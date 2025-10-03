أحداث العقود الآجلة في MEXC: دليل شامل لتحقيق أقصى استفادة من المكافآت أثناء التداول





في سوق تداول المشفرة الرقمية التنافسي، من الضروري اختيار منصة لا توفر تجربة تداول مستقرة وفعالة فحسب، بل تقدم أيضًا مزايا إضافية باستمرار. صممت MEXC مجموعة شاملة من فعاليات العقود الآجلة للمستخدمين الجدد والحاليين. تغطي هذه الفعاليات جميع مراحل التداول. سواءً كنت مبتدئًا في تداول العقود الآجلة لأول مرة أو متداولًا خبيرًا في التداول عالي التردد، فهناك مكافآت مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المختلفة. لا توفر المشاركة إمكانية تحقيق مكاسب من التداول فحسب، بل تتيح لك أيضًا الوصول إلى بونص العقود الآجلة ، وتخفيضات في الرسوم، وأهلية المشاركة في جوائز.





الأحداث ← العقود الآجلة في شريط التنقل. تقدم هذه المقالة نظرة عامة شاملة على فعاليات العقود الآجلة الجارية في MEXC، مما يساعد المتداولين على فهم كيفية الحصول على مزايا إضافية إلى جانب نشاطهم التجاري. يمكن للمستخدمين الاطلاع على هذه الفعاليات على الموقع الرسمي لـ MEXC ضمنفي شريط التنقل.









ينقسم حدث اربح 10,000$ الخاص ببونص العقود الآجلة إلى قسمين: مهام خاصة بالأعضاء الجدد ومهام متقدمة. تتطلب المهام الخاصة بالأعضاء الجدد حدًا أدنى منخفضًا للدخول، مما يُسهّل الحصول على المكافآت، بينما تتطلب المهام المتقدمة إكمال حجم تداول تراكمي معين قبل المطالبة بالمكافآت.

















مهرجان المتداولين بصفر رسوم هو فعالية تقدمها بورصة MEXC، تُقدم تداولًا بصفر رسوم على 100 زوج من العقود الآجلة. لا يتطلب التسجيل. سيستمتع المستخدمون بـ 0% رسوم صانع ومستفيد عند تداول الأزواج المؤهلة.





ملاحظة:

1) خلال الفعالية، لا تُطبق خصومات الرسوم من العروض الترويجية الأخرى على أزواج العقود الآجلة.

2) خلال الفعالية، لن تُحتسب أحجام تداول أزواج العقود الآجلة ضمن فعاليات العقود الآجلة الأخرى، مثل اربح 10,000$، وعقود M-Day الآجلة، ولعبة Super X-Game، ولوحة متصدري العقود الآجلة، ومركز العقود الآجلة، وغيرها.













فعالية M-Day هي فعالية مميزة لعقود MEXC الآجلة، حيث يمكن للمستخدمين الذين يتداولون عقود USDT-M أو Coin-M الآجلة المشاركة في تحدٍّ للفوز بصناديق عجائب مجانية، مع فرصة ربح مكافآت العقود الآجلة. يمكن استخدام هذه المكافآت كهامش، ويمكن سحب أي ربح ناتج.





يُربح صندوق عجائب واحد عند الوصول إلى حجم تداول يبلغ 45,000 USDT. كلما زاد حجم التداول، زاد عدد الصناديق المتاحة، وزادت احتمالية العثور على جواهر. للاطلاع على الخطوات التفصيلية للمشاركة في M-Day، يُرجى مراجعة دليل كيفية المشاركة في M-Day؟

















التسجيل السريع وتداول العقود الآجلة المحددة خلال فترة الفعالية، تتاح للمشاركين فرصة ربح بونص العقود الآجلة. مركز العقود الآجلة هي فعالية تتيح للمستخدمين تداول أزواج العقود الآجلة الرائجة. بالنقر علىوتداول العقود الآجلة المحددة خلال فترة الفعالية، تتاح للمشاركين فرصة ربح بونص العقود الآجلة.









تُصنّف لوحة متصدري العقود الآجلة MEXC المستخدمين حسب PNL اليومي خلال فترة الفعالية. يتقاسم أفضل 200 مستخدم (بحجم تداول يومي للعقود الآجلة يتجاوز 200,000 USDT) في حوض الجوائز، بينما يتقاسم أفضل 200 مستخدم من حيث حجم التداول أيضًا في حوض جوائز إضافي. تُوزّع المكافآت يوميًا. تتوفر لوحة متصدري العقود الآجلة على فترات يومية وأسبوعية وشهرية.









لعبة Super X-Game هو حدث دوري لعقود MEXC الآجلة. سيتم تسجيل المستخدمين الذين يكملون صفقات برافعة مالية 21x أو أعلى تلقائيًا. في نسخة Super X-Game المُحدثة، تتوافق مستويات حجم التداول المختلفة مع مكافآت مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد حوض الجوائز بناءً على عدد المشاركين المؤهلين. كلما زاد عدد المشاركين، زاد حجم المجموعة. يعتمد توزيع حوض الجوائز على تصنيفات حجم التداول. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة شروط وأحكام الحدث.









ملاحظة: قواعد الفعالية المذكورة أعلاه قابلة للتغيير. يُرجى مراجعة أحدث القواعد في صفحة الفعالية. تحتفظ MEXC بحق التفسير النهائي.









تُتيح منظومة فعاليات عقود MEXC الآجلة فرصًا متعددة الطبقات تُكمّل كل مرحلة من مراحل التداول. سواءً كانت مهمةً للمبتدئين أو تحدياتٍ تنافسيةً للمتداولين ذوي الخبرة، فإن كل فعالية مُصممة لتوفير قيمةٍ مُضافة. من خلال مراجعة قواعد الفعالية بعناية ودمجها في خطة تداول شاملة، يُمكن للمشاركين تحسين نتائجهم وتعزيز ربحيتهم على المدى الطويل.









إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



