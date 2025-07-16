1. ما هو M-Day؟ حدث M-Day هو حدث خاص بالعقود الآجلة على منصة MEXC. بالمشاركة في M-Day، يمكنك الحصول على صناديق عجائب مجانية وربح بونص العقود الآجلة. مقابل كل 45,000 USDT من حجم التداول، ستحصل على صندو1. ما هو M-Day؟ حدث M-Day هو حدث خاص بالعقود الآجلة على منصة MEXC. بالمشاركة في M-Day، يمكنك الحصول على صناديق عجائب مجانية وربح بونص العقود الآجلة. مقابل كل 45,000 USDT من حجم التداول، ستحصل على صندو
كيف يمكن المشاركة في M-Day؟

1. ما هو M-Day؟


حدث M-Day هو حدث خاص بالعقود الآجلة على منصة MEXC. بالمشاركة في M-Day، يمكنك الحصول على صناديق عجائب مجانية وربح بونص العقود الآجلة. مقابل كل 45,000 USDT من حجم التداول، ستحصل على صندوق عجائب واحد. كلما تداولت أكثر، زادت الصناديق التي تحصل عليها، وزادت فرصك في العثور على الجواهر.

2. لماذا المشاركة فيM-Day؟


يقدم الانضمام إلى M-Day العديد من المزايا:
- يحصل المستخدمون الذين يعثرون على جواهر أو ذهب على بونص عقود آجلة قيّم.
- يمكن استخدام بونص العقود الآجلة كهامش، وأي أرباح ناتجة عنها قابلة للسحب.
- يمكن للمستخدمين الذين لا يعثرون على جواهر مشاركة حوض جوائز التوكن منفصلة، تُوزّع بشكل متناسب بناءً على عدد صناديق العجائب التي يمتلكونها.

3. كيفية المشاركة في M-Day؟


3.1 إصدار الموقع الإلكتروني


قم بزيارة الموقع الرسمي لـ MEXC وقم بتسجيل الدخول. من شريط التنقل، حدد الأحداث وانقر فوق عقود M-Day الآجلة للوصول إلى صفحة حدث M-Day.



في صفحة عقود M-Day الآجلة، مرر للأسفل لعرض حالة الفعاليات حسب التاريخ. حدد فعالية عقود M-Day الآجلة وانقر عليها. ثم انقر على زر التسجيل الآن للانضمام.


بعد التسجيل بنجاح، ستظهر رسالة تفيد بنجاح التسجيل.


بعد نجاح التسجيل، إذا واصلت التداول خلال فترة الفعالية واستوفيت متطلبات حجم التداول، فسيزيد النظام تلقائيًا عدد صناديقك. لا حاجة للتسجيل مرة أخرى.

بمجرد إعلان النتائج، يمكنك العودة إلى صفحة عقود M-Day الآجلة للتحقق من فوزك. سيتم توزيع المكافآت خلال فترة التسوية.

3.2 إصدار التطبيق


سجّل دخولك إلى تطبيق MEXC وانقر على M-Day في الصفحة الرئيسية.
في صفحة M-Day، مرر للأسفل لعرض حالة الفعاليات حسب التاريخ. ابحث عن فعالية يوم التداول الحالية وانقر عليها لعرض زر التسجيل. انقر على التسجيل الآن للانضمام.
بعد نجاح التسجيل، ستظهر لك نافذة منبثقة تُفيد بنجاح التسجيل.
بعد التسجيل، إذا واصلت التداول خلال الفعالية واستوفيت معايير صندوق العجائب، فسيُحدّث النظام عدد صناديقك تلقائيًا. لا حاجة للتسجيل مرة أخرى.


بمجرد إعلان نتائج الفائزين، يمكنكم العودة إلى صفحة يوم التداول للاطلاع على ربحكم. سيتم توزيع المكافآت خلال فترة التسوية.

بصفته فعالية مميزة في MEXC، سيواصل يوم التداول تقديم مزايا حصرية لمتداولي العقود الآجلة. نرحب بكم للمشاركة والاستمتاع بالتجربة.

إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.

