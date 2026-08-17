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سعر 4663 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 4663 هي 124,384 USD. تابع تحديثات أسعار 4663 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 4663 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 4663 هي 124,384 USD. تابع تحديثات أسعار 4663 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 4663

معلومات سعر 4663

ما هو 4663

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سعر 4663 (4663)

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السعر المباشر لـ 1 4663 إلى USD:

$0.00012482
$0.00012482$0.00012482
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 4663 (4663) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:00:20 (UTC+8)

سعر 4663 اليوم

السعر المباشر لمشروع 4663 (4663) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 4663 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 4663.

يحتل 4663 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,384، مع عرض متداول قدره 1.00B 4663. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 4663 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00789165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 4663 بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-38.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.16K.

معلومات سوق 4663 (4663)

$ 124.38K
$ 124.38K$ 124.38K

$ 3.16K
$ 3.16K$ 3.16K

$ 124.38K
$ 124.38K$ 124.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 4663 هي $ 124.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.16K. العرض المتداول لـ 4663 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.38K.

سجل سعر 4663 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00789165
$ 0.00789165$ 0.00789165

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-0.21%

-38.10%

-38.10%

سجل سعر 4663 (4663) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 4663 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 4663 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 4663 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 4663 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.21%
30 يوم$ 0-69.15%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار 4663

4663 (4663) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 4663 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر4663 (4663) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 4663 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 4663 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 4663 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 4663.

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المصدر 4663 (4663)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

نبذة عن 4663

ما هو سعر السوق الحالي لـ 4663؟

تبلغ قيمة 4663 $، مع تحرك بنسبة -0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ 4663؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ 4663. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط 4663 على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ 4663؟

تبلغ الكمية المتداولة 1000000000.0، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ 4663؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء 4663 بالمنافسين من فئة Meme,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad,Robinhood Chain Meme؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Meme,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad,Robinhood Chain Meme، يتأثر زخم 4663 بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 4663

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:00:20 (UTC+8)

تحديثات 4663 (4663) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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