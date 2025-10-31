الأسئلة الشائعة حول المشكلات المتعلقة بالحساب

















على الويب : في صفحة الأمان . تحت التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني ، انقر على تغيير على اليمين، ثم انقر على إعادة تعيين التحقق الأمني ؟، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. : في صفحة تسجيل الدخول الرسمية ، أدخل حسابك وكلمة السر، ثم انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة الرئيسية واذهب إلى. تحتأو، انقر علىعلى اليمين، ثم انقر على؟، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

على التطبيق: في صفحة تسجيل الدخول، أدخل حسابك وكلمة السر، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى واذهب إلى الأمان، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني، ثم اختر إعادة تعيين التحقق الأمني؟، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.









يرجى تحضير المعلومات التالية وإرسالها إلى فريق خدمة العملاء على البريد الإلكتروني service@mexc.com، أو تقديمها للدعم عبر الإنترنت. بعد التحقق من المعلومات، ستقوم MEXC بإتمام عملية فك الارتباط خلال 1-3 أيام عمل.





1）سبب التغيير

2）البريد الإلكتروني/رقم الهاتف القديم

3）البريد الإلكتروني/رقم الهاتف الجديد

4）تاريخ المعاملات الأخيرة، سجلات الإيداع/السحب، أو العناوين المستخدمة بشكل شائع لتسجيل الدخول

5）صورة لك وأنت تحمل بطاقة هويتك مع ملاحظة مكتوبة باليد (تتضمن السبب للتغيير، UID، شعار MEXC، التاريخ، والتوقيع)









قد يتم قفل حسابك مؤقتًا في السيناريوهات التالية:

بعد 5 محاولات خاطئة متتالية لكلمة السر أثناء تسجيل الدخول، سيتم قفل حسابك لمدة ساعتين.

بعد 10 محاولات خاطئة متتالية لكلمة السر أثناء تسجيل الدخول، سيتم قفل حسابك لمدة 24 ساعة.





نسيت كلمة السر لإعادة تعيين كلمة السر. إذا كنت لا تستطيع إعادة تعيين كلمة السر بسبب فقدان بيانات التحقق، اتبع التعليمات لطلب إذا كنت ترغب في فتح حسابك في وقت مبكر، اتبع التعليمات الموجودة على صفحة تسجيل الدخول وانقر علىلإعادة تعيين كلمة السر. إذا كنت لا تستطيع إعادة تعيين كلمة السر بسبب فقدان بيانات التحقق، اتبع التعليمات لطلب إعادة تعيين التحقق الأمني

















على الويب : على الصفحة الرئيسية لـ MEXC، انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، اختر الأمان ، ثم اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني وانقر على إعداد على اليمين. اتبع التعليمات لإتمام العملية.

على التطبيق: في الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى، اختر الأمان، ثم اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني، واتبع التعليمات لإتمام العملية.









إذا كان الرقم الهاتف المحمول/البريد الإلكتروني الأصلي متاحًا:

على الويب : في الأمان ، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني ، وانقر على تغيير على اليمين. اتبع التعليمات لإتمام العملية. : في الصفحة الرئيسية على الويب ، انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، اختر، اخترأو، وانقر علىعلى اليمين. اتبع التعليمات لإتمام العملية.

على التطبيق: في الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى، اختر الأمان، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني، واتبع التعليمات لإتمام العملية.









إذا كان الرقم الهاتف المحمول/البريد الإلكتروني الأصلي غير متاح:

على الويب : في الصفحة الرئيسية على الويب، انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، اختر الأمان ، انتقل إلى التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني ، وانقر على تغيير ، ثم اختر إعادة تعيين التحقق الأمني ؟. اتبع التعليمات لإتمام العملية.

على التطبيق: في الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى، اختر الأمان، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني، ثم اختر إعادة تعيين التحقق الأمني؟، واتبع التعليمات لإتمام العملية.

ملاحظة: بعد تغيير رقم الهاتف المحمول/البريد الإلكتروني، سيتم تقييد عمليات السحب والتداول عبر OTC مؤقتًا لمدة 24 ساعة.









كيفية فصل/تغيير البريد الإلكتروني





يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى service@mexc.com لطلب تغيير أو فصل بريدك الإلكتروني. ستقوم MEXC بمعالجة طلبك خلال 24 ساعة. المعلومات المطلوبة هي:

1）وصف المشكلة

2）تفاصيل حساب MEXC (رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، أو UID)

3）البريد الإلكتروني الجديد (يرجى التأكد من أنه يمكنه إرسال واستقبال الرسائل. إذا كنت غير قادر على استلام رسائل البريد الإلكتروني أو رموز التحقق، قد يتسبب ذلك في مشاكل عند إجراء السحوبات لاحقًا)

4）تاريخ المعاملات الأخيرة، الأصول المحتفظ بها، سجلات الإيداع/السحب، والمواقع الشائعة لتسجيل الدخول

5）صورة لك وأنت تحمل بطاقة هويتك مع ملاحظة مكتوبة باليد (تتضمن شعار MEXC، السبب للتغيير، تفاصيل الحساب، التاريخ، وتوقيعك). يجب أن يتطابق التاريخ مع تاريخ الطلب.

6）إذا لم تكمل التحقق من KYC (KYC)، يرجى تقديم لقطة شاشة لتحويل من المنصة المرسلة إلى MEXC (يجب أن تظهر لقطة الشاشة TxID، المبلغ، والوقت). هذا ليس مطلوبًا إذا لم تكن هناك سجلات إيداع.









يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى service@mexc.com لطلب تغيير أو فصل رقم الهاتف المحمول. ستقوم MEXC بمعالجة طلبك خلال 24 ساعة. المعلومات المطلوبة هي:

1）وصف المشكلة

2）تفاصيل حساب MEXC (رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، أو UID)

3）رقم الهاتف المحمول الجديد

4）تاريخ المعاملات الأخيرة، الأصول المحتفظ بها، سجلات الإيداع/السحب، والمواقع الشائعة لتسجيل الدخول

5）صورة لك وأنت تحمل بطاقة هويتك مع ملاحظة مكتوبة باليد، تتضمن شعار MEXC، السبب للتغيير، الرقمين القديم والجديد للهاتف المحمول، التاريخ، وتوقيعك. يجب أن يتطابق التاريخ مع تاريخ الطلب

6）إذا لم تكمل التحقق من KYC (KYC)، يرجى تقديم لقطة شاشة لتحويل من المنصة المرسلة إلى MEXC (يجب أن تظهر لقطة الشاشة TxID، المبلغ، والوقت). هذا ليس مطلوبًا إذا لم تكن هناك سجلات إيداع.









يمكن ربط أو تسجيل كل رقم هاتف محمول/بريد إلكتروني بحساب واحد فقط على MEXC. إذا رأيت هذه الرسالة، فهذا يعني أن رقم هاتفك المحمول/بريدك الإلكتروني مرتبط بحساب MEXC آخر. إذا نسيت كلمة سر حساب MEXC الخاص بك، يمكنك النقر على نسيت كلمة السر في صفحة تسجيل الدخول لاستعادة معلومات حسابك.













على الويب : انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان ، ثم " رمز Google Authenticator على اليمين، انقر على إعداد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان، ثم اختر Google Authenticator، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى ربط Google Authenticator









على الويب : انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان ، ثم رمز Google Authenticator على اليمين، انقر على حذف واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان، ثم اختر Google Authenticator، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.





2.3.3 كيفية إعادة تعيين Google Authenticator





على الموقع الإلكتروني: انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان . انقر على رمز Google Authenticator على اليمين، انقر على حذف → إعادة تعيين التحقق الأمني؟ ، اختر إعادة تعيين Google Authenticator واتبع التعليمات على الشاشة.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية، اختر الأمان، اضغط على Google Authenticator → إعادة تعيين التحقق الأمني؟، انقر على إعادة تعيين Google Authenticator واتبع التعليمات على الشاشة.





Google Authenticator الأصلي. لمزيد من التفاصيل، راجع " بعد تقديم طلبك لإعادة تعيين Google Authenticator، ستقوم خدمة العملاء الرسمية بمراجعة طلبك في غضون يوم عمل واحد. بمجرد الموافقة، سيتم إلغاء ارتباطالأصلي. لمزيد من التفاصيل، راجع " كيفية إلغاء ارتباط Google Authenticator من MEXC ".





2.3.4 كيفية نقل Google Authenticator لـ MEXC إلى هاتف جديد





على هاتفك القديم: افتح تطبيق Google Authenticator ، اضغط على أيقونة ≡ في الزاوية العلوية اليسرى، اختر نقل الحسابات ، قم بتصدير جزء أو كامل الرموز التي ترغب في نقلها، ثم أنشئ رمز QR وانتظر حتى يتم مسحه.

على هاتفك الجديد: افتح تطبيق Google Authenticator، اضغط على أيقونة + في الزاوية السفلية اليمنى، اختر مسح رمز QR، امسح رمز QR الذي تم إنشاؤه من الهاتف القديم وأكمل النقل.









1）إذا كان لديك حسابات متعددة مرتبطة بـ Google Authenticator على هاتفك، تأكد من أنك تدخل الرمز الخاص بالبريد الإلكتروني المسجل في MEXC.





2）تأكد من أنك قد قمت بتثبيت التطبيق الصحيح لـ Google Authenticator. يمكن لمستخدمي iOS البحث عن "Authenticator App" في متجر التطبيقات، ويمكن لمستخدمي Android البحث عن "Google Authenticator" في متجر Google Play لتنزيله.





3）رموز Google Authenticator صالحة فقط لمدة 30 ثانية. تأكد من أنك تدخل الرمز وتقدمه خلال هذه المدة.





4）تأكد من أن توقيت هاتفك متزامن بشكل دقيق مع الوقت القياسي لمنطقتك الزمنية.





Google Authenticator مستمراً، يمكنك التقديم لإعادة تعيين Google Authenticator على إعادة تعيين التحقق الأمني؟ واتباع التعليمات على الشاشة. إذا قمت بمراجعة الأسباب المذكورة أعلاه وما زال الخطأ فيمستمراً، يمكنك التقديم لإعادة تعيينعلى موقع MEXC أو من خلال تطبيق MEXC بالنقر على؟ واتباع التعليمات على الشاشة.

على الموقع الإلكتروني: انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان ، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني على اليمين، انقر على تغيير → إعادة تعيين التحقق الأمني؟ ، واتبع التعليمات على الشاشة.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان، اختر التحقق عبر الهاتف المحمول أو التحقق عبر البريد الإلكتروني، ثم اضغط على إعادة تعيين التحقق الأمني؟، واتبع التعليمات على الشاشة.

ملاحظة: بعد تعديل أو إلغاء ارتباط Google Authenticator، سيتم تقييد السحوبات الكريبتو والفات كاش لمدة 24 ساعة.









يمكنك تجربة الطرق التالية لحل المشكلة:

مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح

التبديل إلى متصفح آخر

استخدام التطبيق للحصول على رمز التحقق إذا لم تنجح الطرق السابقة ولا زلت غير قادر على استلام رمز التحقق، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.









إذا لم تتمكن من تلقي رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني، يرجى اتباع خطوات تحري الخلل التالية:

1）تحقق من مجلد البريد العشوائي (Spam) الخاص بك.

2）تأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تطلعه عليه هو نفس البريد المسجل في حسابك.

3）تأكد من أن بريدك الإلكتروني يمكنه إرسال واستقبال الرسائل بشكل صحيح.

4）دع العداد الزمني للبريد الإلكتروني ينتهي قبل طلب رمز تحقق جديد. إذا لم تنجح أي من الحلول السابقة، يمكنك إضافة نطاق البريد الإلكتروني لـ MEXC إلى قائمة المرسلين الموثوقين وحاول طلب رمز التحقق مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع " لماذا لا أستطيع تلقي إشعارات البريد الإلكتروني من MEXC ؟".





إذا قمت بتسجيل حسابك باستخدام Apple ID واخترت خيار "إخفاء بريدي الإلكتروني"، فسيتم استخدام عنوان بريد إلكتروني خاص. قد يواجه هذا البريد تأخيرات أو مشاكل في تلقي رمز التحقق في الوقت المحدد.

لتحقيق تجربة أكثر سلاسة، نوصي بتغيير البريد الإلكتروني المرتبط إلى بريد إلكتروني تستخدمه بشكل نشط. اتبع هذه الخطوات لإجراء التغيير:

على الموقع الإلكتروني: انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان ، انقر على التحقق عبر البريد الإلكتروني → تغيير ، واتبع التعليمات لإكمال العملية.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان، اضغط على التحقق عبر البريد الإلكتروني، واتبع التعليمات لإكمال العملية.









لضمان أمان حسابك ومنع إغلاق الحسابات بشكل غير قانوني، يجب عليك إرسال صورة مع هويتك والإجابة على الأسئلة التالية عبر البريد الإلكتروني إلى dataprotect@mexc.com. سنقوم بمراجعة المعلومات المقدمة.





يرجى التقاط صورة لك وأنت تحمل هويتك وملاحظة مكتوبة بخط اليد مع النص التالي: "اليوم هو [التاريخ]. أطلب حذف حسابي في MEXC ([البريد الإلكتروني/رقم الهاتف]) وأؤكد التنازل عن جميع الأصول في هذا الحساب." يرجى أيضًا تقديم المعلومات التالية:





UID الحساب وتاريخ التسجيل التقريبي1）

2）تاريخ آخر معاملة تمت باستخدام هذا الحساب

3）تاريخ آخر إيداع أو سحب

4）قائمة بالعملات الرقمية التي كانت موجودة في هذا الحساب

5）الأماكن المعتادة لتسجيل الدخول لهذا الحساب

6）سبب إغلاق الحساب





يرجى ملاحظة أن حذف الحساب هو إجراء لا يمكن التراجع عنه، لذا نود أن نلفت الانتباه إلى النقاط التالية:

تأكد من دقة جميع المعلومات المقدمة . تقديم تفاصيل غير صحيحة قد يؤدي إلى عدم معالجة طلبك لحذف الحساب.

بعد حذف الحساب، ستفقد الوصول إليه بشكل دائم.

ستفقد جميع البيانات والأصول في الحساب.

سيتم حذف بعض المعلومات المشتركة (مثل سجلات المعاملات مع مستخدمين آخرين) من حسابك، لكن قد يتمكن المستخدمون الآخرون من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم. نظرًا لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات القانونية، قد نحتفظ ببعض معلوماتك، لكن MEXC تضمن أمان معلوماتك. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في " اتفاقية مستخدم MEXC ".





بعد تقديم طلبك لحذف الحساب والتحقق من الوثائق، ستقوم MEXC بمعالجة الطلب في غضون 15 يوم عمل. نقدر صبرك وتفهمك.





ملاحظة: بعد تقديم طلبك لحذف الحساب، سيقوم فريق MEXC بمراجعة مستنداتك والتواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتأكيد التفاصيل. يرجى الرد خلال ثلاثة أيام من استلام البريد الإلكتروني. إذا لم ترد خلال هذه الفترة، سيتم اعتبار طلبك ملغى.





بعد إتمام عملية حذف الحساب، إذا لم يتم استخدام رقم الهاتف/البريد الإلكتروني بواسطة حساب آخر، يمكنك إعادة التسجيل باستخدام نفس البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. ملاحظة: بعد إعادة التسجيل بعد حذف الحساب، قد يتم تقييدك من المشاركة في بعض الأنشطة وفقًا لقواعد منصة MEXC.





بمجرد تقديم طلب حذف الحساب، سيقوم موظفو MEXC بمراجعة الطلب والتواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الحذف. يرجى الرد خلال ثلاثة أيام من استلام البريد الإلكتروني لتأكيد حذف الحساب. بعد التحقق من المعلومات، سيتم حذف الحساب في غضون 15 يوم عمل. ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بمجرد حذف حسابك.





بعد استلام طلبك لحذف الحساب، سيقوم فريق MEXC بمراجعة المعلومات المقدمة. إذا كانت معلوماتك دقيقة، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا ثانيًا للتأكيد. ببساطة، الرد على ذلك البريد الإلكتروني بكلمة "تأكيد الحذف". لا حاجة لإنشاء بريد إلكتروني جديد. بعد التأكيد، سيتم حذف حسابك في غضون 15 يوم عمل.





يرجى تأكيد إذا كنت قد أجبت بالفعل على البريد الإلكتروني الثاني للتأكيد مع كلمة "تأكيد الحذف". إذا لم ترد، فلن يتم معالجة طلب حذف الحساب.





لا يمكن معالجة طلب حذف الحساب إذا كانت الرصيد في الحساب يتجاوز 5 USDT. يرجى سحب أصولك قبل تقديم طلب حذف الحساب.





إذا تم تجميد الحساب وكان الرصيد أقل من 5 USDT، يمكنك التقديم لحذف الحساب.





حذف حسابك لن يؤثر على صلاحيات حساباتك الأخرى، حيث ينطبق طلب الحذف فقط على الحساب الذي تم طلبه. بعد حذف الحساب، يمكن استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط لتسجيل حساب جديد، لكن لن يكون مؤهلاً للعروض الترويجية للمستخدمين الجدد. ملاحظة: حذف الحساب الرئيسي سيؤدي إلى حذف جميع الحسابات الفرعية المرتبطة به.





حسابات التابعين لا يمكن حذفها حاليًا. ومع ذلك، يمكنك تعيين معدل العمولة إلى 0%. إذا تم حذف الحساب الرئيسي لمستخدم التابع، سيتم أيضًا حذف حساب التابع المرتبط به.









لـ iOS:انتقل إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى، اختر تبديل الحساب، اسحب لليسار على الحساب المستهدف لعرض خيار الحذف، ثم اضغط على حذف المحدد لإزالة معرّف تسجيل الدخول.





لـ Android:انتقل إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى، اختر تبديل الحساب، اضغط مطولاً على الحساب لإظهار نافذة التأكيد، ثم اضغط على تأكيد لإزالة معرّف تسجيل الدخول.













على الويب : انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان ، ثم مرر لأسفل إلى الأجهزة والأنشطة → تجميد الحساب ، انقر على تجميد ، واتبع التعليمات على الصفحة.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية، اختر الأمان، اضغط على إدارة الحساب → تجميد الحساب، واتبع التعليمات على الصفحة.





يرجى ملاحظة أنه بعد تجميد حسابك، سيتم تقييد الوظائف التالية:

1）لن تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك حتى يتم فك تجميده من قبل خدمة العملاء.

2）سيتم تعطيل جميع وظائف التداول وتسجيل الدخول.

3）سيتم تعطيل جميع مفاتيح API المرتبطة بحسابك.

4）لفك تجميد الحساب، ستحتاج إلى الاتصال بخدمة العملاء.









يمكنك اتباع الخطوات التالية للتحقق من المشكلة:

1）تأكيد معلومات الحساب: تأكد من أنك مسجل الدخول إلى الحساب الصحيح. تحقق من UID أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

2）التوكن المشطوبة: إذا كان الأصل هو توكن تم شطبه، يمكنك إلغاء تحديد خيار "إخفاء الأرصدة الصغيرة" في حسابك الفوري، ثم البحث عن اسم التوكن للتحقق من حالته.

التوكن التي تم إعادة تسميتها: إذا تم إعادة تسمية التوكن، يمكنك البحث عن اسم التوكن في 3）: إذا تم إعادة تسمية التوكن، يمكنك البحث عن اسم التوكن في مركز الإعلانات للاطلاع على آخر التحديثات حول المشروع.

4）مراجعة الأرصدة الصغيرة: قم بإلغاء تحديد خيار إخفاء الأرصدة الصغيرة في حسابك الفوري وابحث عن التوكن للتحقق من حالته.

5）مراجعة سجلات الدخول والسحب: راجع سجلات الدخول والسحب الخاصة بك. إذا لاحظت نشاطاً غير مصرح به أو اشتبهت في فقدان الأصول، يوصى بالإبلاغ عن الحادث إلى الشرطة وتقديم طلب مساعدة من المنصة.

6）تعزيز أمان الحساب: قم بتحديث كلمة السر الخاصة بك لتعزيز أمان الحساب، وراجع الأنشطة الأخيرة الخاصة بتسجيل الدخول للكشف عن أي وصول غير مصرح به.





إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، يرجى النقر على خدمة العملاء للتواصل مع الدعم الفني.









على الويب : انقر على أيقونة الملف الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى الإعدادات ، ابحث عن العملة ، ثم اختر العملة التي تفضلها.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أعلى الزاوية اليسرى من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى الإعدادات، اضغط على العملة، ثم اختر العملة التي تفضلها.









على الويب : انقر على المحفظة → نظرة عامة في القائمة المنسدلة، ثم انقر على ▼ بجانب معادل رصيدك بالعملة ، واختر العملة المحلية الخاصة بك.

على التطبيق: اضغط على المحفظة في الصفحة الرئيسية. تحت القيمة الإجمالية، انقر على ▼ بجانب معادل رصيدك بالعملة، واختر العملة المحلية الخاصة بك.













هناك نوعان من الحسابات الفرعية:

حساب فرعي عبر API : هذا النوع من الحسابات لا يدعم تسجيل الدخول المباشر ويُستخدم فقط للتداول عبر API.

حساب فرعي فردي: هذا النوع من الحسابات يمكن الدخول إليه عبر الويب فقط ويحتاج إلى التحقق عبر البريد الإلكتروني.









عملية إعادة تعيين كلمة السر للحساب الفرعي هي نفسها الخاصة بالحساب الرئيسي. اتبع الخطوات أدناه:





1）إذا كنت تتذكر كلمة السر الحالية:

على الويب: قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الفرعي. انقر على أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين الصفحة، اختر الأمان، ثم انتقل إلى الأمان المتقدم → كلمة سر الدخول، وانقر على تغيير. على التطبيق: هذه الميزة غير مدعومة حاليًا.



2）إذا نسيت كلمة السر الحالية:

على الويب: قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الرئيسي. انقر على أيقونة الملف الشخصي → إدارة الحسابات الفرعية. سترى تفاصيل الحساب الفرعي تحت إدارة الحساب. حدد الإجراء، مرر المؤشر على ... وانقر على تغيير كلمة السر. على التطبيق: هذه الميزة غير مدعومة حاليًا.







لتسجيل الدخول إلى كل من الحساب الرئيسي والحساب الفرعي في نفس الوقت، يمكنك استخدام متصفحات مختلفة أو الوصول إلى المنصة من خلال نطاقين مختلفين للموقع.

النطاقات المتاحة:









يمكنك إنشاء ما يصل إلى 30 حساب فرعي عبر API.









لا، لا يُدعم التحقق عبر KYC للحسابات الفرعية.









حاليًا، يدعم MEXC فقط تحويل الأصول من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي ولا يدعم التحويلات على السلسلة إلى الحسابات الفرعية.

الخطوة 1: انقر على أيقونة الملف الشخصي وانقر على إدارة الحسابات الفرعية.

الخطوة 2: تحت إدارة الحسابات الفرعية، انقر على إدارة الأصول → تحويل.

الخطوة 3: حدد الحساب المناسب، أدخل نوع الأصول والكمية، ثم انقر على تحويل.













على الويب : انقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الرئيسية، ثم انقر على "التحقق" لعرض معلومات KYC الخاصة بك.

على التطبيق: اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليسرى، ثم اضغط على > بجانب اسم المستخدم لعرض معلومات KYC الخاصة بك.









يتيح حساب MEXC إجراء 3 محاولات فقط يوميًا للتحقق من KYC الأساسي أو المتقدم. إذا تلقيت إشعارًا يفيد بتجاوز الحد اليومي، يرجى المحاولة مرة أخرى بعد 24 ساعة.









إذا كنت حاليًا في مستوى التحقق من KYC الأساسي، نوصي بالانتقال مباشرةً إلى مستوى التحقق من KYC المتقدم . خلال عملية التقديم، يمكنك إعادة تحميل مستندات الهوية الصحيحة لتحديث معلوماتك.





إذا كنت قد أكملت بالفعل مستوى التحقق من KYC المتقدم وتحتاج إلى تصحيح أو تحديث بياناتك، يمكنك تقديم طلب تحديث التحقق من KYC من خلال خيار الخدمة الذاتية. يُرجى تحديد سبب التحديث المناسب لحالتك واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية. ستقوم المنصة بمراجعة طلبك وتحديث معلومات التحقق الخاصة بك بمجرد الموافقة عليه.









في معظم الحالات، تكتمل مراجعة التحقق من KYC في غضون 15 دقيقة. ومع ذلك، وبحسب مدى تعقيد المعلومات التي تقدمها وحجم طلبات المراجعة الحالية، قد تستغرق بعض الحالات من 8 إلى 24 ساعة لإكمالها.









إذا تلقيت هذا الإشعار أثناء عملية التحقق من KYC، فهذا يُشير إلى أن عملية التحقق من هويتك قد اكتملت بالفعل على حساب آخر. وفقًا لسياسة MEXC، لا يمكن ربط معلومات التحقق من هوية كل مستخدم إلا بثلاثة حسابات MEXC.









التحقق من KYC الأساسي : يتضمن التحقق من KYC عبر تحميل مستندات KYC وتقديم المعلومات الضرورية. بعد إتمام التحقق من KYC الأساسي بنجاح، يتم تحديد حد السحب اليومي بـ 80 BTC.

التحقق من KYC المتقدم: يتضمن التحقق من KYC عبر عملية التعرف على الوجه. بعد إتمامها بنجاح، يرتفع حد السحب اليومي إلى 200 BTC.









لا يدعم MEXC حاليًا تحويل التحقق من KYC الفردي (أساسي/متقدم) إلى التحقق من KYC المؤسسي؟، كما أنه لا يدعم تحويل التحقق من الهوية المؤسسية إلى التحقق من الهوية الفردية لنفس الحساب.









نعم، يمكن استخدام كل رقم تسجيل شركة لإكمال التحقق من KYC المؤسسي لحساب واحد فقط على MEXC.









يلتزم MEXC التزامًا صارمًا بالمتطلبات التنظيمية ويلتزم بتوفير بيئة تداول أكثر أمانًا للمستخدمين. لضمان أمان حسابك وأصولك، نوصي بشدة بإكمال التحقق من KYC. وإلا، فقد يتم تقييد بعض وظائف الحساب.





يقوم MEXC بتشفير وحماية جميع معلومات التحقق الخاصة بالمستخدم ولن يستخدمها أبدًا لأي غرض آخر. شكرًا لتفهمكم ودعمكم.









قبل إكمال التحقق من KYC، لا يزال لديك حد تداول يصل إلى 1000 USDT (أو ما يعادله بالعملات الرقمية الأخرى). إذا تم استنفاد هذا الحد، يرجى إكمال عملية التحقق من KYC على الفور. يوصي MEXC بشدة بإكمال التحقق من KYC لمواصلة استخدام المنتجات والخدمات على المنصة.





طلب الاسترداد. إذا لم تتمكن من إكمال التحقق من KYC، يمكنك التقدم بطلب لاسترداد أموالك المقيدة عن طريق ملء المعلومات المطلوبة في صفحة









قبل إكمال التحقق من KYC، لا يزال لديك حد تداول يصل إلى 1000 USDT (أو ما يعادله بالعملات الرقمية الأخرى). إذا تم استنفاد هذا الحد، يرجى إكمال عملية التحقق من KYC على الفور. يوصي MEXC بشدة بإكمال التحقق من KYC لمواصلة استخدام المنتجات والخدمات على المنصة.





السحب وإغلاق الصفقات فقط. لن تكون ميزات الحساب الأخرى متاحة. إذا لم تتمكن من إكمال التحقق من KYC، يمكنك تقديم نموذج طلب استئناف السحب على الموقع الإلكتروني الرسمي، مع ملء المعلومات المطلوبة لتقديم طلب السحب. بمجرد الموافقة على طلب الاستئناف، سيكون حسابك في وضع "السحب فقط"، مما يحد من الوصول إلىأذوناتفقط. لن تكون ميزات الحساب الأخرى متاحة.









قبل إتمام التحقق من KYC، لا يزال لديك حد تداول يصل إلى 1,000 USDT (أو ما يعادلها من التوكن الأخرى). إذا تم استنفاد هذا الحد، يُرجى إتمام عملية التحقق فورًا. يوصي MEXC بشدة بإتمام التحقق من KYC للاستمرار في استخدام المنتجات والخدمات على المنصة. إذا كنت غير قادر على إتمام التحقق من KYC، يمكنك التقديم لاسترجاع أموالك المقيدة عبر ملء المعلومات المطلوبة في صفحة التقديم لاسترجاع









قبل إتمام التحقق من KYC، لا يزال لديك حد تداول يصل إلى 1,000 USDT (أو ما يعادلها من التوكن الأخرى). إذا تم استنفاد هذا الحد، يُرجى إتمام عملية التحقق فورًا. يوصي MEXC بشدة بإتمام التحقق من KYC للاستمرار في استخدام المنتجات والخدمات على المنصة.





نموذج استئناف السحب على الموقع الرسمي، وملء المعلومات المطلوبة للتقدم بطلب للسحب. بمجرد الموافقة على استئنافك، سيكون حسابك في وضع "تقليل فقط"، مما يحد من الوصول إلى وظائف السحب وإغلاق الصفقات فقط. لن تكون باقي ميزات الحساب متاحة بعد الآن. إذا كنت غير قادر على إتمام التحقق من KYC، يمكنك تقديمعلى الموقع الرسمي، وملء المعلومات المطلوبة للتقدم بطلب للسحب. بمجرد الموافقة على استئنافك، سيكون حسابك في وضع "تقليل فقط"، مما يحد من الوصول إلى وظائف السحب وإغلاق الصفقات فقط. لن تكون باقي ميزات الحساب متاحة بعد الآن.













تحتفظ MEXC بحقها في رفض طلبات التسجيل من المستخدمين في الدول أو المناطق التي لا تستوفي معايير مكافحة غسيل الأموال الدولية أو من المستخدمين الذين قد يُعتبرون أشخاصًا مكشوفين سياسيًا. كما تحتفظ MEXC بحقها في تعليق أو إنهاء التداول في أي وقت إذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة. ومع ذلك، لا يُعتبر هذا انتهاكًا لالتزاماتنا أو مسؤولياتنا تجاهك.





في الوقت الحالي، تحتفظ MEXC بحقها في رفض طلبات التسجيل أو التداول من المستخدمين في البلدان أو المناطق التالية: كندا، الصين البر الرئيسة، كوبا، القرم، دونيتسك، هونغ كونغ، إيران، لوغانسك، كوريا الشمالية، سيفاستوبول، سنغافورة، السودان، سوريا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية (ويُشار إليها مجتمعةً بـ "البلدان أو المناطق المحظورة").





قائمة البلدان أو المناطق المحظورة أعلاه ليست شاملة، وقد تقوم MEXC بتعديل القائمة في أي وقت. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم









للامتثال لمتطلبات الجهات الحكومية المحلية، لا توفر MEXC حاليًا خدمات للمستخدمين الذين يحاولون تسجيل الدخول أو إتمام عملية التحقق من KYC (KYC) من بعض المواقع. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم









حاليًا، تدعم MEXC أنواع المستندات التالية للتحقق من KYC للمستخدمين النيجيريين: بطاقة KYC الوطنية، رخصة القيادة، بطاقة الناخب، أو جواز السفر الدولي.









بالنسبة لـ KYC المؤسسي، يجب ألا يكون مالك الشركة المستفيد النهائي أو المساهم في الشركة مواطنًا من بلد أو منطقة محظورة من MEXC. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم









المستخدمون من البلدان أو المناطق التي تم تقييدها يمكنهم فقط سحب أصولهم الشخصية ولا يمكنهم المشاركة في أي معاملات. يوصي MEXC بأن تقوم بسحب أصولك في أقرب وقت ممكن. سيتم التواصل معك بشكل منفصل حول الجدول الزمني لإغلاق الحساب. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى اتفاقية المستخدم الخاصة بـ MEXC واتباع الإرشادات الخاصة بالتسجيل والاستخدام السليم للحساب.













يرجى الاتصال بخدمة العملاء وتقديم المعلومات التالية:

1）لقطة شاشة لسجل محفظة/حساب التحويل، رقم المعاملة، عنوان التحويل، وشرح مفصل لكيفية ارتباط ذلك بالقضية.

2）إتمام التحقق من KYC (KYC) على MEXC لضمان أن المعلومات المقدمة صحيحة وخالية من أي تزييف أو افتراء.

3）إذا تم التحقق من المعلومات، ستقوم المنصة بتجميد الحساب المشتبه فيه مؤقتًا (لمدة 24 ساعة) وتوصي بالإبلاغ عن القضية للشرطة فورًا.

4）بعد تقديم المعلومات، يجب الإبلاغ للشرطة خلال 48 ساعة وتقديم تقرير الشرطة أو إيصال القضية. إذا لم يتم تقديم الإثبات المطلوب، ستقوم المنصة بتقييم الوضع وقد تقرر فك تجميد الأموال.

5）إذا طلبت السلطات القضائية مساعدة من المنصة في التحقيق، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى legal@mexc.com. يجب أن يتضمن البريد الإلكتروني إثبات هوية الضابط المعني بالقضية، إثبات تسجيل القضية، ومستندات التحقيق (إشعار طلب الأدلة)، مع بيان واضح بالمعلومات المطلوبة.

6）ستتواصل المنصة مباشرة مع السلطات القضائية المعنية بالقضية وتعاون مع الضباط القانونيين أثناء التحقيق.