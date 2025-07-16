أنواع مختلفة من طلبات العقود الفورية





تقدم منصة MEXC أربعة أنواع من طلبات العقود الفورية: طلبات الحد، طلبات السوق، طلبات وقف الحد، وطلبات OCO (واحد يلغي الآخر).













مع طلبات الحد، يمكن للمستخدمين تحديد سعر الطلب، وستتم تنفيذ الطلبات بالسعر المحدد أو بسعر أكثر ملاءمة.

عند وضع طلب محدد، إذا كانت هناك طلبات قائمة في دفتر الطلبات تتطابق مع السعر المحدد من قبل المستخدم، فسيتم تنفيذ الطلب الحد على الفور بأفضل سعر متاح. إذا لم تكن هناك طلبات مطابقة، سيبقى الطلب الحد في دفتر الطلبات حتى يتم تنفيذه أو حتى يقوم المستخدم بإلغائه.





لنأخذ MX كمثال:





تخيل أنك تمتلك حاليًا 10 توكن MX في حسابك. السعر الحالي للسوق لواحد MX هو 3.14 USDT، وتخطط لبيع 10 توكن MX بسعر 3 USDT لكل منها.





أسفل مخطط K-line، في علامة "العقود الفورية"، اختر [محدد]. في القسم الأيمن، أدخل سعر البيع (3.5 USDT) في حقل "السعر" وكمية البيع (10 MX) في حقل "الكمية". ستلاحظ أن هذا الطلب سيؤدي إلى مبلغ تداول نهائي قدره 35 USDT. انقر على [بيع MX] لإكمال طلب الحد لبيع توكن MX الخاص بك.





إذا كنت تخطط لشراء توكن MX، يمكنك في القسم الأيسر إدخال سعر الشراء وكمية الشراء في حقلي "السعر" و"الكمية". ثم، انقر على [شراء MX] وانتظر تنفيذ الطلب الحد.









نظرًا للسعر الحالي لسوق MX وهو 3.1 USDT ونقص السيولة عند 3.5 USDT في السوق، قد يستغرق تنفيذ طلب الحد بعض الوقت.





خلال فترة الانتظار، إذا قررت عدم الانتظار لفترة أطول، يمكنك النقر على [إلغاء] لإنهاء الصفقة. أثناء انتظار تنفيذ طلب الحد، سيبقى توكن MX الخاص بك مقفل، مما يجعله غير متاح لأنشطة التداول الأخرى. بمجرد النقر على [إلغاء] للطلب، سيتم تحرير توكن MX المقفل، مما يتيح لك استخدامها في عمليات تداول أخرى.













يسمح طلب السوق للمستخدمين بتنفيذ التداولات بسرعة عند السعر الحالي في السوق. مع طلبات السوق، لا يحتاج المستخدمون إلى تحديد السعر، حيث يتعين عليهم فقط تحديد الكمية.





من المهم ملاحظة أنه عندما تكون الأسعار في السوق متقلبة للغاية، قد يؤدي استخدام طلب السوق إلى تنفيذ السعر النهائي بشكل مختلف عن السعر الأولي المعروض للمستخدم. على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي لـ MX هو 3.1 USDT وقمت بوضع طلب سوق بقيمة 310 USDT لشراء 100 توكن من MX، قد تتقلب الأسعار بين الوقت الذي نقرته للشراء ووقت تنفيذ الطلب، مما يتسبب في أن تكون الكمية الفعلية من توكن MX مختلفة عن 100.





لنستخدم MX كمثال لتوضيح كيفية وضع طلب سوق:





تخيل أنك تريد بيع 10 توكن من MX بالسعر السوقي. انقر على [العقود الفورية] واختر [سوق]. في القسم الأيمن، أدخل كمية البيع (10 MX) في حقل "الكمية" وانقر على [بيع MX] لإكمال طلب البيع في السوق.





إذا كنت ترغب في شراء توكن MX بالسعر السوقي، في القسم الأيسر، أدخل المبلغ الذي ترغب في إنفاقه من USDT في حقل "الكمية" وانقر على [شراء MX] لإكمال طلب الشراء في السوق.









طلبات السوق تُستخدم بشكل متكرر من قبل المتداولين الذين يسعون لاستراتيجيات دخول أو خروج سريعة، حيث يمكن تنفيذ هذه الطلبات بسرعة عند السعر السوق.









مع طلبات وقف الحد، يمكن للمستخدمين تحديد أسعار التنبيه إلى جانب كميات الشراء/البيع. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التنبيه، ستقوم النظام بوضع طلب حد بالسعر المحدد.





دعنا نستخدم MX كمثال:





تخيل أن السعر الحالي لـ MX هو 3.1 USDT وأنك تتوقع أن يستمر سعر MX في الارتفاع بعد تجاوزه 3.3 USDT. نتيجة لذلك، تنوي بيع 10 توكن MX التي تملكها بسعر 3.5 USDT.





في علامة التبويب "العقود الفورية"، اختر [وقف الحد]. في القسم الأيمن، أدخل سعر التنبيه (3.3 USDT) في حقل "سعر التنبيه"، وسعر البيع (3.5 USDT) في حقل "السعر"، وكمية البيع (10 MX) في حقل "الكمية". ثم انقر على [بيع MX] لإكمال الطلب.













أثناء انتظار تنفيذ الطلب، سيظل توكن MX الخاص بك مجمد، مما يجعله غير متاح لأنشطة التداول الأخرى. في أي وقت قبل تنفيذ الطلب، لديك خيار إلغاء الطلب من خلال النقر على [إلغاء].









بالمثل، إذا كنت تتوقع أن سعر MX سيستمر في الانخفاض بعد أن ينخفض إلى ما دون 2.8 USDT، مما يمثل فرصة لك للشراء بسعر أقل، يمكنك اختيار استخدام طلب وقف الحد على اليسار. قم بتعيين سعر التشغيل المناسب مع سعر الشراء والكمية. عندما يصل السعر السوقي إلى سعر التشغيل، سيتم إدراج الطلب في دفتر الطلبات.





إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن طلبات وقف الحد، يمكنك قراءة المزيد عنها هنا: ما هو طلب وقف الحد؟









طلب OCO (الواحد يلغي الآخر) يجمع بين طلب TP/SL وطلب حد في طلب واحد. إذا تم تفعيل طلب TP/SL، أو إذا تم تنفيذ الطلب الحد أو تنفيذه جزئيًا، يتم إلغاء الطلب الآخر تلقائيًا. إذا تم إلغاء أي من الطلبين يدويًا، يتم إلغاء الطلب المقابل في نفس الوقت.





يمكن أن تساعد طلبات OCO في تأمين أسعار تنفيذ أفضل عند الشراء/البيع. عندما يتم التداول بالعقود الفورية، يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في ضبط طلب TP/SL مع طلب حد في نفس الوقت استخدام هذه الاستراتيجية.





في الوقت الحالي، يتم دعم طلبات OCO لبعض التوكنات فقط، بما في ذلك BTC. سنستخدم BTC كمثال:





افترض أن السعر الحالي لـ BTC هو 68,800 دولار، وتريد الشراء عندما ينخفض السعر إلى 60,000 دولار. ومع ذلك، إذا استمر سعر BTC في الارتفاع، وتعتقد أنه بعد تجاوز 69,000 دولار، سيستمر في الارتفاع، تريد أن تتمكن من الشراء عندما يصل إلى 69,500 دولار.





على صفحة التداول لـ BTC، تحت قسم "العقود الفورية"، انقر على [ᐯ] بجوار "وقف الحد"، واختر [OCO]. في القسم الأيسر، أدخل 60,000 في حقل "الحد"، و69,000 في حقل "سعر التشغيل"، و69,500 في حقل "السعر". ثم أدخل كمية الشراء في حقل "الكمية" وانقر على [شراء BTC] لضبط الطلب.









من خلال استخدام طلبات OCO في استراتيجيات التداول بالعقود الفورية، يمكن للمستثمرين ضبط أسعار التشغيل لطلبات TP/SL بالإضافة إلى سعر حد دون الحاجة إلى إعداد طلبين منفصلين. هذا يمكن أن يوفر الوقت والجهد، مما يعزز كفاءة التداول. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن طلبات "إلغاء الآخر" (OCO)، يمكنك قراءة المزيد هنا: ما هو طلب "الواحد يلغي الآخر" (OCO)؟









للتحقق من سجل الطلبات، انقر على [الطلبات] في الزاوية العلوية اليمنى من موقع MEXC الرسمي واختر [طلبات العقود الفورية]. هنا، يمكنك الوصول إلى سجلات جميع طلباتك وتداولاتك في العقود الفورية.









إخلاء المسؤولية: ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر كبيرة. لا توفر هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية، ولا تمثل توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تعلم MEXC لأغراض المعلومات فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة واستثمر بحذر. جميع أنشطة الاستثمار للمستخدمين تعتمد على قراراتهم المستقلة.



