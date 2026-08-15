Vader 今日價格

Vader (VADER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.29%。目前 VADER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VADER。

Vader 目前市值在 $ 872,468 排名第 #-，流通供應量為 996.74M VADER。過去 24 小時內，VADER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158292，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VADER 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -11.23%。過去一天，總交易量達到 $ 3.18K。

Vader（VADER）市場資訊

市值 $ 872.47K$ 872.47K $ 872.47K 成交量（24H） $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K 完全稀釋市值 $ 872.47K$ 872.47K $ 872.47K 流通量 996.74M 996.74M 996.74M 總供應量 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307

Vader 的目前市值為 $ 872.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.18K。VADER 的流通量為 996.74M，總供應量是 996739513.1977307，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 872.47K。