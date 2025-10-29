معلومات سعر 0xy (0XY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02346294 $ 0.02346294 $ 0.02346294 24 ساعة منخفض $ 0.02470574 $ 0.02470574 $ 0.02470574 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02346294$ 0.02346294 $ 0.02346294 24 ساعة مرتفع $ 0.02470574$ 0.02470574 $ 0.02470574 عالية طوال الوقت $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 أدنى سعر $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -18.42% تغير السعر (7 أيام) -18.42%

سعر 0xy (0XY) في الوقت الحقيقي هو $0.02409797. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 0XY بين أدنى سعر $ 0.02346294 وأعلى سعر $ 0.02470574، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ0XY على الإطلاق هو $ 0.108905، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000131.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 0XY -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.20% على مدار 24 ساعة، و -18.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 0xy (0XY)

القيمة السوقية $ 24.10M$ 24.10M $ 24.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.10M$ 24.10M $ 24.10M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

القيمة السوقية الحالية لـ 0xy هي $ 24.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0XY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999997.467258. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.10M.