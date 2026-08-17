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سعر 5ive Privacy المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FIVE هي 13,621.69 USD. تابع تحديثات أسعار FIVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 5ive Privacy المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ FIVE هي 13,621.69 USD. تابع تحديثات أسعار FIVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FIVE

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ما هو FIVE

الموقع الرسمي لـ FIVE

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سعر 5ive Privacy (FIVE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FIVE إلى USD:

$0.000000136217
$0.000000136217$0.000000136217
+0.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 5ive Privacy (FIVE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:01:05 (UTC+8)

سعر 5ive Privacy اليوم

السعر المباشر لمشروع 5ive Privacy (FIVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FIVE.

يحتل 5ive Privacy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,621.69، مع عرض متداول قدره 100.00B FIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIVE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIVE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 5ive Privacy (FIVE)

$ 13.62K
$ 13.62K$ 13.62K

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----

$ 13.62K
$ 13.62K$ 13.62K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 5ive Privacy هي $ 13.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIVE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.62K.

سجل سعر 5ive Privacy بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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+0.97%

+0.97%

سجل سعر 5ive Privacy (FIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 5ive Privacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 5ive Privacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 5ive Privacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 5ive Privacy مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-2.50%
60 يوم$ 0-16.08%
90 يوم----

توقعات أسعار 5ive Privacy

5ive Privacy (FIVE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FIVE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر5ive Privacy (FIVE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 5ive Privacy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 5ive Privacy الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FIVE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 5ive Privacy.

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المصدر 5ive Privacy (FIVE)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemPrivacyPrivacy Coins

نبذة عن 5ive Privacy

ما هو سعر السوق الحالي لـ 5ive Privacy؟

تبلغ قيمة 5ive Privacy $، مع تحرك بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ FIVE؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ FIVE. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط 5ive Privacy على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ FIVE؟

تبلغ الكمية المتداولة 100000000000.0، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ 5ive Privacy؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء FIVE بالمنافسين من فئة Privacy Coins,Base Ecosystem,Privacy؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Privacy Coins,Base Ecosystem,Privacy، يتأثر زخم FIVE بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 5ive Privacy

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:01:05 (UTC+8)

تحديثات 5ive Privacy (FIVE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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