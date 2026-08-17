سعر 5ire اليوم

السعر المباشر لمشروع 5ire (5IRE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 5IRE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 5IRE.

يحتل 5ire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46,313، مع عرض متداول قدره 641.07M 5IRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 5IRE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.467009، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 5IRE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+1.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 5ire (5IRE)

القيمة السوقية $ 46.31K$ 46.31K $ 46.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.33K$ 52.33K $ 52.33K إمداد دورة التداول 641.07M 641.07M 641.07M إجمالي العرض 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 5ire هي $ 46.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 5IRE يبلغ 641.07M، مع إجمالي عرض 1500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.33K.