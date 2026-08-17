سعر 0xDirectPing اليوم

السعر المباشر لمشروع 0xDirectPing (0XDP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0XDP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 0XDP.

يحتل 0xDirectPing حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,471، مع عرض متداول قدره 100.00B 0XDP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0XDP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0XDP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 0xDirectPing (0XDP)

القيمة السوقية $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ 0xDirectPing هي $ 22.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0XDP يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.47K.