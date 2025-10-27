USX（USX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.0 至 $ 1.001
24H最低價 $ 1.0
24H最高價 $ 1.001
歷史最高 $ 1.017
最低價 $ 0.999188
漲跌幅（1H） -0.00%
漲跌幅（1D） +0.01%
漲跌幅（7D） --

USX（USX）目前實時價格為 $1。過去 24 小時內，USX 的交易價格在 $ 1.0 至 $ 1.001 之間波動，市場活躍度顯著。USX 的歷史最高價為 $ 1.017，歷史最低價為 $ 0.999188。

從短期表現來看，USX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.01%，過去 7 天內累計變動為 --。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USX（USX）市場資訊

市值 $ 212.76M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 212.76M
流通量 212.67M
總供應量 212,672,122.762897

USX 的目前市值為 $ 212.76M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USX 的流通量為 212.67M，總供應量是 212672122.762897，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 212.76M。