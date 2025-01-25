سعر 1GUY (1GUY)
سعر 1GUY (1GUY) المباشر لليوم هو USD 0.00749975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.50M. يتم تحديث سعر 1GUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1GUY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77K
- تغيير سعر 1GUY خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ -0.000100583496448689 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ -0.0003921776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ +0.0004914781 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1GUY مقابل USD هو $ +0.000210357993381376 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100583496448689
|-1.32%
|30 يوم
|$ -0.0003921776
|-5.22%
|60 يوم
|$ +0.0004914781
|+6.55%
|90 يوم
|$ +0.000210357993381376
|+2.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1GUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.32%
-5.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity.
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