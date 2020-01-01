توكنوميكس AptosLaunch Token (ALT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AptosLaunch Token (ALT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AptosLaunch Token (ALT) AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. الموقع الرسمي: https://aptoslaunch.io/ الوثيقة البيضاء: https://doc.aptoslaunch.io/ مستكشف الكتل: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT اشتر ALT الآن!

توكنوميكس AptosLaunch Token (ALT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AptosLaunch Token (ALT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 287.90K $ 287.90K $ 287.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 السعر الحالي: $ 0.002879 $ 0.002879 $ 0.002879 معرفة المزيد عن سعر AptosLaunch Token (ALT)

توكنوميكس AptosLaunch Token (ALT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AptosLaunch Token (ALT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALT، استكشف السعر المباشر لتوكن ALT!

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