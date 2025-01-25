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سعر 1GUY (1GUY) المباشر لليوم هو USD 0.00749975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.50M . يتم تحديث سعر 1GUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1GUY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K - تغيير سعر 1GUY خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 1GUY (1GUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ -0.000100583496448689 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ -0.0003921776 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ +0.0004914781 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ +0.000210357993381376 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100583496448689 -1.32% 30 يوم $ -0.0003921776 -5.22% 60 يوم $ +0.0004914781 +6.55% 90 يوم $ +0.000210357993381376 +2.89%

تحليل سعر 1GUY (1GUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1GUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0073387$ 0.0073387 $ 0.0073387 24 ساعة مرتفع $ 0.00770133$ 0.00770133 $ 0.00770133 عالية طوال الوقت $ 0.01223159$ 0.01223159 $ 0.01223159 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -5.54%

معلومات سوق 1GUY (1GUY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: