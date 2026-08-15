Wrapped BOT 今日價格

Wrapped BOT (WBOT) 今日實時價格為 $ 9.23，過去 24 小時內變化了 4.68%。目前 WBOT 兌 USD 的匯率為 $ 9.23 每 WBOT。

Wrapped BOT 目前市值在 $ 15,095,754 排名第 #-，流通供應量為 150.00M WBOT。過去 24 小時內，WBOT 的交易價格在 $ 9.16（低點）和 $ 9.65（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 10.24，而歷史最低價為 $ 8.63。

短期表現方面，WBOT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -5.29%。過去一天，總交易量達到 $ 2.16M。

Wrapped BOT（WBOT）市場資訊

市值 $ 15.10M$ 15.10M $ 15.10M 成交量（24H） $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 完全稀釋市值 $ 15.10M$ 15.10M $ 15.10M 流通量 150.00M 150.00M 150.00M 總供應量 1,635,558.04521624 1,635,558.04521624 1,635,558.04521624

Wrapped BOT 的目前市值為 $ 15.10M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.16M。WBOT 的流通量為 150.00M，總供應量是 1635558.04521624，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.10M。