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سعر 8lends المباشر اليوم هو 0.0166032 USD. القيمة السوقية لـ 8LNDS هي 769,566 USD. تابع تحديثات أسعار 8LNDS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 8lends المباشر اليوم هو 0.0166032 USD. القيمة السوقية لـ 8LNDS هي 769,566 USD. تابع تحديثات أسعار 8LNDS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 8LNDS

معلومات سعر 8LNDS

ما هو 8LNDS

الوثيقة البيضاء لـ 8LNDS

الموقع الرسمي لـ 8LNDS

اقتصاد توكن 8LNDS

توقعات سعر 8LNDS

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سعر 8lends (8LNDS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 8LNDS إلى USD:

$0.01660189
$0.01660189$0.01660189
-6.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 8lends (8LNDS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:01:59 (UTC+8)

سعر 8lends اليوم

السعر المباشر لمشروع 8lends (8LNDS) اليوم هو $ 0.0166032، مع تغير بنسبة 6.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 8LNDS الحالي إلى USD هو $ 0.0166032 لكل 8LNDS.

يحتل 8lends حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 769,566، مع عرض متداول قدره 46.35M 8LNDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 8LNDS بين $ 0.0166016 (أدنى) و$ 0.0178156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01829979، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01659843.

على المدى القصير، تحرك 8LNDS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.32K.

معلومات سوق 8lends (8LNDS)

$ 769.57K
$ 769.57K$ 769.57K

$ 14.32K
$ 14.32K$ 14.32K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

46.35M
46.35M 46.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 8lends هي $ 769.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.32K. العرض المتداول لـ 8LNDS يبلغ 46.35M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.66M.

سجل سعر 8lends بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0166016
$ 0.0166016$ 0.0166016
24 ساعة منخفض
$ 0.0178156
$ 0.0178156$ 0.0178156
24 ساعة مرتفع

$ 0.0166016
$ 0.0166016$ 0.0166016

$ 0.0178156
$ 0.0178156$ 0.0178156

$ 0.01829979
$ 0.01829979$ 0.01829979

$ 0.01659843
$ 0.01659843$ 0.01659843

-0.00%

-6.80%

-4.37%

-4.37%

سجل سعر 8lends (8LNDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 8lends مقابل USD هو $ -0.001212462962278851 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 8lends مقابل USD هو $ -0.0007510939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 8lends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 8lends مقابل USD هو $ +0.000000349297146576 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001212462962278851-6.80%
30 يوم$ -0.0007510939-4.52%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.000000349297146576+0.00%

توقعات أسعار 8lends

8lends (8LNDS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 8LNDS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر8lends (8LNDS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 8lends نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 8lends الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 8LNDS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 8lends.

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نبذة عن 8lends

ما هو السعر المباشر لـ 8lends؟

يبلغ التقييم الحالي $0.0166032، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -6.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على 8LNDS؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ 8lends وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $769566، تحتل 8lends المرتبة #3124، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت 8LNDS حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب 8LNDS اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.0166016 و$0.0178156، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على 8lends؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (46347849.7005953 رمز)، واتجاهات التبني داخل Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 8lends

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:01:59 (UTC+8)

تحديثات 8lends (8LNDS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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