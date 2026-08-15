UpScalp 今日價格

UpScalp (UPSCALP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.19%。目前 UPSCALP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UPSCALP。

UpScalp 目前市值在 $ 55,057 排名第 #-，流通供應量為 896.86M UPSCALP。過去 24 小時內，UPSCALP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UPSCALP 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 +17.44%。過去一天，總交易量達到 --。

UpScalp（UPSCALP）市場資訊

市值 $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 61.38K$ 61.38K $ 61.38K 流通量 896.86M 896.86M 896.86M 總供應量 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

UpScalp 的目前市值為 $ 55.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPSCALP 的流通量為 896.86M，總供應量是 999856142.492766，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.38K。