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سعر 2016 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 2016 هي 13,073.14 USD. تابع تحديثات أسعار 2016 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 2016 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 2016 هي 13,073.14 USD. تابع تحديثات أسعار 2016 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 2016

معلومات سعر 2016

ما هو 2016

الموقع الرسمي لـ 2016

اقتصاد توكن 2016

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سعر 2016 (2016)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 2016 إلى USD:

$0.00001308
$0.00001308$0.00001308
-4.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 2016 (2016) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:57:39 (UTC+8)

سعر 2016 اليوم

السعر المباشر لمشروع 2016 (2016) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 2016 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 2016.

يحتل 2016 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,073.14، مع عرض متداول قدره 999.10M 2016. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 2016 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00457346، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 2016 بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 2016 (2016)

$ 13.07K
$ 13.07K$ 13.07K

--
----

$ 13.07K
$ 13.07K$ 13.07K

999.10M
999.10M 999.10M

999,095,496.733614
999,095,496.733614 999,095,496.733614

القيمة السوقية الحالية لـ 2016 هي $ 13.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 2016 يبلغ 999.10M، مع إجمالي عرض 999095496.733614. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.07K.

سجل سعر 2016 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00457346
$ 0.00457346$ 0.00457346

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-3.93%

+5.04%

+5.04%

سجل سعر 2016 (2016) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 2016 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 2016 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 2016 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 2016 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.93%
30 يوم$ 0-19.36%
60 يوم$ 0-41.45%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار 2016

2016 (2016) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 2016 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر2016 (2016) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 2016 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 2016 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 2016 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 2016.

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المصدر 2016 (2016)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن 2016

كم تبلغ قيمة 2016 الآن؟

تتداول 2016 حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة -3.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر 2016 اليوم؟

أظهر 2016 تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

ما مدى شعبية 2016 اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون 2016 بنشاط.

ما الذي يجعل 2016 مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم 2016 وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من 2016 في السوق؟

يوجد اليوم 999095496.733614 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ 2016 على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.00457346، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 2016

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:57:39 (UTC+8)

تحديثات 2016 (2016) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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