سعر 5ive Privacy اليوم

السعر المباشر لمشروع 5ive Privacy (FIVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FIVE.

يحتل 5ive Privacy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,621.69، مع عرض متداول قدره 100.00B FIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIVE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIVE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 5ive Privacy (FIVE)

القيمة السوقية $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 5ive Privacy هي $ 13.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIVE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.62K.