
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ZAR
R.0.0271656
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى UAH
0.06670224
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TZS
T.Sh.3.9014712
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى VES
Bs0.343728
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى CLP
$1.490544
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PKR
Rs0.44909568
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى KZT
0.84523824
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى THB
฿0.0512424
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TWD
NT$0.04843872
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AED
د.إ0.00581328
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى CHF
Fr0.00125136
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى HKD
HK$0.01230768
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AMD
֏0.60689376
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MAD
.د.م0.01462032
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MXN
$0.02920896
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SAR
ريال0.00594
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ETB
Br0.24024528
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى KES
KSh0.20463696
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى JOD
د.أ0.001123056
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PLN
0.00574992
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى RON
лв0.00692208
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SEK
kr0.01487376
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BGN
лв0.00266112
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى HUF
Ft0.529056
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى CZK
0.0331056
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى KWD
د.ك0.000484704
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ILS
0.005148
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BOB
Bs0.01094544
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AZN
0.0026928
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TJS
SM0.01463616
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى GEL
0.00430848
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AOA
Kz1.44392688
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BHD
.د.ب0.000595584
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BMD
$0.001584
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى DKK
kr0.01016928
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى HNL
L0.04172256
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MUR
0.07208784
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى NAD
$0.02735568
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى NOK
kr0.01582416
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى NZD
$0.00272448
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PAB
B/.0.001584
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PGK
K0.00666864
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى QAR
ر.ق0.00576576
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى RSD
дин.0.15960384
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى UZS
soʻm19.08433296
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ALL
L0.13158288
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ANG
ƒ0.00283536
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى AWG
ƒ0.0028512
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BBD
$0.003168
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BAM
KM0.00264528
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BIF
Fr4.671216
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BND
$0.00204336
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BSD
$0.001584
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى JMD
$0.25420032
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى KHR
6.387084
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى KMF
Fr0.666864
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى LAK
34.43478192
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى LKR
රු0.48247056
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MDL
L0.026928
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MGA
Ar7.07141952
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MOP
P0.01268784
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MVR
0.0242352
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MWK
MK2.74999824
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى MZN
MT0.1012176
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى NPR
रु0.2238192
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى PYG
11.233728
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى RWF
Fr2.301552
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SBD
$0.01302048
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SCR
0.02266704
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SRD
$0.06263136
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SVC
$0.01386
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى SZL
L0.02735568
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TMT
m0.005544
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TND
د.ت0.004650624
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى TTD
$0.01075536
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى UGX
Sh5.518656
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى XAF
Fr0.893376
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى XCD
$0.0042768
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى XOF
Fr0.893376
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى XPF
Fr0.161568
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BWP
P0.02254032
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى BZD
$0.00318384
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى CVE
$0.14995728
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى DJF
Fr0.281952
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى DOP
$0.10147104
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى DZD
د.ج0.2057616
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى FJD
$0.003564
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى GNF
Fr13.77288
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى GTQ
Q0.01213344
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى GYD
$0.33172128
1 Ani Grok Companion (ANI) إلى ISK
kr0.194832

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ani Grok Companion، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ani Grok Companion

كم يساوي Ani Grok Companion (ANI) اليوم؟
سعر ANI المباشر في USD هو USD 0.001584، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ANI إلى USD الحالي؟
سعر ANI إلى USD الحالي هو $ 0.001584. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ani Grok Companion ؟
القيمة السوقية لعملة ANI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ANI؟
العرض المتداول لتوكن ANI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ANI؟
حقق ANI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ANI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ANI.
ما هو حجم تداول ANI؟
حجم تداول ANI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 80.60K USD.
هل سترتفع ANI هذا العام؟
قد يرتفع ANI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ANI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:46 (UTC+8)

تحديثات Ani Grok Companion (ANI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

1 ANI = 0.001584 USD

/USDTANI
$0.001582
$0.001582$0.001582
+3.80%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

