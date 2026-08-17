سعر Deepbook AI المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ADB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ADB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Deepbook AI المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ ADB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ADB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Deepbook AI (ADB) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADB الحالي إلى USD هو -- لكل ADB.
يحتل Deepbook AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ADB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADB بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك ADB بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
معلومات سوق Deepbook AI (ADB)
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القيمة السوقية الحالية لـ Deepbook AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ADB يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
سجل سعر Deepbook AI بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Deepbook AI (ADB) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Deepbook AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
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تغير سعر Deepbook AI اليوم
سجل اليوم ADB تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Deepbook AI لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Deepbook AI لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADB تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Deepbook AI لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
توقعات أسعار Deepbook AI
Deepbook AI (ADB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDeepbook AI (ADB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Deepbook AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Deepbook AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ADB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Deepbook AI.
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Deepbook AI
كم سيبلغ سعر 1 Deepbook AI في عام 2030؟
إذا كان Deepbook AI سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Deepbook AI المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Deepbook AI اليوم؟
سعر Deepbook AI اليوم هو --. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Deepbook AI استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Deepbook AI عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ADB، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Deepbook AI في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Deepbook AI بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Deepbook AI في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ADB المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Deepbook AI بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ADB لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Deepbook AI في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ADB بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,588.98
+0.68%
ETH
1,905.88
+1.15%
GOLD(XAUT)
4,380.85
+0.48%
USDC
1.00088
-0.01%
SOL
75.82
+0.33%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ADB على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ADB/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Deepbook AI ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Deepbook AI هذا العام؟
قد يرتفع سعر Deepbook AI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Deepbook AI (ADB) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:32 (UTC+8)
تحديثات Deepbook AI (ADB) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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