سعر 8lends اليوم

السعر المباشر لمشروع 8lends (8LNDS) اليوم هو $ 0.0166032، مع تغير بنسبة 6.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 8LNDS الحالي إلى USD هو $ 0.0166032 لكل 8LNDS.

يحتل 8lends حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 769,566، مع عرض متداول قدره 46.35M 8LNDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 8LNDS بين $ 0.0166016 (أدنى) و$ 0.0178156 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01829979، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01659843.

على المدى القصير، تحرك 8LNDS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.32K.

معلومات سوق 8lends (8LNDS)

القيمة السوقية $ 769.57K$ 769.57K $ 769.57K الحجم (24 ساعة) $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M إمداد دورة التداول 46.35M 46.35M 46.35M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 8lends هي $ 769.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.32K. العرض المتداول لـ 8LNDS يبلغ 46.35M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.66M.