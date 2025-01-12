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سعر 4GENTIC (4GS) المباشر لليوم هو USD 0.0010623 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر 4GS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 4GENTIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.95K - تغيير سعر 4GENTIC خلال اليوم هو +17.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.13M

أداء سعر 4GENTIC (4GS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4GENTIC مقابل USD هو $ +0.00015892 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 4GENTIC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 4GENTIC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 4GENTIC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015892 +17.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 4GENTIC (4GS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 4GENTIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00111721$ 0.00111721 $ 0.00111721 عالية طوال الوقت $ 0.00338209$ 0.00338209 $ 0.00338209 تغير السعر (1 ساعة) -2.28% تغير السعر (1يوم) +17.59% تغير السعر (7 أيام) -43.82%

معلومات سوق 4GENTIC (4GS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: