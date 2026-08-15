UpOnly 今日價格

UpOnly (UPO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 UPO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UPO。

UpOnly 目前市值在 $ 27,698 排名第 #-，流通供應量為 160.00M UPO。過去 24 小時內，UPO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.38，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UPO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.69。

UpOnly（UPO）市場資訊

市值 $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K 成交量（24H） $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 完全稀釋市值 $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K 流通量 160.00M 160.00M 160.00M 總供應量 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

UpOnly 的目前市值為 $ 27.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.69。UPO 的流通量為 160.00M，總供應量是 160000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.70K。