سعر 4663 اليوم

السعر المباشر لمشروع 4663 (4663) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 4663 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 4663.

يحتل 4663 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,384، مع عرض متداول قدره 1.00B 4663. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 4663 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00789165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 4663 بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-38.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.16K.

معلومات سوق 4663 (4663)

القيمة السوقية $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K الحجم (24 ساعة) $ 3.16K$ 3.16K $ 3.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 4663 هي $ 124.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.16K. العرض المتداول لـ 4663 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.38K.