دليل شامل لعمليات مخطط الشموع لعقود MEXC الآجلة: شرح وضع الطلبات، والانعكاس، وأخذ الأرباح/وقف الخسارة





في صفحة تداول العقود الآجلة لـ MEXC، يقع قسم وضع الطلبات افتراضيًا على يمين الصفحة. في هذا القسم، يمكنك ضبط الرافعة المالية، و وضع الهامش ، ونوع الطلب، ومعلمات أخرى لفتح الصفقات. لمزيد من التفاصيل حول صفحة عقود MEXC الآجلة، يمكنك مراجعة " شرح المصطلحات في صفحة تداول العقود الآجلة"





في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، غالبًا ما تظهر الفرص وتختفي بسرعة. يأمل العديد من المستثمرين في التمكن من فتح أو إغلاق الصفقات مباشرةً على مخطط الشموع مع تحليل تحركات الأسعار لالتقاط تقلبات السوق. لتلبية هذه الاحتياجات، تدعم عقود MEXC الآجلة الآن التداول مباشرةً من مخطط الشموع. سترشدك هذه المقالة خلال العملية. حاليًا، لا يتوفر تداول مخطط الشموع إلا على إصدار الموقع الإلكتروني. تستخدم هذه المقالة واجهة الموقع الإلكتروني الخاصة بعقود USDT-M الآجلة لأغراض التوضيح.









تُعدّ مخططات الشموع، المعروفة أيضًا باسم مخطط k-line، من أكثر أنواع المخططات شيوعًا في التداول المالي. يتضمن كل مخطط شموع أربع نقاط بيانات رئيسية: الافتتاح، الإغلاق، الارتفاع، والانخفاض، مما يُظهر بصريًا تقلبات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة.





فوائد فهم مخططات الشموع:





رؤى بصرية للسوق: يُساعد شكل الشموع الحمراء/الخضراء وطول فتائلها على التنبؤ بسرعة باتجاه السوق صعودًا أو هبوطًا.

تحديد الاتجاه: تُساعد أنماط الشموع المتتالية المتداولين على تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية أو الجانبية.

دعم قرارات التداول: إلى جانب مؤشرات الحجم والمؤشرات الفنية، يُمكن لمخططات الشموع الإشارة إلى وقت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالصفقة.

تحذيرالمخاطر: تُشير بعض أنماط الانعكاس (مثل المطرقة والابتلاع) إلى تحولات محتملة في السوق، مما يُساعد على تجنب الخسائر.





يُساعد فهم مخططات الشموع المستخدمين على مراقبة اتجاهات الأسعار بفعالية أكبر، ويُعزز مرونة وكفاءة استراتيجيات التداول.













الشراء/البيع المحدد المقابلة على اليسار لوضع في صفحة تداول العقود الآجلة، مرر مؤشر الماوس فوق مخطط الشموع، وستظهر أيقونة ⊕ على اليمين. انقر على ⊕ لفتح مربع إدخال الشراء/البيع المحدد. أدخل الكمية، ثم انقر على أيقونةالمقابلة على اليسار لوضع طلب الحد . ملاحظة: لا تدعم طلبات مخطط الشموع حاليًا تحديد أو تعديل وضع الهامش أو الرافعة المالية؛ يجب عليك ضبطها في قسم الطلبات الرئيسي مسبقًا.





إذا كان سعر طلب الحد الأقصى أقل من سعر السوق الحالي، فسيتم فتح صفقة شراء طويلة، مع أيقونة شراء محدود باللون الأخضر على مخطط الشموع. إذا كان سعر طلب الحد الأقصى أعلى من سعر السوق الحالي، فسيتم فتح صفقة بيع قصيرة، مع أيقونة بيع محدود باللون الأحمر على مخطط الشموع.





انقر على أيقونة ▼ أعلى مربع إدخال الكمية لتعيين وحدات العقد.









بمجرد وضع طلب الحد، يظهر على مخطط الشموع. مرر مؤشر الماوس فوق الطلب لعرض "انقر لتغيير الطلب". انقر على أيقونة طلب الحد لفتح مربع إدخال "تعديل طلب الحد"، ثم أدخل السعر والكمية الجديدين لتحديث الطلب.





أو يمكنك النقر على أيقونة طلب الحد وسحبها لأعلى أو لأسفل لتعديل السعر. ملاحظة: السحب يُغيّر السعر فقط؛ لا يمكن تعديل الكمية بهذه الطريقة.













على مخطط الشموع، يظهر زر X في أقصى اليمين لكل أيقونة طلب الحد. عند تمرير مؤشر الماوس فوق X، سيظهر نص "إلغاء الطلب". انقر على X لإلغاء الطلب.













إذا تم تنفيذ طلبك بالفعل، فسيظهر طلبك على مخطط الشموع . مرر مؤشر الفأرة فوق الرمز ↑↓ على يمين صفقتك، وسترى نص "عكس الصفقة". ثم انقر على الرمز ↑↓ لتنفيذ عكس الصفقة.





يعني عكس المركز أن النظام سيغلق صفقتك الحالية بسعر السوق ويفتح في الوقت نفسه صفقة معاكسًة بنفس الحجم بسعر السوق. يرجى الملاحظة: نظرًا لعوامل مثل توافر الهامش وظروف السوق والمخاطر، قد لا تنجح العملية دائمًا.













مرر مؤشر الفأرة فوق زر "إغلاق طويل/قصير" على يمين رمز صفقتك على مخطط الشموع. سيظهر خيار "إغلاق صفقة السوق". انقر على زر إغلاق صفقة شراء/بيع لإغلاق صفقتك بسرعة عند سعر السوق الحالي.





















مرر مؤشر الماوس فوق زر إغلاق صفقة شراء/بيع على يمين أيقونة صفقتك المفتوح على مخطط الشموع . على اليمين، سترى أيقونتين: اخذ الأرباح ووقف الخسارة. مرّر مؤشر الماوس فوق أيقونة اخذ الأرباح لعرض رسالة "اسحب أو انقر لتحديد اخذ الأرباح للصفقة

عادةً، عند تمرير مؤشر الفأرة فوق رمز إيقاف الخسارة، ستظهر رسالة "اسحب أو انقر لتعيين إيقاف الخسارة للصفقة".









سنستخدم اخذ أرباح لصفقة بيع قصيرة كمثال توضيحي.





اضغط باستمرار على زر اخذ الأرباح واسحبه للأسفل. أثناء السحب، سترى مبلغ ربحك يُحدَّث فورًا على اليمين. حرِّر الفأرة عند سعر اخذ الأرباح المطلوب، وستظهر نافذة "اخذ الأرباح/وقف الخسارة لسعر السوق". انقر على "تأكيد" لإكمال الإعداد. وينطبق الأمر نفسه على وقف الخسارة.





إذا كنت تفضل عدم استخدام طريقة السحب والإفلات، يمكنك ببساطة النقر على زر "اخذ الأرباح" أو "وقف الخسارة". سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة "اخذ الأرباح/وقف الخسارة لسعر السوق"، حيث يمكنك إدخال سعر اخذ الأرباح أو وقف الخسارة المثالي يدويًا. انقر على "تأكيد" لحفظ الإعدادات.













انقر لتغيير الطلب". سيؤدي النقر عليها إلى فتح نافذة "اخذ الأرباح/وقف الخسارة لسعر السوق"، حيث يمكنك تعديل سعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة. انقر فوق "تأكيد" لحفظ التغييرات. بعد تعيين طلب اخذ الأرباح/وقف الخسارة، ستظهر التوكن المقابلة على مخطط الشموع عند مستويات الأسعار التي اخترتها. مرر مؤشر الماوس فوق رمز اخذ الأرباح/وقف الخسارة، وستظهر لك رسالة "". سيؤدي النقر عليها إلى فتح نافذة "اخذ الأرباح/وقف الخسارة ل"، حيث يمكنك تعديل سعر. انقر فوق "لحفظ التغييرات.









يمكنك أيضًا تعديل طلبات اخذ الأرباح/وقف الخسارة بالسحب.





مرر مؤشر الماوس فوق رمز اخذ الأرباح/وقف الخسارة، ثم انقر عليه باستمرار لسحبه لأعلى أو لأسفل إلى مستوى سعر جديد. عند رفع مؤشر الماوس عن السعر المطلوب، ستظهر نافذة بالسعر المُحدّث. انقر فوق "تأكيد" لحفظ التغييرات.













مرر مؤشر الماوس فوق رمز X بجوار علامة اخذ الأرباح/وقف الخسارة. سيظهر تلميح "إلغاء الطلب". انقر فوق X لإلغاء إعداد اخذ الأرباح/وقف الخسارة.









يتيح التداول مباشرةً على مخطط الشموع للمستخدمين مراقبة تغيرات الصفقات وأسعار السوق الحالية بشكل أكثر سهولة، وتعديل الصفقات بمرونة، وتطوير استراتيجيات تداول. كما يُسهّل ذلك العمليات، ويساعد المستخدمين على الاستجابة بفعالية لظروف السوق سريعة التغير. بالمقارنة مع منطقة وضع الطلبات، فإن وظيفة مخطط الشموع محدودة نسبيًا. أما بالنسبة لاستراتيجيات التداول الأكثر تعقيدًا، فيتعين على المستخدمين العمل ضمن منطقة وضع الطلبات.









في MEXC، تُستخدم دالة اخذ الأرباح/وقف الخسارة في حالتين: قبل الاحتفاظ بالصفقة، وأثناء الاحتفاظ به.





اخذ الأرباح/وقف الخسارة قبل الاحتفاظ بالصفقة: يتيح لك هذا تحديد طلب إغلاق مُسبقًا بشروط تفعيل (مثل العائد أو PNL). عندما يصل آخر سعر، أو السعر العادل، أو سعر المؤشر إلى سعر التفعيل المُحدد مسبقًا، يُغلق النظام الصفقة عند سعر السوق الأمثل بناءً على سعر التفعيل والكمية المُحددين مسبقًا، مُحققًا إما اخذ الأرباح/وقف الخسارة. يُمكّن هذا المستخدمين من تحقيق الربح المطلوب تلقائيًا أو تجنب الخسائر غير الضرورية.





تحديد سعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة أثناء الاحتفاظ بالصفقة: يشير هذا إلى تحديد سعر السوق اخذ الأرباح/وقف الخسارة مباشرةً، باستخدام خيار "الصفقة الكاملة" أو "الصفقة الجزئية" (الموقع الإلكتروني)، حيث يمكن للمستخدمين تحديد شروط تفعيل هذا الخيار مسبقًا (مثل العائد، أو PNL/، أو USDT). عندما يصل آخر سعر، أو السعر العادل، أو سعر المؤشر إلىالسعر المحدد مسبقًا، يُغلق النظام الصفقة عند سعر السوق الأمثل بناءً على السعر والكمية المحددين مسبقًا.





أدخلت بورصة MEXC أيضًا خياري "اخذ الأرباح العكسي" و"وقف الخسارة العكسي" في تداول العقود الآجلة، مما يُساعد متداولي MEXC على الاستفادة من تحركات السوق ثنائية الاتجاه لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.













يشير تحديد سعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة إلى تحديد سعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة مسبقًا للصفقات التي على وشك الفتح. يمكن للمستخدمين تحديد سعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة عند فتح مركز. بعد ذلك، يمكنك اختيار آخر سعر، أو السعر العادل، أو سعر المؤشر كمُفعّل لسعر اخذ الأرباح/وقف الخسارة. عند تنفيذ الطلب (كليًا أو جزئيًا) بسعر محدد أو سعر السوق، سيُطبّق النظام فورًا طلب اخذ الأرباح/وقف الخسارة بناءً على سعر التشغيل المُحدَّد مسبقًا.





يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع إعداد: USDT (سعر التشغيل)، أو العائد، أو PNL. على سبيل المثال، عند اختيار العائد، يتم حساب سعر التشغيل وPNL المُقدَّر بناءً على السعر المُختار.





ملاحظات هامة: يسمح النظام بتحديد اخذ الأرباح/وقف الخسارة بناءً على سعر التشغيل أو PNL، ولكن هذه القيم هي للإشارة فقط. ستؤثر رسوم المعاملات، والتغيرات في متوسط سعر الدخول، وأسعار التنفيذ الفعلية على العائد والخسارة الفعليين. ستؤدي إضافة أي صفقة إلى تغيير متوسط سعر الدخول، ولكن سعر تشغيل اخذ الأرباح/وقف الخسارة ثابت عند إنشائه ولن يُعَدَّل تلقائيًا.









تحذيرالمخاطر: يُعد تداول العقود الآجلة استثمارًا عالي المخاطر. ينبغي على المستثمرين فهم المخاطر تمامًا والتداول بحذر. لمزيد من المعلومات حول مخاطر التداول عالية الرافعة المالية، راجع "استراتيجيات التداول بالرافعة المالية وإدارة المخاطر"









