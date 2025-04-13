USDFC 價格 (USDFC)

USD

USDFC (USDFC) 實時價格圖表

$1.002
$1.002$1.002
+1.40%(1D)

今天 USDFC (USDFC) 的價格

今天 USDFC (USDFC) 的實時價格爲 1.003 USD。目前其市值爲 $ 173.42K USD。USDFC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDFC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- USDFC 當天價格變化爲 +1.53%
- 其循環供應量爲 173.06K USD

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USDFC (USDFC) 價格表現 USD

今天內，USDFC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01509121
在過去30天內，USDFC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，USDFC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，USDFC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01509121+1.53%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

USDFC (USDFC) 價格分析

USDFC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.987414
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$ 1.028
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$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

-0.15%

+1.53%

+0.52%

USDFC (USDFC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 173.42K
$ 173.42K$ 173.42K

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173.06K
173.06K 173.06K

什麼是USDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

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USDFC (USDFC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 USDFC (USDFC) 的其他問題

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USDFC 兌換爲當地貨幣

1 USDFC 兌換 VND
25,717.923
1 USDFC 兌換 AUD
A$1.59477
1 USDFC 兌換 GBP
0.76228
1 USDFC 兌換 EUR
0.88264
1 USDFC 兌換 USD
$1.003
1 USDFC 兌換 MYR
RM4.43326
1 USDFC 兌換 TRY
38.03376
1 USDFC 兌換 JPY
¥143.94053
1 USDFC 兌換 RUB
83.42954
1 USDFC 兌換 INR
86.21788
1 USDFC 兌換 IDR
Rp16,716.65998
1 USDFC 兌換 KRW
1,424.71135
1 USDFC 兌換 PHP
57.35154
1 USDFC 兌換 EGP
￡E.51.43384
1 USDFC 兌換 BRL
R$5.87758
1 USDFC 兌換 CAD
C$1.38414
1 USDFC 兌換 BDT
121.61375
1 USDFC 兌換 NGN
1,594.58946
1 USDFC 兌換 UAH
41.43393
1 USDFC 兌換 VES
Bs71.213
1 USDFC 兌換 PKR
Rs280.62937
1 USDFC 兌換 KZT
517.26716
1 USDFC 兌換 THB
฿33.57041
1 USDFC 兌換 TWD
NT$32.46711
1 USDFC 兌換 AED
د.إ3.68101
1 USDFC 兌換 CHF
Fr0.81243
1 USDFC 兌換 HKD
HK$7.77325
1 USDFC 兌換 MAD
.د.م9.30784
1 USDFC 兌換 MXN
$20.3609