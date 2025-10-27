VOLT（XVM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00291962 $ 0.00291962 $ 0.00291962 24H最低價 $ 0.00379794 $ 0.00379794 $ 0.00379794 24H最高價 24H最低價 $ 0.00291962$ 0.00291962 $ 0.00291962 24H最高價 $ 0.00379794$ 0.00379794 $ 0.00379794 歷史最高 $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 最低價 $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 漲跌幅（1H） +0.49% 漲跌幅（1D） +18.09% 漲跌幅（7D） +97.91% 漲跌幅（7D） +97.91%

VOLT（XVM）目前實時價格為 $0.00370956。過去 24 小時內，XVM 的交易價格在 $ 0.00291962 至 $ 0.00379794 之間波動，市場活躍度顯著。XVM 的歷史最高價為 $ 0.078437，歷史最低價為 $ 0.00145538。

從短期表現來看，XVM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.49%，過去 24 小時內變動為 +18.09%，過去 7 天內累計變動為 +97.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VOLT（XVM）市場資訊

市值 $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 總供應量 999,873,109.680576 999,873,109.680576 999,873,109.680576

VOLT 的目前市值為 $ 3.72M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XVM 的流通量為 999.87M，總供應量是 999873109.680576，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.72M。