Wrapped Elastos 圖標

Wrapped Elastos 價格 (WELA)

USD

Wrapped Elastos (WELA) 實時價格圖表

$2.26
$2.26$2.26
+6.50%(1D)

今天 Wrapped Elastos (WELA) 的價格

今天 Wrapped Elastos (WELA) 的實時價格爲 2.26 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WELA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Elastos 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.89K USD
- Wrapped Elastos 當天價格變化爲 +6.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Elastos (WELA) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Elastos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.138354
在過去30天內，Wrapped Elastos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1923445320
在過去60天內，Wrapped Elastos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4303119100
在過去90天內，Wrapped Elastos 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1982692187911403

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.138354+6.52%
30天$ -0.1923445320-8.51%
60天$ +0.4303119100+19.04%
90天$ +0.1982692187911403+9.62%

Wrapped Elastos (WELA) 價格分析

Wrapped Elastos 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.12
$ 2.12$ 2.12

$ 2.26
$ 2.26$ 2.26

$ 5.92
$ 5.92$ 5.92

+0.17%

+6.52%

-7.92%

Wrapped Elastos (WELA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.89K
$ 1.89K$ 1.89K

0.00
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什麼是Wrapped Elastos (WELA)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Elastos (WELA) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Elastos (WELA) 的其他問題

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WELA 兌換爲當地貨幣

1 WELA 兌換 AUD
A$3.616
1 WELA 兌換 GBP
1.8306
1 WELA 兌換 EUR
2.1922
1 WELA 兌換 USD
$2.26
1 WELA 兌換 MYR
RM10.17
1 WELA 兌換 TRY
80.3656
1 WELA 兌換 JPY
¥352.786
1 WELA 兌換 RUB
231.0624
1 WELA 兌換 INR
195.6256
1 WELA 兌換 IDR
Rp37,049.1744
1 WELA 兌換 PHP
131.984
1 WELA 兌換 EGP
￡E.113.8814
1 WELA 兌換 BRL
R$13.6278
1 WELA 兌換 CAD
C$3.2544
1 WELA 兌換 BDT
274.59
1 WELA 兌換 NGN
3,525.7356
1 WELA 兌換 UAH
95.1686
1 WELA 兌換 VES
Bs122.04
1 WELA 兌換 PKR
Rs630.0428
1 WELA 兌換 KZT
1,199.5628
1 WELA 兌換 THB
฿77.6536
1 WELA 兌換 TWD
NT$74.241
1 WELA 兌換 CHF
Fr2.0566
1 WELA 兌換 HKD
HK$17.5828
1 WELA 兌換 MAD
.د.م22.6904