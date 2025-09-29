دليلك لقواعد تداول العقود الفورية الفعال في MEXC





في تداول العقود الفورية للعملات المشفرة، بخلاف تحليل الأسعار واختيار الإستراتيجية، يعد فهم واتباع قواعد السوق لمنصة التداول أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة لمستخدمي MEXC، لا يمتلك كل زوج تداول حركة سعرية خاصة به فحسب، بل يحتوي أيضًا على مجموعة محددة من قواعد الطلب، بما في ذلك الحد الأدنى لمبلغ الطلب، والحد الأدنى لتغير السعر، والحد الأدنى لقيمة الطلب، والحد الأقصى لكمية الطلب المفتوح لأنواع الطلبات المختلفة. بدون معرفة هذه القواعد، قد يواجه المتداولون إخفاقات في الطلبات في لحظات حرجة، ويفقدون فرص السوق.









عند إجراء تداول العقود الفورية على MEXC، يكون لكل زوج تداول مجموعة قواعد التداول الخاصة به. تغطي هذه القواعد جوانب مثل الحد الأدنى لمبلغ الطلب والحد الأدنى لتغير السعر والحد الأدنى لإجمالي قيمة الطلب.





نظرًا لأن أزواج التداول المختلفة مدرجة في أسواق فورية مختلفة (مثل USDT أو USDC أو BTC أو ETH)، يجب على مستخدمي MEXC فهم القواعد المحددة للسوق التي يتداولون فيها والامتثال لها. وإلا، فإن الطلبات التي لا تفي بالمتطلبات قد لا يتم ملؤها.





في MEXC، تشمل أسواق التداول الفورية الرئيسية ما يلي:













يشير الحد الأدنى لمبلغ الطلب إلى أقل عدد من التوكنات المطلوبة عند تقديم الطلب.





في منصة MEXC، يمكنك شراء أو بيع العملات المشفرة في أي زوج تداول. ومع ذلك، يجب أن يفي كل طلب بمتطلبات الحد الأدنى لمبلغ الطلب؛ خلاف ذلك، لن يتم ملؤه. بمجرد وضع الطلب بنجاح، ستتم مطابقته وتنفيذه بواسطة النظام.









يشير الحد الأدنى لمبلغ التغيير إلى أصغر وحدة يمكن من خلالها تعديل كمية الطلب لزوج تداول معين. بمعنى آخر، يحدد دقة تغيرات الكمية. على سبيل المثال ، إذا كان الحد الأدنى لمبلغ التغيير لزوج تداول هو 0.01، فلا يمكن زيادة أو تقليل كمية الطلب إلا بمضاعفات 0.01.









يشير الحد الأدنى لتغير السعر إلى أصغر وحدة يمكن من خلالها تعديل سعر زوج التداول، ويقاس بعملة الاقتباس في ذلك السوق.





على سبيل المثال، في زوج التداول MX/USDT ، إذا كان الحد الأدنى لتغير السعر هو 0.1 USDT، ثم سعر MX يمكن أن تتقلب فقط في مضاعفات 0.1 USDT.









يمثل الحد الأدنى لقيمة الطلب الإجمالي الحد الأساسي لتداول العقود الفورية. عند اختيار زوج تداول ووضع طلب شراء، يجب أن يفي الطلب بالحد الأدنى من القيمة الإجمالية المطلوبة لهذا الزوج قبل أن يتمكن من الدخول في عملية المطابقة.





الحد الأدنى لإجمالي قيمة الطلب لكل طلب في كل سوق هو كما يلي:

سوق USDT: 1 USDT لكل طلب

سوق ETH: 0.0001 ETH لكل طلب

سوق BTC: 0.000005 BTC لكل طلب

سوق USDC: 5 USDC لكل طلب

سوق TUSD: 5 TUSD لكل طلب

سوق BUSD: 5 BUSD لكل طلب









في الوقت الحالي، يدعم تداول العقود الفورية من MEXC أربعة أنواع من الطلبات: طلب الحد، طلب السوق، طلب وقف الحد، وطلب OCO. عند وضع طلب السوق، هناك حد أقصى للمبلغ المسموح به لكل طلب. يساعد هذا التقييد على منع تقلبات الأسعار المفرطة ويضمن استقرار السوق. لمزيد من التفاصيل حول أنواع طلبات تداول العقود الفورية، يرجى الرجوع إلى: أنواع مختلفة من طلبات العقود الفورية









عند وضع أمر حد ، تحدد المنصة الحد الأقصى للكمية التي يمكن وضعها لكل طلب. يساعد هذا الحد في تقليل مخاطر التقلبات الشديدة في الأسعار أو عدم كفاية السيولة أثناء التداول.









تخضع الطلبات المشروطة (مثل طلبات وقف الخسارة) أيضًا لحدود كمية الطلب القصوى بمجرد تحديد سعر التشغيل. تم تصميم هذه القاعدة لمنع التداولات الكبيرة من التسبب في صدمات مفاجئة في السوق عند تشغيلها.









من خلال إتقان قواعد التداول في سوق MEXC، يمكن للمتداولين ليس فقط تقليل مخاطر فشل النظام الناجمة عن الظروف غير الملباة ولكن أيضا صياغة استراتيجيات التداول بدقة أكبر.





على سبيل المثال، تساعد معرفة الحد الأدنى لتغير السعر على تحديد أسعار الشراء والبيع بشكل أكثر فعالية، في حين أن فهم قيمة الحد الأدنى للطلب يمنع الفرص الضائعة بسبب عدم كفاية مبالغ الطلبات.





بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للتداول كبير الحجم أو عالي التردد، فإن إدراك حدود كمية الطلب مقدمًا يسمح لك بتحسين وضع الطلب وتقليل التأخير أو الانزلاق الناجم عن قيود النظام.









في تداول العقود الفورية، خاصة عند تنفيذ صفقات كبيرة أو قصيرة الأجل، قد تفشل الطلبات إذا لم تستوف قواعد التداول في السوق. لتقليل هذه المخاطر، يوصى بما يلي:

تحقق من قواعد زوج التداول مقدمًا : على واجهة تداول MEXC أو في : على واجهة تداول MEXC أو في مركز المساعدة ، راجع الحد الأدنى لمبلغ الطلب وتغير السعر والحد الأدنى لقيمة الطلب والمتطلبات الأخرى للزوج المحدد.

استخدام خدمة العملاء الرسمية وبوتات الدردشة: استخدم خدمة العملاء الرسمية وبوتات الدردشة: قبل التداول، تأكد من تفاصيل القواعد مع خدمة العملاء أونلاين أو بوت الدردشة التابع لمنصة MEXC، خاصة عند التداول عبر أسواق مختلفة.





