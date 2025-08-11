شرح قواعد مشاركة الأرباح في نسخ التداول على MEXC





نسخ التداول هو عملية نسخ صفقات المتداولين الآخرين، بما في ذلك جميع تحركاتهم.









إذا كانت لديك خبرة تداول قوية وترغب في أن تصبح متداول في نسخ التداول، فاقرأ " دليل نسخ التداول للمتداولين الرائدين " للتعرف على العملية. بصفتك متداولًا، لديك أيضًا فرصة لكسب مكافآت قيّمة من خلال مشاركة الأرباح.









1.1 الموقع الإلكتروني





العقود الآجلة، ثم انقر على نسخ التداول للوصول إلى صفحة نسخ التداول. افتح موقع MEXC الرسمي وسجّل دخولك إليه. انتقل إلى، ثم انقر علىللوصول إلى صفحة نسخ التداول.









في صفحة نسخ التداول، انقر فوق > على بطاقة الاسم للدخول إلى تداولاتي الرائدة.









في صفحة تداولاتي الرائدة، انقر على إحصائيات حصة الأرباح لعرض إجمالي حصتك من الأرباح، وحصتك المتوقعة، ونسبة حصتك من الأرباح. لطلب تغيير نسبة حصتك من الأرباح، انقر على رمز القلم الرصاص.













١) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه. في الصفحة الرئيسية، انقر على المزيد في قسم الوصول السريع.





2) ضمن فئة العقود الآجلة، انقر فوق نسخ التداول.





3) في صفحة نسخ التداول، انقر فوق إدارة التداول الرائد.





٤) في صفحة إدارة التداول الرائد، انقر على إحصائيات حصة الأرباح لعرض إجمالي حصتك من الأرباح، وحصتك المتوقعة، ونسبة حصتك من الأرباح. لطلب تغيير نسبة حصتك من الأرباح، انقر على رمز القلم الرصاص.













حصة إجمالي الأرباح: تُحسب يوميًا الساعة 16:00 (UTC)، بناءً على الأرباح المحققة من جميع صفقات نسخ التداول المغلقة بالكامل خلال الـ 24 ساعة السابقة. تبدأ دورة التسوية من الساعة 16:00 من اليوم السابق وتنتهي في اليوم الحالي (UTC). تُفعّل حصة الأرباح فقط إذا كان إجمالي ربح المتابع خلال فترة التسوية أكبر من 0. بعد كل تسوية، تُعاد حصة الأرباح الإجمالية إلى 0.





حصة الأرباح المتوقعة: إجمالي الربح المُقدّر القابل للتوزيع منذ آخر تسوية، محسوبًا بناءً على الأرباح المحتجزة من المتابعين. يعتمد المبلغ الفعلي الموزع على نتيجة التسوية النهائية.





نسبة حصة الأرباح: النسبة الافتراضية هي 10%. يمكنك طلب تغيير هذه النسبة، بحد أقصى تغيير واحد يوميًا. سيتم إبلاغك بنتيجة طلبك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو إشعارات الموقع.









تتم مشاركة الربح مع المتداول فقط عندما يكون إجمالي الربح المحقق من جميع صفقات المتابعين المغلقة بالكامل أكبر من 0.

الصفقات المغلقة جزئيًا ليست مؤهلة للحصول على حصة من الأرباح.

إذا كان لدى المتابع أي صفقات مفتوحة مرتبطة به، فسيتم تأجيل التسوية إلى يوم التسوية التالي.

إذا ألغى المتابع متابعة المتداول، فسيتم تسوية حصة الأرباح فورًا.





3.1 التفاصيل:





التجميد المسبق: لضمان أرباح المتداول، عندما يُغلق أحد المتابعين صفقة بالكامل ويكون الربح المُحقق أكبر من 0 (منذ آخر تسوية)، يُجمّد جزء من الأرباح مُسبقًا في حساب وسيط للنظام بناءً على نسبة حصة الأرباح.





التسوية الفعلية: تُسوّى حصة الأرباح يوميًا بين الساعة16:00 إلى 17:00 (UTC)، مُغطّيةً نتائج اليوم السابق. إذا كان الربح المُحقق من جميع الصفقات المُغلقة بالكامل منذ آخر تسوية أكبر من 0، تُعالَج حصة الأرباح.





- الصيغة: حصة الأرباح الفعلية للمتداول = إجمالي الربح المُحقق من جميع صفقات المتابعين × نسبة حصة الأرباح

- في حال وجود أكثر من متابع، تُحسب هذه الحصة بشكل فردي ثم تُجمع.





استرداد ما قبل التجميد: الاسترداد = المبلغ المُجمّد مسبقًا - حصة المتداول من الأرباح الفعلية (أي مبلغ متبقٍّ بعد خصم حصة المتداول يُرد إلى حساب العقود الآجلة للمتابع بعملة USDT-M).





وقت التسوية: تُسوّى حصة الربح يوميًا من الساعة 16:00 إلى 17:00 (UTC). عادةً، تُستكمل جميع التسويات بحلول الساعة 17:00.



3.2 مثال على عملية توزيع الأرباح المحققة من PNL للمتابعين:

لنفترض أن المستخدم أ يتبع المتداول ب باستثمار أولي قدره 1,000 USDT. نسبة ربح المتداول ب هي 10%.

اليوم الأول: حقق المستخدم أ ربحًا قدره 200 USDT من نسخ صفقات المتداول ب. بموجب اتفاقية توزيع الأرباح بنسبة 10%، تم تخصيص 20 USDT للمتداول ب. بعد توزيع الأرباح، بلغت أصول المستخدم أ 1,180 USDT .

اليوم الثاني: الخسارة اليومية هي 150 USDT. بلغ صافي PNL التراكمي منذ آخر توزيع أرباح (بعد اليوم الأول) -150 USDT. ولأن هذا سلبي، لم تُوزّع أي حصة من الأرباح. انخفضت أصول المستخدم (أ) إلى 1,030 USDT.

اليوم الثالث: تم تسجيل ربح قدره 100 USDT. بلغ صافي PNL التراكمي منذ آخر عملية توزيع أرباح -50 USDT (-150 + 100). ونظرًا لبقاء هذا الربح سلبيًا، لم يتم توزيع أي ربح. ارتفعت أصول المستخدم (أ) إلى 1,130 USDT، وهو ما يزال أقل من المعيار السابق البالغ 1,180 USDT.

اليوم الرابع: سُجِّلَ ربحٌ قدره 100 USDT مرةً أخرى، ليصل إجمالي PNL إلى +50 دولار أمريكي (USDT). ولأن هذا الرقم أصبح إيجابيًا، خُصِّصَت حصةٌ بنسبة 10%، أي ما يعادل 5 USDT، للمتداول "ب". قبل تقاسم الأرباح، بلغت أصول المستخدم "أ" 1230 USDT؛ وبعد الخصم، أصبح إجمالي الأصول 1225 USDT.

اليوم الخامس فصاعدا: لا ينطبق تقاسم الأرباح إلا عندما تتجاوز أصول المستخدم أ أحدث معيار ما بعد التوزيع (حاليًا 1225 USDT)، مما يعني أن صافي الربح التراكمي منذ آخر حصة أرباح يجب أن يكون إيجابيًا.

وتوضح الجدول أدناه عملية توزيع الأرباح:

الأصول الأولية اليومية (USDT) معدل PNL اليومي (USDT) الأصول قبل تقاسم الأرباح (USDT) صافي الربح؟

الربح التراكمي بعد توزيع الأرباح (USDT) حصة 10% من الأرباح للمتداول ب (USDT)

Assets After Profit Distribution （USDT)

اليوم الأول 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 اليوم الثاني 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 اليوم الثالث 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 اليوم الرابع 1,130 +100 1,230 ✅ +50 +5 1,225

النتيجة: أصول المستخدم أ = 1000 (رأس المال الأولي) + 250 (PNL المحقق التراكمي) - 25 (مبلغ حصة الأرباح) = 1225 USDT.

يُفعّل تقاسم الأرباح فقط عند زيادة أصول المتابع مقارنةً بآخر تسوية لتقاسم الأرباح. بمعنى آخر، يجب أن يكون صافي الربح المُحقق التراكمي منذ آخر توزيع أرباح موجبًا لبدء جولة جديدة من تقاسم الأرباح. إذا انخفضت أصول المتابع خلال هذه الفترة، أي أن صافي الربح المُحقق التراكمي سلبي، فلن تُخصّص حصة أرباح للمتداول.

ملاحظات: الحسابات المذكورة أعلاه هي لأغراض توضيحية فقط. تم استبعاد جميع أنواع رسوم التداول.

يتم تسوية حصة الأرباح فقط إذا لم يكن لدى المتابع أي صفقات نشطة (أي أنه أغلق جميع الصفقات بالكامل) مرتبطة بالمتداول وقت التسوية. تُسوّى حصة الربح يوميًا من الساعة 16:00 إلى 17:00 (UTC). عادةً، تُستكمل جميع التسويات بحلول الساعة 17:00.









حصة الربح المتوقعة = مجموع الأرباح المحتجزة من المتابعين





بالنسبة للمتداولين الذين لديهم عدة متابعين، يُحسب الربح المحتجز من كل متابع على حدة، ثم يُجمع.





يتم تحديث الأرباح المقدرة كل 5 دقائق. هذه المعلومات للعلم فقط: قد يختلف المبلغ النهائي المستحق عن التقدير.





مثال:





المتداول "أ" (نسبة حصة الربح: 10%) لديه متابع واحد، "ب". في يوم معين، يفتح المتداول "أ" صفقتين للتداول، ويعكس التابع "ب" كليهما. لاحقًا، يُغلق المتابع ب صفقة واحدًا بالكامل بينما يبقى الآخر مفتوحًا.





حقق المركز المغلق من قبل التابع B ربحًا محققًا قدره 100 USDT. حصة الربح المحتجزة = 100× 10% = 10 USDT.





حصة الربح المقدرة للمتداول أ = 10 USDT



