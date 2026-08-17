سعر 2016 اليوم

السعر المباشر لمشروع 2016 (2016) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 2016 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 2016.

يحتل 2016 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,073.14، مع عرض متداول قدره 999.10M 2016. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 2016 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00457346، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 2016 بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 2016 (2016)

القيمة السوقية $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K إمداد دورة التداول 999.10M 999.10M 999.10M إجمالي العرض 999,095,496.733614 999,095,496.733614 999,095,496.733614

القيمة السوقية الحالية لـ 2016 هي $ 13.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 2016 يبلغ 999.10M، مع إجمالي عرض 999095496.733614. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.07K.