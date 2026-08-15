Zenith Protocol 今日價格

Zenith Protocol (ZTH) 今日實時價格為 $ 0.00246472，過去 24 小時內變化了 24.49%。目前 ZTH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00246472 每 ZTH。

Zenith Protocol 目前市值在 $ 2,390,760 排名第 #-，流通供應量為 969.99M ZTH。過去 24 小時內，ZTH 的交易價格在 $ 0.00208811（低點）和 $ 0.00327054（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00499096，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZTH 在過去一小時內波動了 -9.70%，過去7 天內波動了 -31.15%。過去一天，總交易量達到 $ 105.20K。

Zenith Protocol（ZTH）市場資訊

市值 $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M 成交量（24H） $ 105.20K$ 105.20K $ 105.20K 完全稀釋市值 $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M 流通量 969.99M 969.99M 969.99M 總供應量 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

Zenith Protocol 的目前市值為 $ 2.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 105.20K。ZTH 的流通量為 969.99M，總供應量是 969993365.610519，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.39M。